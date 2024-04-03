超级食物、机器人和人工智能：Alimentaria & Hostelco 现场创新大爆发

西班牙巴塞罗那, April 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alimentaria & Hostelco 2024 是餐饮、餐厅和酒店行业的顶级盛会，展出了各类创新产品，包括富含 Omega-3 的肉片、培根和蔬菜羊肉、阿尔贝奎纳橄榄制成的杜松子酒、抗糖尿病成分，以及管理餐厅并提供个性化客户服务的机器人和人工智能。 3 月 18-21 日，在西班牙巴塞罗那举办的展会上，这些产品和几百种其他产品一起展出。



在 Fira de Barcelona 大会展中心举办的展会成为了未来餐饮和酒店行业的展示平台。 3200 家公司展出了最具创新性的产品，其中大多数针对消费者的健康和安康需求研发。

其中包括“改良肉”：这是一种精肉肉片，使用了 Cocuus 公司的 3D 技术，用植物脂肪“打印”而成，不含胆固醇，富含 Omega-3、维他命 D 和镁。 其他例子包括 Vicky Foods 公司生产的富含胶原蛋白和维生素 B 的有机果汁冰沙，以及富含蛋白质的产品：调味品、面包、即食餐或肉类熟食，均含有额外的蛋白质。 还展出了一些新的口味和烹饪方式，如 Eurocaviar 生产的果实球；一种由阿尔贝奎纳橄榄和香菜种子制成的手工杜松子酒；或是 Bubble Tea 绿茶，其中含有果冻泡泡，会在口中爆裂。

Alimentaria & Hostelco 还展出了人工智能协作机器人，有望掀起餐饮行业变革：机器人服务员、与综合解决方案相连接的清洁工，或提高酒店或餐厅仓库物流效率的智能推车。 此外，还展示了将人工智能应用于餐厅的多通道系统：从预订登记到下单和厨房烹制。

此外，本届展会的重头戏是 14 家初创企业，这些企业提出了改善健康的食材和促进过程可持续性的技术解决方案，正在引发行业变革。

Alimentaria & Hostelco 展会由 Fira de Barcelona 下属公司 Alimentaria Exhibitions 主办，吸引了约 3200 家参展公司和 108000 名专业参展人员，其中 25% 来自国外，再次印证了其作为商业、国际化和网络化领先平台的领先地位。 本届展会有 900 多家外国公司参加，是迄今为止最为国际化的一届展会。