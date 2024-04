Foreløbigt resultat Q1-2024

Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse 14/2024, at man havde besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb på køb af maksimalt DKK 5 mio. i perioden 25 marts 2024 – 26 april 2024, begge dage inklusive, og derfor opdateres markedet med et foreløbigt resultat for Q1-2024.

Udvalgte highlights Q1-2024:

I Q1-2024 realiserede selskabet et overskud efter skat på DKK 6.1 mio. (Ejendomme bidrager med DKK 1.8 mio., kreditobligationer DKK 1.8 mio. & kapitalandele DKK 3.3 mio.)

Selskabets egenkapital ultimo marts 2024 var DKK 188.7 mio.

Resultatet svarer til en egenkapitalforrentning på 3,3% YtD.

Selskabets indre værdi ultimo marts 2024 var på 4,02 (Udvandet indre værdi).

Forventninger til 2024:

Selskabets forventer i 2024 at forrente egenkapitalen med 10-15% svarende til en efter-skat indtjening i niveauet DKK 19 - 28 mio. Selskabets langsigtede målsætning er uændret at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt baseret på selskabets investeringer i ejendomme, obligationer og kapitalandele. Denne forventning er opbygget på en forventning om, at selskabet vil skabe en nettoindtjening på sine 4 ejendomme (uden værdireguleringer) i niveauet DKK 8,5 mio., en nettoindtjening på kreditobligationer i niveauet DKK 7,2 mio. (efter betaling af fee til ekstern forvalter) svarende til et afkast på 9% af en samlet vægtet portefølje på DKK 80 mio. samt en nettoindtjening på DKK 5,4 mio. på kapitalandele svarende til et afkast på 12% af en samlet vægtet eksponering på DKK 45 mio. over året.

De samlede omkostninger for selskabet ligger i niveauet på DKK 3,2 mio. I ovenstående afkastmål forventer selskabet ikke at aktivere mere på sit skatteaktiv i 2024. Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være markedsudsving på selskabets aktier og kreditobligationer samt årlige reguleringer på ejendommene og selskabets skatteaktiv.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

Om SIG:

SIG er noteret på Nasdaq Copenhagens hovedbørs, og ejes af ca. 1700 aktionærer. Selskabet investerer i ejendomme, kreditobligationer samt kapitalandele. Selskabet har en aktiv tilgang til alle sine investeringer, som er nøje udvalgt efter en grunding screening, investeringsindstilling og endelig godkendelse i bestyrelsen. Ledelsen/bestyrelsen foretager løbende en aktiv allokering af sin egenkapital ift. ønsket om en risikospredning både i aktivklasser samt indenfor den enkelte aktivklasse.

Selskabets målsætning er at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, kreditobligationer og kapitalandele. Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være udsving i selskabernes værdi samt årlige reguleringer på ejendommene.

Vedhæftet fil