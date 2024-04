Tallinna Sadama 2023. a auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek

ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud

2023. a auditeeritud majandusaasta aruande. 2023. a auditeeritud finantstulemustes on

võrreldes 28.02.2024 avaldatud 12-kuu auditeerimata majandustulemustega osa kasutamata

kinnistutest ümberklassifitseeritud kinnisvarainvesteeringuteks, intressivõlad on kajastatud

lühiajaliste võlakohustiste koosseisus (seni kajastatud real „Võlad tarnijatele ja muud võlad“)

ning finantsvarade krediidikahjumid on kajastatud koondkasumiaruandes eraldi real. Kontserni

konsolideeritud finantsseisundi aruandele, koondkasumiaruandele, konsolideeritud rahavoogude

aruandele ja konsolideeritud omakapitali muutuste aruandele mõju puudus.

Muudatused on esitatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande Lisas 2.

Eelmisel aastal moodustas Tallinna Sadama grupi müügitulu 116,6 mln eurot (–4,2%),

korrigeeritud EBITDA 49 miljonit eurot (–12%) ja kasumiks kujunes 15,9 mln eurot (–38%).

Investeeringute maht oli 20,7 mln eurot (+50%).

Lähtudes üldkoosoleku poolt kinnitatud dividendipoliitikast maksta dividendideks vähemalt 70%

kasumist, teeb juhatus nõukogu heakskiidul üldkoosolekule kasumi jaotamise ettepaneku

maksta 2024. aastal dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19,199 mln eurot.

Vastavalt üldkoosolekule esitatud aktsionäride otsuse eelnõule fikseeritakse dividendiõiguslike

aktsionäride nimekiri 10.05.2024 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 09.05.2024. Alates

sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023.

majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 17.05.2024.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul teenib ettevõte vaatamata keerulistele

aegadele jätkuvalt korralikku kasumit. Erinevad ärivaldkonnad tasakaalustavad üksteist

muutes kontserni tervikuna vastupidavaks väliskeskkonna riskidele, mistõttu oleme jätkuvalt

valmis dividende maksma ja samas investeeringutega jätkama. „Hetkel on tugev fookus kulude

kokkuhoiul ja samas uute kasvuprojektide ettevalmistamisel ja käivitamisel nagu

meretuuleparkide ja kinnisvaraga seotud arendused. Samal ajal võimaldab tugev

likviidsuspositsioon maksta dividende eelmise aastaga samas mahus,“ ütles Kalm.

Tallinna Sadama kontserni konsolideeritud 2023. a majandusaasta aruanne erinevates

formaatides on lisatud sellele teatele ja on kättesaadav ka ettevõtte veebilehel aadressil:

https://www.ts.ee/investor/majandusaasta-aruanded/ . Majandusaasta aruanne on esitatud

Euroopa ühtse elektroonilise aruandevormingu regulatiivsete tehniliste standardite (ESEF

RTS) nõuete kohaselt masinloetavalt (digikonteineris sisalduv andmefail nimega

25490093MDYISEP1Y539-2023-12-31-et) ja ka inimloetaval kujul pdf koopiana.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse.

Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas

läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja

suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica

avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka

jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Andrus Ait

Finantsjuht / juhatuse liige

Tel. +372 526 0735

E-post: a.ait@ts.ee

