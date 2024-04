Les Fermes Cavendish présentent Quick Crisp

DIEPPE, Nouveau-Brunswick, 03 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Fermes Cavendish ont annoncé aujourd’hui le lancement de la gamme Quick Crisp, une nouvelle gamme de produits pratiques et savoureux destinés à tous.

La gamme Quick Crisp comprend trois nouveaux produits : bouchées de pommes de terre, rondelles d’oignon et frites coupe bifteck minces. Ces produits ont été créés pour être prêts en seulement cinq minutes à la friteuse à air, ou huit minutes au four. Ils offrent une solution rapide sans tracas et sans aucun compromis quant au goût et à la qualité.

« Nous sommes très heureux de présenter la gamme Quick Crisp, qui témoigne de notre engagement en matière d’innovation et d’excellence, explique Julie Levesque, directrice principale du marketing chez Cavendish. Ces nouveaux produits font partie de notre engagement à offrir des produits et des hors-d’œuvre délicieux et de première qualité qui sont parfaitement adaptés à notre mode de vie actuel. »

La gamme Quick Crisp est maintenant vendue par tous les grands détaillants du pays.

Les Fermes Cavendish offrent des produits innovants de haute qualité pour améliorer vos repas.

À propos Les Fermes Cavendish sont une entreprise familiale depuis plus de 40 ans. Les produits qu’elles cultivent et fabriquent sont issus d’une grande fierté, d’un dévouement de tous les instants et d’un véritable savoir-faire. La gamme Quick Crisp des Fermes CavendishMD peut être trouvée au rayon des produits surgelés de votre épicerie préférée, partout au Canada. Vous pouvez trouver une sélection de produits des Fermes Cavendish dans la plupart des épiceries. Pour en savoir plus sur les Fermes Cavendish et la nouvelle gamme Quick Crisp, rendez-vous sur www.cavendishfarms.com. Les Fermes Cavendish fait partie du groupe d’entreprises J.D. Irving.