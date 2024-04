Arco Vara majandusaasta aruanne 2023

JUHATAJA KOMMENTAARID

Kui 2021. ja 2022. aasta möödusid kinnisvaraturul kui sprindidistants, siis läinud aastal anti start euribori kuumuses joostavale maratonile. Keskpanga baasintressid on nii investorid kui tarbijad lülitanud mugavale sörgile, kus intressimäärade langetamist oodatakse kui joogipunkti pikamaajooksul, mis majandusse uut energiat süstiks.

Samas saab tagasi vaadates näha positiivseid märke, mis Arco Vara edasisi äritegevuse riske ka vähendavad. Näiteks oleme läbi tulnud äärmiselt volatiilsest materjalihinna keskkonnast, mida näitab stabiliseerunud ehitushind.

Kodude valmimine Kodulahe Kvartalis oli meie jaoks eelmise aasta tähtsündmus, kui andsime üle 66 uut kodu Rannakalda arenduses. Sealjuures oli ka Rannakalda objekti õnnestumine seotud ka stabiliseerunud ehitushinnaga, mille abil grupi kasum kerkis 3,6 miljoni euroni.

Lisaks kodude valmimisele alustas Arco Vara keskkonnamõjude hindamisega, kui viisime läbi esimese elukaare analüüsi Kodulahe Rannakalda hoones, mille abil parendada järgmiste projektide mõju juba projekteerimise faasis. Analüüsi tulemuste kohta saab täpsemalt lugeda käesoleva aruande leheküljel 19.

Suurim muutuja meie Bulgaaria tegemistes oli eelmisel aastal Madrid BLVD hoone müük, mis jõudis teises kvartalis eduka lõpuni. Hoone müük oli seotud pika strateegiaga keskenduda elamukinnisvara arendamisele ja jõuda 200 kodu üleandmiseni igal aastal.

Ehitustegevus Bulgaarias jätkus vastavalt graafikule Botanica Lozen alal. Aruande avalikustamise hetkel on 16-st hoonest eelmüüdud 6, mille valmimine on planeeritud 2024. aasta lõppu. Botanica Lozeni arendustegevuses on järgmiseks verstapostiks II etapi ehitusloa väljastamine, kuhu planeerime 24 eramut.

Vaadeldes finantsnäitajatesse jõudis Arco Vara uue tähiseni, kui saavutati 20% omakapitali tootluse määr, mis on ettevõtte pikaajaliseks eesmärgiks. Arvestades kodude üleandmist vähenes ettevõtte varade maht, samas tõusis omakapitali suhe varadesse ligi 60%-ni, mis keerulises intressikeskkonnas annab ettevõttele kindlust ja võimekust arendustegevusega vastavalt plaanitule jätkata.

2024. aastal jätkub pingelise majandustsükli aeg, milles Arco Vara meeskond suunab tähelepanu uute investeeringute tegemisele. Oleme perioodis, kus ehitushind on stabiilne, kuid ettevõtete varud on vähenemas ja intressikulud püsivad kõrgetena, mis loob meile võimalusi uute arendusmahtude soetamiseks.





PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2023. aasta müügitulu 18 339 tuhat eurot on 36% suurem kui 2022. aasta müügitulu 13 494 tuhat eurot.

2023. aasta ärikasumiks (=EBIT) kujunes 3 940 tuhat eurot ja puhaskasum oli 3 550 tuhat eurot. 2022. aastal sai grupp ärikasum 1 062 tuhat eurot ja puhaskasum oli 695 tuhat eurot.

2023. aastal müüdi grupi poolt arendatavates projektides 66 korterit ja 3 äripinda Eestis ning 3 maad Lätis. 2022. aastal müüdi 72 korterit Eestis ja 1 maa Lätis.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2023. aastal 6 054 tuhande euro võrra, tasemele 8 608 tuhat eurot 31.12.2023 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2023 seisuga 8,2%, mis on 2,4% võrra suurem võrreldes 31.12.2022 seisuga.





TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2023. aastal 18 339 tuhat eurot (2022: 13 494 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendus-projektides moodustas 2023. aastal 17 581 tuhat eurot ning 2022. aastal 12 426 tuhat eurot.

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade rendi- ja haldustulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis esimese poolaastaga oli 371 tuhat eurot. Madridi hoone müügiprotsess jõudis 2023. aasta juulis lõpule. Hoone müügist ei saadud 2023. aastal kasumit ega kahjumit, sest allahindlused kajastati 2022. aastas. Tehing ei kajastu müügitulus, kuna tegemist oli netosummas kajastatava kinnisvarainvesteeringu müügiga muudes ärituludes. Tehingust vabanes 4,1 miljoni euro väärtuses omakapitali.

Rannakalda ehk Kodulahe kõige premium etapi peatöövõtjaks on Arco Vara enda ehitusettevõte Arco Tarc OÜ. 2023. aasta lõpuks valmis paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Aastaaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 70 müüdud.

Arco Vara tütarettevõte Aktsiaselts Kolde sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. Projekti esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2024. aastasse.

Pirita Kuldlehe projektis ehitati 2023. aastal 5 koduga avar ning eksklusiivne kobarelamu. Projekti müük on alanud.

Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus ja müük on alanud - esimese etapi eramud valmivad 2024. aasta lõpuks. Aastaaruande avaldamise kuupäevaks on 16st majast 6 eelmüüdud.

Lätis oli 31.12.2022 varudes 3 Marsili elamukrunti, mis müüdi 2023. aastal. Aruandekuupäeva seisuga Lätis arendustegevust ei toimu.





KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 2023 2022 Müügitulu enda kinnisvara müügist 17 581 12 426 Müügitulu teenuste müügist 758 1 068 Müügitulu kokku 18 339 13 494 Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -12 740 -10 913 Brutokasum 5 599 2 581 Muud äritulud 107 67 Turustuskulud -387 -249 Üldhalduskulud -1 387 -1 118 Muud ärikulud -20 -14 Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringutest 28 -205 Ärikasum 3 940 1 062 Finantskulud -390 -367 Kasum enne tulumaksu 3 550 695 Aruandeperioodi puhaskasum 3 550 695 Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis 3 550 695 Aruandeperioodi koondkasum 3 550 695 Emaettevõtte omanike osa koondkasumis 3 550 695 Puhaskasum aktsia kohta (eurodes) - tava 0,34 0,07 - lahustatud 0,34 0,07





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.12.2023 31.12.2022 Raha ja raha ekvivalendid 1 472 3 427 Nõuded ja ettemaksed 5 798 4 387 Varud 27 637 22 511 Müügiootel kinnisvarainvesteering 0 9 050 Käibevara kokku 34 907 39 375 Nõuded ja ettemaksed 18 18 Kinnisvarainvesteeringud 20 82 Materiaalne põhivara 221 284 Immateriaalne põhivara 24 46 Põhivara kokku 283 430 VARAD KOKKU 35 190 39 805 Laenukohustused 3 391 5 255 Võlad ja saadud ettemaksed 4 013 3 681 Garantiieraldis 80 0 Lühiajalised kohustused kokku 7 484 8 936 Laenukohustused 6 689 12 834 Pikaajalised kohustused kokku 6 689 12 834 KOHUSTUSED KOKKU 14 173 21 770 Aktsiakapital 7 272 7 272 Ülekurss 3 835 3 835 Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011 Muud reservid 56 0 Jaotamata kasum 7 843 4 917 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 21 017 18 035 OMAKAPITAL KOKKU 21 017 18 035 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 35 190 39 805





Tiina Malm

Finantsjuht

Arco Vara AS

Tel: +372 614 4630

www.arcovara.com

