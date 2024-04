AS-i Tallink Grupp auditeeritud 2023. majandusaasta aruanne

Lugupeetud investorid ja äripartnerid

Olles mitu aastat kirjutanud seda pöördumist olukorras, kus saan rääkida peamiselt raskustest, tormilistest muutustest ja ebakindlusest ning oleme pidanud pidevalt pingutama, et vee peal püsida, on mul hea meel, et saan tänavu teie poole pöörduda veidi rõõmsamal toonil.

Lausa herakleslike pingutuste, pühendumise, visaduse ja paljude ohverduste tulemusena on Tallink Grupp teinud 2023. aastal peaaegu võimatut, tõustes pärast viimase nelja aasta kriise ja katsumusi fööniksina tuhast. Kui peaaegu neli aastat tagasi enam-vähem kogu meie tegevus pikaks ajaks peatus, siis tänaseks oleme jõudnud punkti, kus saame teatada märkimisväärsest kasumist. Selle nimel on nii juhtkond kui ka iga Tallink Grupi töötaja

pidanud mängu panema kogu oma leidlikkuse, kohanemisvõime, kiiruse, teadmised, kogemused, julguse, otsustavuse ja veel palju muud.

Positiivsed tulemused, mida saame 2023. aasta kohta teatada, räägivad ilmekalt sellest, millised suurepärased inimesed meil on – nii kõik meie ettevõtte töötajad kui ka meie äripartnerid, tarnijad, kliendid, investorid ja kõik, kes on meisse uskunud ja usuvad ka edaspidi. Kriisiaastad on sundinud meid oma strateegiaid ja tegevusi korduvalt muutma ja ümber hindama. Lahendused ja ärivõimalused, mida kunagi peeti ajutisteks, on nüüdseks kujunenud uuteks strateegilisteks valdkondadeks ning neil on tähtis koht nii meie lähemates kui võib-olla ka kaugemates tulevikuplaanides, kuna need aitavad meil vähendada põhitegevusega seotud riske.

Näiteks laevade prahtimine, mis on olnud pikka aega meie tegevuse osa, ehkki mitte sellisel määral nagu viimasel neljal aastal, on nüüd leidnud kindla koha meie strateegias ka tulevastel aastatel. Otsus hoida optimaalne arv laevu käigus meie põhilistel ja kõige kasumlikumatel liinidel ja muud laevad keskmiseks kuni pikaks ajaks välja prahtida on võimaldanud meil viimastel aastatel tulemused positiivseks pöörata ning jääb edaspidigi meie äristrateegia osaks. Tallink Grupi laevad on kogu maailmas mitmesuguste projektide jaoks väga nõutud ja eelkõige viimastel aastatel oleme tõendanud, et nii meie laevad kui ka meeskonnad on vastanud kõigi nende projektide vajadustele, mida meil on olnud maailmas võimalik toetada.

Kodule lähemal peame keskenduma ja keskendumegi jätkuvalt ka toodete ja teenuste arendamisele, et suudaksime vastata klientide muutuvatele vajadustele ja kiiresti areneva maailma nõudmistele ning täita regulatiivseid nõudeid. Et meie tulevik oleks kindel ka 20–30 aasta pärast, peame panema täna veelgi enam rõhku

innovatsioonile ja investeeringutele kestlikku arengusse. Nii regulatsioonid kui ka ambitsioonikad kliimaeesmärgid sunnivad meid lisama sammu, et olla võidujooksus süsinikuneutraalse tuleviku, vastutustundlike väärtusahelate ja jäätmevaba tarbimise poole esimeste hulgas.

Ei saa eitada, et kõigi kestliku tuleviku eesmärkide saavutamine on äärmiselt keeruline, eriti sellises sektoris nagu transport, kus lahendusi on veel vähe. Meie jõupingutused on suunatud üha tugevamale koostööle teadlaste, tehnoloogiliste iduettevõtete, teiste laevandussektori ettevõtete, muude majandusharude ja paljude teistega, et leida rohkem ja paremaid lahendusi, millest võidaksime kõik. Ja leida neid kiiresti. Seatud eesmärke ei ole võimalik saavutada, kui igaüks nokitseb omaette. Kliimamuutuste vastu tuleb võidelda mitte konkurentsi, vaid koostöö võtmes.

Kokkuvõttes tunneme 2023. aastale tagasi vaadates suurt tänulikkust oma kolleegide pühendumise ja väsimatu töö eest meie taastumise nimel, oma investorite ja partnerite jätkuva usalduse ja toetuse ning oma klientide lojaalsuse eest. Luban teile kogu Tallink Grupi nimel, et töötame samasuguse hoo ja sihikindlusega ka 2024. ja tulevastel aastatel, et vääriksime teie usaldust ja lojaalsust ka tulevikus. Meie eesmärk on endiselt olla parim töökoht oma töötajatele, esimene valik oma klientidele ning kõige uuenduslikum ja kestlikum teenusepakkuja Läänemerel ja selle ümbruses. Tean, et teie jätkuva usalduse toel suudame seda kõike.

