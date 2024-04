QIAGEN stärkt Portfolio für Krebsforschung und präsentiert Produktneuheiten auf dem Jahrestreffen der American Association for Cancer Research

VENLO, Niederlande, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Markteinführung mehrerer neuer Produkte angekündigt, die die Krebsforschung weiter stärken und die Urinprobenentnahme und -stabilisierung als neuen Ansatz der Flüssigbiopsie ermöglichen.

Drei Produktinnovationen werden – neben der IVD-Version von QIAGENs digitaler PCR-Plattform QIAcuity, die Mitte 2024 im Markt eingeführt werden soll – auf dem Jahrestreffen der American Association for Cancer Research (AACR) in San Diego, Kalifornien, vom 5.–10. April präsentiert. Bei zwei Exhibitor Spotlight Theater Sessions und mehreren Posterpräsentationen werden darüber hinaus weitere Fortschritte von QIAGEN auf diesem Gebiet vorgestellt.

„Wir freuen uns darauf, den Forscherinnen und Forschern unsere neuesten Innovationen in digitaler PCR, NGS sowie nicht-invasiver Probenentnahme und DNA-Stabilisierung präsentieren zu können. Sie werden ihnen dabei helfen, wertvolle Erkenntnisse über Krebs zu gewinnen. Unsere neuen dPCR PanCancer Kits werden das Verständnis von EGFR- und BRAF-getriebenen Krebsarten verbessern, während unser im Sommer verfügbares QIAcuity IVD-System die Krebsforschung in klinische Anwendungen und Präzisionsdiagnostik überführen wird“, erklärt Nitin Sood, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN. „Mit unseren neuen Lösungen für die Flüssigbiospie und gezielte RNA-Sequenzierung erhalten Forscherinnen und Forscher neue effiziente Werkzeuge, mit denen sie besser minimale Resterkrankungen erkennen, die Wirkung von Therapien überwachen, und neue therapeutische Ziele identifizieren können.

Zu den neuen Produkten gehören im Einzelnen:

Mithilfe der neuen QIAcuity dPCR PanCancer Kits können Forscherinnen und Forscher, die mit dem QIAcuity-dPCR-System von QIAGEN arbeiten, mehrere charakteristische EGFR- und BRAF-Mutationen gleichzeitig und mit hoher Sensitivität erkennen. EGFR- und BRAF-Gene sind für das normale Zellwachstum und die normale Zellfunktion bedeutend, doch Mutationen in diesen Genen können zur Entwicklung von Krebs führen. Die Assays unterscheiden zuverlässig zwischen Wildtyp- und mutierten Sequenzen und ermöglichen so eine höhere Spezifität, die Zahl falsch positiver Ergebnisse wird reduziert. Forscherinnen und Forscher können die Kits für das Pre-Screening von Proben nutzen, bevor sie diese beispielsweise mithilfe von NGS analysieren oder Krebszellen überwachen. Die gleichzeitige Bestimmung von Mutationen spart Probenmaterial, Zeit und Kosten. Die Technologie hat das Potenzial, für die Identifizierung anderer Gene angepasst zu werden, die mit einem Krebsrisiko in Verbindung gebracht werden.



„Ich teste die neuen PanCancer Assays mit dem QIAcuity-Instrument und nutze dabei FFPE-Gewebeproben und Flüssigbiopsien, um gleichzeitig mehrere charakteristische BRAF- und EGFR-Mutationen zu erkennen. Nach den ersten Ergebnissen bin ich überzeugt, dass dieses Produkt die prognostische und prädiktive Biomarker-Analyse, die frühe Erkennung von Mutationen und Screenings beschleunigen kann“, so Vijayalakshmi Ramshankar, Professor und Leiter des Department of Preventive Oncology Research am Cancer Institute (WIA) Chennai, Indien.

