Siili Solutions Oyj: Muutos johtoryhmässä

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 4.4.2024 kello 14.00

Siili Solutions Oyj:n johtoryhmän jäsen ja kaupallinen johtaja Kenneth Lindfors jättää tehtävänsä ja Siilin johtoryhmän huhtikuussa 2024.

Muutoksen myötä liiketoimintayksiköiden johtajat raportoivat suoraan toimitusjohtaja Tomi Pienimäelle. Siili virtaviivaistaa Suomen liiketoimintaa, kun jatkossa kaupallisien toimintojen johtamisesta vastaa kunkin Liiketoimintayksikön johtaja.

"Haluamme kiittää Kennethiä eritoten Siilin kaupallisen osaamisen kehittämisestä. Hän on antanut meille arvokasta näkemystä ja näkemystä tarjoamamme ja myyntimme tason nostamiseen. Toivotamme Kennethille kaikkea hyvää tulevaan", Siilin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki sanoo.

Lisätietoja:



Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

Puhelin: 040 834 1399, sähköposti: tomi.pienimaki(at)siili.com



Jakelu:



Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi



Siili Solutions lyhyesti:



Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi