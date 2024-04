Tildeling af aktiebaserede langsigtede incitamentsinstrumenter til direktion og ledende medarbejdere

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKBLF): I henhold til Selskabets vederlagspolitik, som er vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 23. marts 2023, og i tråd med Selskabets sædvanlige praksis har bestyrelsen truffet beslutning om at tildele indtil i alt 250.000 aktiebaserede instrumenter i overensstemmelse med Selskabets langsigtede incitamentsprogram (LTIP) for direktion og en kreds af ledende medarbejdere for 2024.



Formålet med LTIP er at tilskynde og belønne langsigtet værdiskabelse og sikre overensstemmelse mellem direktionens og de ledende medarbejderes interesser og aktionærernes interesser gennem opfyldelse af virksomhedens strategiske mål. Tildelingen af aktiebaserede instrumenter under LTIP er baseret på principper, der understøtter ALK’s langsigtede strategi og er i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik.

De aktiebaserede instrumenter omfattet af LTIP er generelt aktieoptioner og performance-aktier.

Aktieoptionerne er betinget af opfyldelsen af finansielle og/eller ikke-finansielle nøgletal med en fastsat tærskelværdi, hvorunder programmerne ikke kommer til udbetaling, og med mulighed for at opnå et resultat, der overstiger målet. Som i tidligere år kan en fastsat multipel forøge tildelingen med op til 100 %, såfremt resultatet overstiger målet.

Aktieoptionerne kan udnyttes i en fireårig periode efter modning (startende i 2027) i de handelsvinduer, der efterfølger offentliggørelsen af hver års- eller delårsrapport. Såfremt aktieoptionsmodtagerne ikke har udnyttet aktieoptionerne ved udløbet af den anførte periode, bortfalder optionerne uden yderligere kompensation til aktieoptionsmodtagerne.

Udnyttelsesprisen for aktieoptionerne er fastlagt til kurs 126, svarende til et gennemsnit af lukkekurserne for Selskabets aktie på Nasdaq Copenhagen i perioden den 21. - 27. marts 2024 (begge dage inklusive). Udnyttelseskursen korrigeres med udbytte, såfremt der udbetales udbytte.

Den endelige retserhvervelse af performance-aktierne finder sted tre år efter tildelingen (2027) og er betinget af opfyldelsen af finansielle og/eller ikke-finansielle nøgletal med en tærskelværdi, hvorunder programmerne ikke kommer til udbetaling, og med mulighed for at opnå et resultat, der overstiger målet. Hvis resultatet overstiger målet, kan en fastsat multipel forøge tildelingen med op til 100 %.

Markedsværdien af LTIP for 2024 er ca. DKK 24 mio. Markedsværdien er beregnet ud fra et relevant gennemsnit af lukkekurserne for Selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen i perioder forud for tildelingsdatoen for performance-aktierne. Markedsværdien af aktieoptionerne omfattet af LTIP er beregnet ved anvendelse af Black & Scholes modellen til værdiansættelse af aktieoptioner. Ved beregningen er der forudsat en udnyttelseskurs på 126, at der udbetales udbytte på 0 DKK pr. aktie pr. år, en volatilitet på 40 % p.a. og en risikofri rente på 2,29 % p.a.

Under IFRS regnskabspraksis bliver incitamentsordningen udgiftsført over optjeningsperioden i resultatopgørelsen under omkostninger i de respektive funktionsområder.

Tildelingen af aktiebaserede instrumenter under LTIP ændrer ikke ved Selskabets økonomiske forventninger.

Der er ikke tildelt aktiebaserede instrumenter til bestyrelsens medlemmer.

ALK-Abelló A/S

