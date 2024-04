Siili Solutions Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset



Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 3.4.2024 kello 16.30



Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 3.4.2024 kello 14.00 alkaen Sanoma-talon tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki.



Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen



Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023.



Osinko



Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,26 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.



Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 12.4.2024.



Palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka



Yhtiökokous vahvisti neuvoa-antavasti toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.



Hallitus, hallituksen palkkiot, tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio



Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyiset hallituksen jäsenet Harry Brade, Tero Ojanperä sekä Jesse Maula sekä uusina jäseninä Henna Mäkinen ja Katarina Cantell.



Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 850 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.



Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Leenakaisa Winberg. KPMG Oy Ab tulee toimimaan myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana ja päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Leenakaisa Winberg.



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.



Hallituksen valtuutukset



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:



Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 813 800 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.



Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen kaikista muista ehdoista.



Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankinta- ja pantiksiottamisvaltuutukset.



Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.



Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 813 800 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.



Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.



Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat osakeantia sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.



Hallituksen järjestäytyminen



Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Harry Braden ja varapuheenjohtajakseen Jesse Maulan.



Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Henna Mäkinen, Jesse Maula ja Katarina Cantell. Henna Mäkinen valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi. HR-valiokunnan jäseniksi valittiin Harry Brade, Jesse Maula, Katarina Cantell ja Tero Ojanperä. Harry Brade valittiin HR-valiokunnan puheenjohtajaksi.



Kaikki hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä. Hallituksen jäsenet on Harry Bradea lukuun ottamatta arvioitu riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista. Harry Brade on yhtiön merkittävän osakkeenomistajan Lamy Oy:n toimitusjohtaja.



SIILI SOLUTIONS OYJ



HALLITUS



