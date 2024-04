HOPSCOTCH GROUPE : Projet d'acquisition de Sopexa

Communiqué de presse

Paris, le 04 avril 2024 – 8h00

HOPSCOTCH GROUPE :

PROJET D’AQUISITION DE SOPEXA

HOPSCOTCH (Euronext Growth FR0000065278) Groupe majeur de la communication et des marketing services annonce son projet de montée au capital de SOPEXA

Hopscotch, dans le cadre de sa stratégie de croissance et après accord de son Conseil de surveillance, annonce avoir entamé des discussions avec les minoritaires restants dans SOPEXA en vue d’obtenir 100%.

SOPEXA est une filiale d’Hopscotch Groupe depuis 2016 et est détenue majoritairement depuis 2019 à hauteur de 66%.

Les banques du pool de Hopscotch ont toutes donné leur accord de principe pour financer l’acquisition des 34% restantes, pour une valeur proche de la quote-part dans les capitaux propres de la société.

La proposition soumise par Hopscotch à l’actionnaire minoritaire Holdexa doit recueillir son accord définitif dans les prochaines semaines.

A propos de HOPSCOTCH Groupe

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre influence, digital, événementiel, relations publics et marketing services, au profit de problématiques aussi bien Art de Vivre que Corporate.

HOPSCOTCH réunit en France (Paris, Lyon, Lille, Marseille) et à l’international (4 hubs continentaux en Asie, Amérique, Europe & Moyen-Orient) plus de 1000 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe / Sport), et d’agences spécialisées : AD crew, heaven, Hopscotch Interface Tourism, Human to Human, Le Public Système Cinéma, Le Public Système PR, Sagarmatha, Hopscotch Sopexa.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 40 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 271 millions € et 93 millions € de marge brute en 2023.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / X / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

