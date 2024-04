Le KFSH&RC accueille le Dr Björn Zoëga en tant que nouveau directeur général adjoint

RIYAD, Arabie saoudite, 03 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) est fier d’annoncer la nomination du Dr Björn Zoëga au poste de directeur général adjoint, à compter du 1er avril 2024. Cette décision stratégique vise à accélérer l’aspiration du KFSH&RC à devenir un établissement de soins de santé de premier plan sur la scène mondiale, en s’appuyant sur la carrière remarquable du Dr Zoëga et ses antécédents avérés en matière de leadership dans des établissements médicaux de premier plan.

En tant qu’ancien directeur général de l’hôpital universitaire Karolinska de Suède, de renommée internationale, le Dr Zoëga a joué un rôle essentiel dans le maintien des normes élevées de l’établissement et de sa reconnaissance mondiale en tant que deuxième hôpital le mieux classé parmi les hôpitaux européens et septième au niveau mondial selon le classement de Newsweek des meilleurs hôpitaux du monde en 2024. Son administration à Karolinska a été marquée par des stratégies innovantes et l’excellence en termes de prestations de santé, autant d’éléments qu’il se propose d’enrichir au sein du KFSH&RC.

Le Dr Zoëga apporte au KFSH&RC des décennies d’expérience en gestion des soins de santé et d’expertise clinique, après avoir dirigé les opérations en tant que directeur général de l’hôpital universitaire national d’Islande et du Stockholm Spine Center. Son expérience et ses compétences en matière de recherche et d’éducation sont également inestimables, compte tenu de ses anciens rôles de président et de président du conseil d’administration de l’EU-Cervical Spine Research Society et de président du Conseil consultatif scientifique d’Alvotech.

En tant que directeur général adjoint, le Dr Zoëga dirigera les groupes de prestation de soins de santé et de recherche et d’innovation du KFSH&RC, conformément à l’engagement de l’hôpital d’intégrer les meilleures pratiques mondiales en matière de soins de santé et de poursuivre la recherche médicale et la technologie de pointe.

Le KFSH&RC invite la communauté, les partenaires et les parties prenantes à accueillir le Dr Björn Zoëga, tandis que l’établissement entame un nouveau chapitre prometteur dans le domaine des soins de santé, en s’engageant à favoriser un avenir plus brillant et plus sain pour tous.

