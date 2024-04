Procleix ArboPlex Assay® da Grifols recebe a marca CE, o primeiro e único NAT 4 em 1 para o rastreio de arbovírus

O teste de ácido nucleico in vitro da Grifols deteta quatro tipos de arbovírus, ajudando a reduzir o risco de infeções transmitidas por transfusão

Os arbovírus são uma ameaça emergente crescente, com as alterações climáticas e a crescente conetividade global a tornarem a propagação geográfica mais prevalente

A marca CE para o Procleix ArboPlex Assay da Grifols reforça a liderança da empresa na medicina transfusional e o seu empenho em garantir a segurança do abastecimento de sangue a nível mundial



BARCELONA, Espanha, April 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P NASDAQ: GRFS), um dos principais produtores mundiais de medicamentos derivados do plasma e de soluções de diagnóstico inovadoras, anunciou hoje que o seu novo Procleix ArboPlex Assay obteve a marca CE ao abrigo do Regulamento de Diagnóstico In Vitro (IVDR), o primeiro para um teste automatizado de ácido nucleico (NAT) especificamente validado para o rastreio de dadores de sangue para detetar quatro arbovírus principais: chikungunya, dengue, vírus do Nilo Ocidental e vírus Zika.

Estes são os quatro arbovírus mais importantes e preocupantes, todos transmitidos por mosquitos vetores. As alterações climáticas e a crescente conetividade global tornaram a propagação geográfica dos arbovírus - e a sua crescente exposição aos mesmos - uma grande preocupação de saúde pública. Só com o vírus da dengue, registaram-se mais de 5 milhões de casos e 5 000 mortes a nível mundial em 2023.1

Reforçando ainda mais a carteira Procleix da Grifols para o rastreio de dadores de sangue, o Procleix ArboPlex Assay utiliza amostras de plasma ou soro para detetar o ARN arboviral. Atualmente, o risco de arbovírus nos dadores de sangue é avaliado com um teste monoplex, um teste duplex ou através de um questionário em que os dadores declaram ter viajado ou ter residido anteriormente em áreas endémicas de arbovírus que são temporariamente adiadas. Os bancos de sangue e os centros de colheita podem decidir que os adiamentos são desnecessários se os dadores forem testados e tiverem resultados negativos utilizando o Procleix ArboPlex Assay.

"Com a sua caraterística de teste de arbovírus 4 em 1, o Procleix ArboPlex Assay da Grifols tem a capacidade de acelerar e melhorar globalmente a eficiência do laboratório de rastreio de dadores", afirmou Antonio Martínez, presidente da Unidade de Negócio de Diagnóstico da Grifols. "A certificação deste novo ensaio fornece uma solução fiável e eficiente para garantir resultados precisos e consistentes, demonstrando o empenho contínuo da Grifols em inovar a segurança do rastreio de sangue."

O Procleix ArboPlex Assay estará disponível em todos os mercados que aceitem a certificação da marca CE após a conclusão de quaisquer requisitos adicionais de registo e notificação.

Acerca do Procleix ArboPlex Assay®

O Procleix ArboPlex Assay é um teste de ácidos nucleicos (NAT) que utiliza a captura de alvos com base magnética, a amplificação mediada por transcrição (TMA) e a quimioluminescência para detetar a presença de sequências de ARN de quatro arbovírus (vírus chikungunya, ARN do vírus da dengue, ARN do vírus do Nilo Ocidental e vírus Zika) no plasma e no soro de dadores humanos. A elevada sensibilidade e especificidade da tecnologia Procleix permite a deteção de agentes patogénicos para reduzir o risco de transfusão de sangue ou componentes sanguíneos infetados, mesmo quando o dador não apresenta sintomas. O ensaio é executado no Procleix Panther System, um instrumento NAT automatizado da Grifols, amplamente adotado.

Acerca do Procleix Panther System

O Procleix Panther System automatiza todos os passos do rastreio de sangue baseado em NAT numa plataforma única e integrada, e é capaz de fornecer o maior rendimento de resultados por metro quadrado. Elimina a necessidade de processamento em lote e combina a liberdade de utilização com um design intuitivo para facilitar a utilização. Para mais informações, consultar www.diagnostic.grifols.com .

Sobre a Grifols

A Grifols é uma empresa global de cuidados de saúde fundada em Barcelona em 1909, empenhada em melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas em todo o mundo. Líder em medicamentos essenciais derivados do plasma e em medicina transfusional, a empresa desenvolve, produz e fornece serviços e soluções de saúde inovadores em mais de 110 países.

As necessidades dos doentes e o conhecimento cada vez maior que a Grifols tem de muitas doenças crónicas, raras e prevalecentes, por vezes potencialmente fatais, impulsionam a inovação da empresa tanto no plasma como noutros produtos biofarmacêuticos para melhorar a qualidade de vida. A Grifols está centrada no tratamento de doenças numa vasta gama de áreas terapêuticas: imunologia, hepatologia e cuidados intensivos, pneumologia, hematologia, neurologia e doenças infeciosas.

Pioneira na indústria do plasma, a Grifols continua a aumentar a sua rede de centros de doação, a maior do mundo, com mais de 390 na América do Norte, Europa, África, Médio Oriente e China.

Como líder reconhecido em medicina transfusional, a Grifols oferece uma carteira abrangente de soluções concebidas para aumentar a segurança desde a dádiva até à transfusão, para além de tecnologias de diagnóstico clínico. Fornece produtos biológicos de alta qualidade para a investigação no domínio das ciências da vida, ensaios clínicos e para o fabrico de produtos farmacêuticos e de diagnóstico. A empresa também providencia ferramentas, informações e serviços que permitem que hospitais, farmácias e profissionais de saúde prestem cuidados médicos especializados de forma eficiente.

A Grifols, com mais de 23.000 funcionários em mais de 30 países e regiões, está comprometida com um modelo de negócio sustentável que define o padrão de inovação contínua, qualidade, segurança e liderança ética.

As ações de categoria A da empresa estão cotadas na Bolsa de Valores espanhola, onde fazem parte do Ibex-35 (MCE:GRF). As ações de classe B sem direito de voto da Grifols estão cotadas no Mercado Continuo (MCE:GRF.P) e no NASDAQ dos EUA através de ADRs (NASDAQ:GRFS).

Para mais informações, consultar www.grifols.com

