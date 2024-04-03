超級食物、機器人和人工智能：創新浪潮席捲 Alimentaria & Hostelco

巴塞隆拿，西班牙, April 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024 年 Alimentaria & Hostelco 是食品和飲料、餐飲和酒店行業的頂級盛會，各類創新產品隆重登場，包括富含 Omega-3 的吉列肉扒、煙肉和「植物羊」（以植物脂肪製成的肉類）、由阿爾貝奎納橄欖製成的氈酒、抗糖尿病的食材，以及用於管理餐廳並提供個人化客戶服務的機器人和人工智能工具。 3 月 18 日至 21 日，在西班牙巴塞隆拿舉辦的本屆展會上，這些產品和數百款其他產品一同亮相。



展會在 Fira de Barcelona 的 Gran Via 展館舉辦，成為未來餐飲和酒店行業的展示平台。 3,200 間公司展出了最創新的產品，大部分都針對消費者的身心健康需求而研發。

其中包括「改良肉」：這是一種瘦肉扒，採用 Cocuus 公司的 3D 技術，以植物脂肪「列印」而成，不含膽固醇，富含 Omega-3、維他命 D 和鎂。 其他例子包括富含膠原蛋白和維他命 B 的 Vicky Foods 有機水果沙冰，以及富含蛋白質的產品：調味料、麵包、即食餐膳或肉類熟食，均蘊含豐富的蛋白質。 一些新口味食品和烹飪方式相當引人注目，如 Eurocaviar 的「圓粒狀水果」、一種由阿爾貝奎納橄欖和芫荽種子製成的手工製氈酒，還有 Bubble Tea 綠茶，所含的水果啫喱珍珠十分彈牙爽口。

Alimentaria & Hostelco 還展出了具有人工智能的協作機器人，有望徹底改變酒店餐飲行業：連接至綜合解決方案的機器人侍應、清潔工，或可以提高酒店或餐廳倉庫物流效率的智能手推車。 展會還展示了將人工智能應用於餐廳的多渠道系統：從訂位記錄到下單和廚房烹製，全方位覆蓋。

此外，本屆展會重點推介了 14 間初創企業，這些企業提議採用可改善健康的食材和促使加工方式更具可持續性的科技解決方案，引發行業變革。

Alimentaria & Hostelco 展會由 Fira de Barcelona 旗下的 Alimentaria Exhibitions 公司主辦，吸引了約 3,200 間參展公司和 108,000 名專業訪客，當中 25% 來自海外，再次印證了該展會作為商業、國際化和業界網絡頂級平台的領先地位。 本屆展會有 900 多間外國公司參加，是迄今為止國際化程度最高的一屆展會。