Muudatused Nordic Fibreboard AS juhatuses

Nordic Fibreboard ASi nõukogu otsustas valida uueks juhatuse liikmeks Kristjan Ermi, kelle volitused algasid 3. aprill 2024 ning kehtivad 3 aastat.



Kristjan Erm on lõpetanud 2011 aastal Mainori Kõrgkooli Ärijuhtimise erialal spetsialiseerudes Logistika juhtimisele. Kokku on Kristjan Ermil kogemust rahvusvahelises müügi ja äriarenduse juhtimises 15 aastat. Oma rahvusvahelise müügikarjääri alustas ta aastal 2009 Eesti ettevõttes Kinema, Soome turu müügijuhina ning viimased 10 aastat on Kristjan Erm töötanud tööstuselektroonika valdkonnas Äriarenduse juhi positisioonil. Viimased 6 aastat oli ta ühe Euroopa suurima tööstuselektroonika arenduse ja tootmis grupi, GPV Group globaalse äriarenduse tiimi liige juhtides uue müügi arendust, töötades välja uutele turgudele sisenemise strateegiaid ning juhtides globaalsete võtmeklientidega strateegiliste partnerlussuhete loomist. Alates 2024 aasta algusest liitus Kristjan Erm Trigon grupiga.

Kristjan Erm ei oma hetkeseisuga Nordic Fibreboard AS aktsiaid.

Nordic Fibreboard AS nõukogu on teinud ka otsuse kutsuda Nordic Fibreboard AS (sh. ka kõik kontserni tütarühingud) juhatusest tagasi Kevin Gustassoni alates 2. juulist 2024, seoses nõukogu otsusega rahuldada tema poolt esitatud tagasiastumispalve.

Nordic Fibreboard AS juhatus tegutseb alates 3. aprill 2024 koosseisus Enel Äkke, Kevin Gustasson ja Kristjan Erm. Alates 2. juulist 2024 jätkab juhatus kaheliikmelisena: Enel Äkke ja Kristjan Erm.





Enel Äkke

Nordic Fibreboard AS

Juhatuse liige

enel.akke@nordicfibreboard.com