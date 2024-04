SYNERGIE : Une bonne résistance de la performance financière 2023 de SYNERGIE dans un contexte économique dégradé

Paris, le 3 avril 2024

UNE BONNE RÉSISTANCE DE LA PERFORMANCE

FINANCIÈRE 2023 DE SYNERGIE DANS

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DÉGRADÉ

Chiffre d’affaires : 3.108,5 M€ (+6,6%)

EBITDA : 153,2 M€ (-5,6%)

Résultat Net : 78,6 M€ (-10,9%)

Le Conseil d’Administration de SYNERGIE, sous la Présidence de M. Victorien VANEY, s’est réuni le 3 avril 2024 et a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2023. Les procédures d’audit de ces comptes ont été réalisées et les rapports correspondants sont en cours d’émission.

Consolidés - En M€ 2023 2022 % Chiffre d'affaires 3.108,5 2.916,0 +6,6% EBITDA 153,2 162,3 -5,6% EBITA (*) 127,9 138,1 -7,4% Résultat Opérationnel 116,1 129,4 -10,3% Résultat Net 78,6 88,2 -10,9% Résultat net part du Groupe 74,9 83,8 -10,6%

(*) EBIT récurrent avant amortissement et dépréciation des incorporels

CHIFFRE D’AFFAIRES DE 3.108,5M€

SYNERGIE, leader Européen du secteur des Ressources Humaines, affiche un nouveau record à 3.108,5M€ sur l’année, dépassant celui de 2022, avec une hausse de 6,6% (+2,9% à périmètre et devises constants) malgré un marché en repli. Cette performance a été réalisée grâce à la contribution de l’ensemble des zones géographiques où le Groupe opère.

En France, l’année a été marquée par un ralentissement de la croissance (+3,4% contre +11,6% en 2022), principalement sur le dernier trimestre. L’activité atteint 1.292,9M€.

La part de l’International croît légèrement et atteint les 58% vs. 57% en 2022, le poids de l’Europe du Sud restant prépondérant avec un Chiffre d’affaires de 1.033,9M€. Les solides positions acquises dans les autres zones ont été préservées, avec un Chiffre d’affaires de 709,5M€ pour l’Europe du Nord et de l’Est (dont Bénélux 335,5M€) et 72,1M€ hors Europe.

L’acquisition du Groupe RUNTIME finalisée fin mai 2023, renforce la présence de SYNERGIE en Allemagne et permet au Groupe de faire face aux tensions croissantes de sourcing en Europe.

EBITDA ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (EBITA)

Au cours de l’année 2023, SYNERGIE a réalisé un EBITDA de 153,2M€ (soit 4,9% du Chiffre d’affaires) contre 162,3M€ en 2022. Cette diminution, en ligne avec celle constatée au premier semestre 2023, s’explique par le ralentissement sur certains marchés plus impactés économiquement (dont la France), par la pression de l’inflation et par la poursuite des efforts d'investissements du Groupe pour poursuivre sa croissance et sa digitalisation.

Le Résultat Opérationnel Courant (EBITA) a atteint 127,9M€ soit 4,1% du Chiffre d’affaires. La contribution de l’International est de 67,4M€ (52,7% du Résultat Opérationnel) et celle de la France de 60,4M€ (47,3% du Résultat Opérationnel).

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le Résultat Opérationnel s’est établi à 116,1M€ contre 129,4M€ en 2022, suivant la tendance du Résultat Opérationnel Courant auquel s'ajoutent des impacts exceptionnels non récurrents.

RÉSULTAT NET

Après prise en compte d’un impôt de 40,4M€ et du Résultat Financier de 2,9 M€, le Résultat Net Consolidé s’établit à 78,6M€ (dont part du Groupe 74,9M€) contre 88,2M€ en 2022. Hors éléments exceptionnels des années 2022 et 2023, il est à souligner que le Résultat Net de l’année 2023 aurait été supérieur à celui de 2022, ce qui, compte tenu de la conjoncture économique, est une référence remarquable.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE

La structure financière du Groupe s’est ainsi renforcée, avec des capitaux propres au 31 décembre s’élevant à 659,3M€ et une trésorerie nette de tout endettement de 280,2M€.

PERSPECTIVES 2024

Les deux premiers mois de l’exercice confirment les difficultés économiques rencontrées sur certains marchés avec, notamment, la rétractation du marché de l’intérim en France et dans d’autres pays Européens. SYNERGIE se montre confiant, à travers la poursuite de sa politique de diversification et d’internationalisation, dans sa capacité à réaliser un Chiffre d’affaires en progression par rapport à 2023.

SYNERGIE dispose d’une structure financière particulièrement robuste permettant d’avoir les moyens nécessaires à la poursuite de son développement et la réalisation de nouvelles acquisitions stratégiques, tant en France qu’à l’étranger.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 le mercredi 24 avril après Bourse

Pièce jointe