Heade soovidega

Paavo Nõgene

Juhatuse esimees

AS-i Tallink Grupp auditeeritud 2023 majandusaasta aruanne

AS Tallink Grupp koos tütarettevõtetega (kontsern) vedas 2023. aastal (1. jaanuar – 31. detsember) kokku 5,7 miljonit reisijat ehk 4,5% rohkem kui 2022. aastal. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes 2022. aastaga võrreldes 20,9%, samas kui veetud sõiduautode arv kasvas aastaga 2,6%.

Kontserni auditeeritud konsolideeritud müügitulu oli 835,3 miljonit eurot (2022: 771,4 miljonit eurot), kasvades aastaga 8,3%. Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 16,9 miljoni euro võrra 645,8 miljoni euroni. Auditeeritud EBITDA oli 214,5 miljonit eurot (2022: 135,8 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 78,9 miljonit eurot (2022: 13,9 miljonit eurot), kasvades vastavalt 58,0% ja 466,0%.

2023. aastal mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevustulemusi järgmised tegurid:

Kauba- ja reisijateveo mahtu mõjutas prahtimise tõttu väiksem liine teenindavate laevade ja reiside arv võrreldes eelmise aastaga.

Nõudlust mõjutas ka tarbijate ja ettevõtete vähenenud kindlustunne ning nõrk majanduskeskkond kõigil kontserni põhiturgudel, aga ka üldine geopoliitiline ebastabiilsus.

Majandusaasta lõpu seisuga opereeris kontsern 15 laeva: 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 5 liine teenindavat kruiisilaeva, samuti 5 välja prahitud laeva (3 pikaajalise ja 2 lühiajalise prahilepingu alusel); 1 laev seisis jõude.

Majandusaastal lõppesid 2 prahilepingut. Kruiisilaeva Romantika prahileping lõpetati 2023. aasta septembris ennetähtaegselt. Kruiisilaeva Victoria I lühiajaline prahileping lõppes 2023. aasta juulis. Kontsern pikendas kruiisilaevade Galaxy I ja Silja Europa prahilepinguid vastavalt 2024. aasta aprillini ja 2024. aasta lõpuni. Shuttle-laev Oscar Wilde (varem Star) anti 2023. aasta mais 20 kuuks prahile prahtimisperioodi 2+2 aastaks pikendamise ja laeva väljaostu võimalusega.

Laevade plaanilisteks remonditöödeks kulus kokku 61 päeva.

Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.

Kütusehindade langus maailmaturul, laevastiku optimaalne suurus ja range kulukontroll mõjutasid positiivselt kontserni kulubaasi. Kuigi kütusehinnad on langenud, on kütuse päritoluriigi muutumise tõttu kütuse transpordi kulukomponent siiski suurenenud.

Kontsern maksis laene tagasi summas 487,6 miljonit eurot, mis sisaldab laenude refinantseerimist 298 miljoni euro ulatuses. Intressikandvate laenude neto tagasimaksed ulatusid 189,6 miljoni euroni.

Kontserni netovõla ja EBITDA suhe oli majandusaasta lõpu seisuga 2,8 (2022. aasta lõpu seisuga: 5,4).

Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varem rakendatud meetmete abil ja tegevuse kasumlikuna hoidmisele oma põhiliinidel.

Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust igal liinil ning otsib jätkuvalt uusi prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses, ja võimalusi olemasolevate prahilepingute pikendamiseks.





Põhinäitajad

2023 2022 2021 Müügitulu (miljonites eurodes) 835,3 771,4 476,9 Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) 203,8 113,5 21,7 EBITDA¹ (miljonites eurodes) 214,5 135,8 58,3 EBIT¹ (miljonites eurodes) 113,3 37,7 -37,0 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) 78,9 13,9 -56,6 Amortisatsioon (miljonites eurodes) 101,2 98,1 95,3 Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) 28,2 203,3 20,2 Aktsiate kaalutud keskmine arv 743 569 064 743 569 064 694 444 381 Kasum/-kahjum aktsia kohta¹ (eurodes) 0,11 0,02 -0,08 Reisijate arv¹ 5 705 600 5 462 085 2 961 975 Kaubaveoühikute arv¹ 323 990 409 769 369 170 Keskmine töötajate arv¹ 4 879 5 023 4 360 Seisuga 31. detsember 2023 2022 2021 Varad kokku (miljonites eurodes) 1 555,2 1 691,6 1 585,9 Kohustused kokku (miljonites eurodes) 769,5 984,7 893,4 Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) 649,3 853,5 779,9 Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 607,3 738,6 652,4 Netovõla ja EBITDA suhe¹ 2,8 5,4 11,2 Omakapital kokku (miljonites eurodes) 785,8 706,9 692,5 Omakapitali määr¹ (%) 50,5% 41,8% 43,7% Lihtaktsiate arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) 1,06 0,95 0,93 Suhtarvud¹ 2023 2022 2021 Brutomarginaal (%) 24,4% 14,7% 4,5% EBITDA marginaal (%) 25,7% 17,6% 12,2% EBIT marginaal (%) 13,6% 4,9% -7,8% Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) 9,4% 1,8% -11,9% ROA (%) 7,0% 2,4% -2,4% ROE (%) 10,6% 2,1% -8,2% ROCE (%) 8,4% 3,1% -2,8% Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 0,5 0,7 0,6

¹ ESMA suunistel põhinevad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on avalikustatud peatükis „Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad“.

