AS-I TALLINNA SADAM AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

ASi Tallinna Sadam, registrikood 10137319, aadress Sadama 25, 15051 Tallinn (edaspidi: Tallinna Sadam), juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 25. aprillil 2024 algusega kell 14.00 Vanasadama kruiisiterminalis (Logi 4/2, Tallinn).



Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 25. aprillil kell 13.15. Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne koosoleku toimumist ehk 18. aprillil 2024 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Teate avaldamise seisuga on Tallinna Sadama aktsiakapital 263 000 000 eurot. Tallinna Sadamal on 263 000 000 lihtaktsiat, iga aktsia annab otsuste hääletamisel 1 (ühe) hääle.

Üldkoosoleku otsuseid on lisaks kohapeal osalemisele võimalik hääletada ka e-posti või posti teel enne üldkoosoleku toimumist saates juhatusele täidetud ja allkirjastatud hääletussedeli hiljemalt 24. aprillil kella 12.00-ks. Arvesse ei võeta hääletussedeleid, mis laekuvad juhatusele pärast eelnimetatud tähtaega. Täpsem info on toodud allpool korralduslike küsimuste juures.





Tallinna Sadama nõukogu määras korralise üldkoosoleku päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

1.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine



2.1. Kinnitada 2023. aasta majandusaasta kasum 15 882 328 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2023. aasta kasumiga) 47 323 521 eurot.



2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 446 084 eurot.



2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 000 eurot.





Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10.05.2024 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 09.05.2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 17.05.2024.





3. ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee liikmete valimine



3.1. Pikendada ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee väikeaktsionäride esindajate Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD) ning ASi SEB Varahaldus volitusi järgmiseks viieks aastaks.





Nimetamiskomitee on viieliikmeline, sh kaks väikeaktsionäride esindajat ning kolm Eesti Vabariigi (enamusaktsionär) esindajat.



Eesti Vabariigi esindajad nimetamiskomitees on ametikoha põhised ja nendeks on:



a) Riigi äriühingute nõukogu liikmete määramise nimetamiskomitee esimees Annika Uudelepp;



b) Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks;



c) Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets.







Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanka esindab Tomas Kairys.



ASi SEB Varahaldus esindab Gert Vilms.





4. Nimetamiskomitee liikmetele tasu määramine



4.1. Määrata ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee liikmetele nimetamiskomitee koosolekutel osalemise eest tasu järgmiselt:



4.1.1. nimetamiskomitee liikmele 200 eurot koosoleku eest;



4.1.2. nimetamiskomitee esimehele 300 eurot koosoleku eest;



4.1.3. tasu makstakse koosoleku(te) toimumisele järgneva kuu 10. kuupäevaks;



4.1.4. riigivaraseaduse § 801 lõike 6 kohaselt ametikohast tulenevatele nimetamiskomitee liikmetele nimetamiskomitee koosolekutel osalemise eest tasu ei maksta.





5. ASi Tallinna Sadam aktsionäride ootuste kinnitamine



5.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam aktsionäride ootused üldkoosolekule esitatud kujul.





Tulenevalt riigivaraseaduse § 88 lg 71 ja ASi Tallinna Sadam põhikirja punktist 4.2.5.4 on üldkoosoleku pädevuses ASi Tallinna Sadama omaniku ootuste kehtestamine. Eesti Vabariigi poolsed eesmärgid seoses osalusega AS-is Tallinna Sadam on lisatud üldkoosoleku materjalidele.







Korralduslikud küsimused





Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:



1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument ja esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles;



2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.





Aktsionäril palume enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada Tallinna Sadamat esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja pdf-koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile investor@ts.ee või toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus kl 9.00-16.00 aadressile Sadama 25, 15051 Tallinn, hiljemalt 24.04.2024 kell 12.00. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Tallinna Sadama veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/ .





Üldkoosoleku otsuste hääletamine enne üldkoosolekut



1. Hääleõiguslik aktsionär või tema volitatud esindaja edastab täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli e-maili teel aadressile investor@ts.ee kuni 24.04.2024 kell 12.00.



2. Hääleõiguslik aktsionär või tema volitatud esindaja edastab täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal Tallinna Sadama peakontorisse aadressil Sadama 25, 15051 Tallinn selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 24.04.2024 kell 12.00.





Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Tallinna Sadama veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/





Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.





Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletussedelid kehtetuks.







Üldkoosoleku otsuste eelnõude ja seotud materjalidega on võimalik tutvuda ning hääletussedel alla laadida Tallinna Sadama veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/. Lisaks on dokumendid kättesaadavad alates 4. aprillist kuni 24. aprillini tööpäeviti kell 10.00 kuni 16.00 Tallinna Sadama peakontoris Sadama 25. 15051 Tallinn. Aktsionäride otsuste eelnõudega seotud küsimused palume saata e-posti aadressil investor@ts.ee.







Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Tallinna Sadama tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib kahjustada aktsiaseltsi huve. Juhul, kui Tallinna Sadama juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.







Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Tallinna Sadama aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue koos otsuse eelnõu või põhjendusega on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 10.04.2024 e-posti aadressile investor@ts.ee või aadressil: AS Tallinna Sadam, Sadama 25, 15051 Tallinn, Eesti.







Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Tallinna Sadama aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta alternatiivse otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 22.04.2024, esitades selle e-posti aadressile investor@ts.ee või aadressil: AS Tallinna Sadam, Sadama 25, 15051 Tallinn, Eesti.







Üldkoosoleku videosalvestus koos ingliskeelse tõlkega avaldatakse hiljem Tallinna Sadama veebilehel. Peale koosoleku lõppu on üldkoosolekust osa võtnud aktsionäridel võimalus lähemalt tutvuda kruiisiterminaliga.









Lugupidamisega