Um die Forschung über die Interaktionen des Immunsystems mit Krebs voranzutreiben, führte QIAGEN das QIAseq Targeted RNA-seq Panel for T-cell Receptor ein. T-Zellen spielen eine wichtige Rolle im adaptiven Immunsystem. Dieses erkennt und zerstört abnormale Zellen wie beispielsweise Krebszellen. In dem Panel kommen eindeutige molekulare Indizes (Unique Molecular Indices, UMI) mit der QIAseq Enrichment Technology zum Einsatz, um das Immunrepertoire aus humanen und murinen Proben mit niedrigem Input und FFPE-Proben äußerst sensitiv und präzise zu charakterisieren. Es erkennt mittels NGS äußert sensitiv und präzise T-Zell-Rezeptoren in Menschen oder Mäusen: TCR-alpha, TCR-beta, TCR-gamma und TCR-delta. Dieses Library Prep Kit wird die Forschung auf Gebieten, in denen hohe Genauigkeit und Sensitivität eine wichtige Rolle spielen, beschleunigen. Dazu zählen beispielsweise Fragestellungen, wie das T-Zell-Repertoire von Krebs als Biomarker für Immunreaktionen genutzt werden kann und wie das Repertoire tumorinfiltrierender T-Zellen das Verständnis über das Tumorverhalten verbessert.

Das PAXgene Urine Liquid Biopsy Set, das aktuell von PreAnalytiX, einem Joint Venture von QIAGEN und BD, entwickelt wird, soll später im Jahr eingeführt werden. Es wird eine unkomplizierte, nicht-invasive Probenentnahme in der Flüssigbiopsie ermöglichen und bisherige Lücken in den präanalytischen Arbeitsabläufen mit zellfreier DNA in Urin (ucfDNA) schließen. Die Zugabe von Konservierungsstoffen in die Urinprobe soll eine schnelle Zersetzung von ucfDNA nach der Probenentnahme verhindern und die Freisetzung von potenziell irreführender genomischer DNA minimieren. Beide Faktoren können eine ucfDNA-Analyse bislang unzuverlässig oder sogar unmöglich machen. Die Forschung mit urinbasierter Flüssigbiopsie bietet enormes Potenzial für Anwendungen wie die Erkennung minimaler Resterkrankungen, die Überwachung der Wirkung von Therapien, und die Identifizierung therapeutischer Ziele. Dabei ergänzt sie die Ergebnisse aus der Blutplasmaanalyse und liefert umfassendere Erkenntnisse über den Tumor.



Prof. Ellen Heitzer vom Diagnostik- & Forschungsinstitut für Humangenetik der Medizinischen Universität Graz in Österreich wird in einer Exhibitor Spotlight Theater Session die Ergebnisse ihrer Studie mit der PAXgene-Technologie vorstellen: „Zellfreie DNA, die aus Urin isoliert wurde, ist eine nicht-invasive Methode zur Probenentnahme für die Flüssigbiopsie, doch bei ucfDNA ist eine sorgfältige Probenhandhabung erforderlich. Diese Lösung für die Sammlung und Stabilisierung von Urin ermöglicht verbesserte standardisierte Arbeitsabläufe. Auch mehrere nachgelagerte Analysen mit ucfDNA werden möglich, die wichtige ergänzende Informationen liefern können.“

Auf dem AACR-Jahrestreffen wird QIAGEN auch die anstehende Markteinführung des QIAcuity-Systems für IVD-Tests hervorheben – die Ausweitung seiner dPCR-Technologie von der Forschung in die klinische Praxis. Das QIAcuityDx-System bietet neben der IVD-Funktionalität die Fähigkeit zur kundenspezifischen Assay-Entwicklung. Labore erhalten so eine vereinfachte und doch regulatorisch konforme Möglichkeit zur Durchführung von IVD-Assays oder im Labor entwickelten Tests (LDTs). Ergebnisse sind noch am selben Arbeitstag verfügbar.

Mehr Informationen über QIAGEN auf dem AACR-Jahrestreffen 2024 (Stand #922, San Diego Convention Center) und Posterpräsentationen über neue Lösungen in den Bereichen digitale PCR, NGS und präanalytische Arbeitsabläufe erhalten Sie unter https://www.qiagen.com/applications/cancer-research/aacr-2024-annual-meeting.

Über die PreAnalytiX GmbH

PreAnalytiX wurde 1999 von QIAGEN und BD gegründet, um integrierter Systeme zur Entnahme, Stabilisierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren (DNA und RNA) für molekulare Diagnoseverfahren zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten. Weitere Informationen über PreAnalytiX finden Sie unter https://www.preanalytix.com.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

