Super-aliments, robots et IA : l’innovation fait son entrée au salon Alimentaria & Hostelco

BARCELONE, Espagne, 03 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alimentaria & Hostelco 2024, l’événement majeur pour les industries de l’alimentation et des boissons, de la restauration et de l’hôtellerie, a présenté des produits nés de l’innovation, allant des escalopes enrichies en oméga 3, au bacon et à l’agneau végétal, au gin fabriqué à partir d’olives Arbequina, aux ingrédients contre le diabète, en passant par les robots et l’intelligence artificielle pour gérer les restaurants et fournir un service client personnalisé. Ces produits, ainsi que des centaines d’autres, ont été présentés à l’occasion de l’événement qui s’est tenu à Barcelone (Espagne) du 18 au 21 mars.



L’événement qui s’est déroulé à la Fira de Barcelone, sur Gran Via, est devenu une vitrine de l’industrie alimentaire et de l’hôtellerie de demain. 3 200 entreprises y ont présenté leurs produits les plus innovants, dont la plupart ont été créés pour répondre aux préoccupations des consommateurs en matière de santé et de bien-être.

Parmi ces produits, figurait la « viande améliorée » : une escalope créée à partir de viande maigre « imprimée » contenant de la graisse végétale, sans cholestérol, avec des oméga 3, de la vitamine D et du magnésium et ce, grâce à la technologie 3D de l’entreprise Cocuus. Parmi les autres exemples, citons le smoothie aux fruits bio de Vicky Foods, enrichi en collagène et en vitamine B, ou encore les produits enrichis en protéines : condiments, pain, plats préparés ou charcuterie contenant des protéines supplémentaires. On pouvait également y trouver de nouvelles saveurs et de nouveaux formats, comme le fruit en sphères d’Eurocaviar, un gin artisanal à base d’olives Arbequina et de graines de coriandre, ou encore le thé vert Bubble Tea, avec des bulles de gelée de fruits qui explosent dans la bouche.

Alimentaria & Hostelco a également été l’hôte de robots collaboratifs dotés d’IA qui promettent de révolutionner le secteur Horeca : robots serveurs, nettoyeurs connectés à des solutions intégrées ou chariots intelligents qui améliorent l’efficacité logistique dans l’entrepôt d’un hôtel ou d’un restaurant. Des systèmes multicanaux appliquant l’IA à la vie d’un restaurant ont également été présentés : de l’enregistrement des réservations à la commande et à la production en cuisine.

En outre, l’événement a mis en lumière 14 jeunes entreprises qui révolutionnent le secteur en proposant des ingrédients qui améliorent la santé et des solutions technologiques qui favorisent la durabilité des processus.

Alimentaria & Hostelco, organisé par Alimentaria Exhibitions, une société de Fira de Barcelona, a accueilli environ 3 200 entreprises exposantes et 108 000 visiteurs professionnels, dont 25 % de visiteurs internationaux, réaffirmant ainsi son leadership en tant que plateforme de premier plan pour les affaires, l’internationalisation et le réseautage. Cette édition, qui a réuni plus de 900 entreprises étrangères, a été la plus internationale jamais organisée.