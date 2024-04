Fenix Outdoor: Kallelse till Årsstämma i Fenix Outdoor International AG

Aktieägarna i FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG, org. nr. CH-206.390.054 kallas härmed till Årsstämma för räkenskapsåret 2023.



Datum: Torsdagen den 2 maj 2024 kl. 14.00

Plats: Hemvärnsgatan 9, Solna, Sverige.



Stämma

Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast tisdagen den 23 april 2024, dels anmäla sig hos företaget senast fredagen den 26 april 2024, kl. 13 00, per telefon 0660-26 62 00, per post till Fenix Outdoor International AG, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Sverige eller per e-post till info@fenixoutdoor.se varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse på att anmälan mottagits (oavsett på vilket sätt som anmälan skett). Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (registreringsnummer), adress, e-postadress (om tillämplig) och telefonnummer samt namn på eventuellt medföljande biträde/n.



Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. För att aktierna skall kunna omregistreras i tid, bör aktieägare hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna, i god tid före tisdagen den 23 april 2024 begära tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering.

Oberoende ombud

Aktieägare kan utöva sin rösträtt genom att utfärda fullmakt till det utsedda oberoende ombudet Lars Sandberg (Skarp Advokatbyrå AB, Att: advokat Lars Sandberg, Grev Turegatan 35, SE - 114 38 Stockholm, Sverige. E-postadress: lars.sandberg@skarplaw.se).

Vid företräde genom det oberoende ombudet ska ifyllt anvisningsformulär tillsammans med anmälan skickas till det oberoende ombudet enligt instruktion i anvisningsformuläret. Anvisningsformuläret finns på företagets hemsida www.fenixoutdoor.se. Anvisningsformuläret måste ha nått det oberoende ombudet via e-post senast torsdagen den 25 april 2024.

Kallelse

Kallelsen innehåller förslag till dagordning för Årsstämman samt förslag från styrelse och aktieägare. Kallelsen har offentliggjorts genom pressmeddelande och finns tillsammans med övriga handlingar inför Årsstämman tillgänglig på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se. Kallelse skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till Årsstämman enligt ovan.

Zug, 4 april 2024

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG

Bilaga