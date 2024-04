Maestra de Inglés como Segundo Idioma de Tennessee Es Nombrada Maestra del Año del 2024 a Nivel Nacional

WASHINGTON, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Consejo de Directores de Escuelas Estatales (CCSSO, por sus siglas en inglés) anunció hoy que Missy Testerman, maestra de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) desde kínder hasta octavo grado, es la Maestra del Año del 2024 a nivel nacional.



Testerman se desempeñó como maestra de primer y segundo grado en Rogersville City School en Rogersville, Tennessee, durante tres décadas, antes de participar en la iniciativa estatal Grow Your Own y acreditarse como maestra de ESL hace tres años. Actualmente trabaja como especialista en ESL en Rogersville City School, donde enseña a estudiantes de K-8 cuyo primer idioma no es el inglés y los apoya en todas las áreas académicas. Testerman, una firme defensora de los estudiantes, los maestros y las familias, prioriza la instrucción que garantiza que sus estudiantes tengan las habilidades y el conocimiento necesarios para lograr sus objetivos. Ella sabe que las familias son extensiones del salón de clases y, a menudo, aboga por sus familias, que hablan poco inglés.

En su comunidad rural de los Apalaches, Testerman crea puentes entre culturas (familias que han estado en el área durante siglos e inmigrantes más recientes) a través de un plan de estudios centrado en el estudio de estadounidenses de diversos orígenes, lo que permite a los estudiantes comprender mejor que las personas son inherentemente iguales y que todos son parte de esta nación. Como Maestra Estatal del Año de Tennessee, forjó alianzas con la East Tennessee State University y la University of Tennessee para alentar a los futuros maestros e hizo observaciones realistas a los líderes universitarios sobre sus programas de preparación para educadores.

Como Maestra Nacional del Año 2024, Testerman representará durante un año a los educadores y servirá como embajadora de los estudiantes y maestros en todo el país. En su año de servicio, ella planea capacitar a los maestros para que aboguen por sus estudiantes y sus compañeros educadores al usar sus voces y compartir sus experiencias con quienes están fuera del salón de clases. Testerman cree firmemente en que los docentes asuman sus roles como expertos en educación para construir puentes e informar sobre las experiencias en el salón de clases a los responsables de tomar decisiones para así satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

“A menudo existe una idea errónea en la educación de que con amor los niños alcanzarán logros. No nos equivoquemos: amar y cuidar a nuestros estudiantes es importante, pero no es suficiente. Si los amamos, debemos enseñarles de una manera que les brinde las habilidades que necesitan y les permita cumplir con altas expectativas y tener un futuro. Los maestros lo saben y lo entienden”, dijo Testerman. “Los salones de clase de todo el país están dirigidos por maestros apasionados y talentosos que tienen el poder de usar sus voces para hablar en nombre de los que no tienen voz: nuestros estudiantes. Me siento honrada de tener la oportunidad como Maestra Nacional del Año de elevar las voces de mis alumnos y mis compañeros educadores”.

El Programa de Maestro del Año a Nivel Nacional del CCSSO identifica maestros excepcionales en todo el país, reconoce su trabajo eficaz en el salón de clases, los involucra en un año de aprendizaje profesional y amplifica sus voces.

“Elevar el impacto positivo que los maestros como Missy tienen en los estudiantes en los salones de clases de todo el país es la esencia del programa Maestro Nacional del Año, que CCSSO se enorgullece de haber apoyado durante más de 70 años. Missy sabe y comprende que todos los niños pueden aprender y tener éxito. Espero apoyarla este año mientras ella comparte su pasión y voz por todo el país”, dijo la directora ejecutiva de CCSSO, Carissa Moffat Miller. "Los líderes educativos estatales valoran el arduo trabajo y la dedicación de los maestros todos los días y es fundamental que nos unamos para celebrar sus éxitos".

Cada año, los estados, los territorios de los EE.UU., el Distrito de Columbia y la Actividad Educativa del Departamento de Defensa seleccionan a educadores destacados para que se desempeñen como Maestros Estatales del Año. De ese grupo, el Maestro Nacional del Año es elegido por un comité de selección compuesto por 16 personas y organizaciones educativas.

El comité de selección dijo en una declaración escrita: “Con un llamado a la acción para sus compañeros maestros, el mensaje de Missy de abogar por la inclusión y el éxito de todos los estudiantes coincide con el momento en el que nos encontramos como país. Creemos que su conocimiento, tanto de los problemas como de las personas involucradas en las políticas y prácticas educativas, conducirá a mejores resultados para los estudiantes y sabemos que la voz de Missy resonará en cada maestro que ella conozca mientras se desempeña como Maestra Nacional del Año 2024”.

"El compromiso y la dedicación que Missy ha demostrado al servir a sus estudiantes y a la comunidad a lo largo de su carrera como educadora son verdaderamente inspiradores", dijo la comisionada de Educación de Tennessee, Lizzette Reynolds. "Ella es una líder, una defensora y una mentora en el gran estado de Tennessee, y estamos felices de verla ahora reconocida como modelo de excelencia en la enseñanza para el país".