2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

Müük ja segmendid

2023. aastal suurenes kontserni kogu müügitulu 63,9 miljoni euro võrra 835,3 miljoni euroni (2022: 771,4 miljonit eurot).

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 2022. aastaga võrreldes 16,9 miljoni euro võrra 645,8 miljoni euroni. Laevaliinide opereerimise (põhitegevus) segmendi tulemus oli 107,2 miljonit eurot (2022: 39,7 miljonit eurot).

2023. aastal vedasid kontserni laevad Eesti-Soome liinil kokku 3,5 miljonit reisijat ehk 2022. aastaga võrreldes 10,8% rohkem. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes 20,4%. Eesti-Soome liini müügitulu suurenes 20,2 miljoni euro võrra 298,0 miljoni euroni ning segmendi tulemus kasvas 27,3 miljoni euro võrra 79,0 miljoni euroni. 2023. aastal kajastus selles segmendis järgmiste laevade tegevus:

1. jaanuar – 1. mai 2023: shuttle-laevad MyStar, Megastar ja Oscar Wilde (varem Star), mis lõpetas liini teenindamise 2023. aasta mais prahilepingu tõttu.

2. mai – 11. oktoober 2023: shuttle-laevad MyStar ja Megastar.

12. oktoober – 31. detsember 2023: shuttle-laevad MyStar ja Megastar ning kruiisilaev Victoria I, mis toodi sellele liinile 2023. aasta oktoobris.

Kruiisilaev Silja Europa lõpetas Eesti-Soome liini teenindamise 2022. aasta augustis prahilepingu tõttu. 2023. aastal vedas kontsern Soome-Rootsi liinidel kokku 1,7 miljonit reisijat, mis on 9,9% vähem kui aasta varem. Veetud kaubaühikute arv vähenes 41,6%. Liini müügitulu vähenes 17,2 miljoni euro võrra 257,1 miljoni euroni, samas kui segmendi tulemus paranes aastaga 24,7 miljoni euro võrra 23,8 miljoni euroni. Reisijate arvu ja kaubamahtude vähenemine tulenes peamiselt sellest, et kasutusel oli üks laev vähem, 2022. aastaga võrreldes tehti 26% vähem reise ja liin muudeti Turu-Kapellskäri liiniks. 2023. aastal kajastas segment ühe kruiisilaeva tegevust Turu-Stockholmi/Turu-Kapellskäri liinidel ja kahe kruiisilaeva tegevust Helsingi-Stockholmi liinil. Kruiisilaev Galaxy I lõpetas alates 2022. aasta septembrist prahilepingu tõttu Turu-Stockholmi liini teenindamise.

Eesti-Rootsi liinidel kasvas 2023. aastal veetud reisijate arv 19,0% ja ulatus 0,6 miljoni reisijani. Veetud kaubaühikute arv suurenes aastaga 3,0%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu kasvas 13,9 miljoni euro võrra 90,8 miljoni euroni ja segmendi tulemus paranes aastaga 15,5 miljoni euro võrra 4,5 miljoni euroni. Eesti-Rootsi liinidel kajastub kahe kaubalaeva tegevus Paldiski-Kapellskäri liinil ja ühe kruiisilaeva tegevus Tallinna-Stockholmi liinil.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 48,6 miljoni euro võrra ja ulatus 196,0 miljoni euroni, kuna välja on prahitud rohkem laevu. Segmendi tulemus kasvas aastaga 19,5 miljonit eurot, 54,5 miljoni euroni. 2023. aasta lõpu seisuga oli kontsernil prahitud 5 laeva, sh 3 pikaajaliste ja 2 lühiajaliste prahilepingutega.

2023. aasta lõpu seisuga olid pikaajalised prahilepingud järgmised:

Laev Atlantic Vision prahiti 2008. aasta novembris Kanadasse. Praegune leping kehtib kuni 2024. aasta maini ja seda võib pikendada veel 12 kuuks.

Shuttle-laev Oscar Wilde (varem Star) prahiti alates 5. maist 2023 20 kuuks. Prahiperioodi võib pikendada 2+2 aastaks ja laeva võib välja osta.

Kruiisilaev Isabelle on olnud pikaajalisel prahil alates 1. juulist 2023; prahileping hõlmab laeva väljaostu võimalust.

Lühiajalised prahilepingud olid järgmised:

Kruiisilaev Galaxy I prahiti 2022. aasta septembris. 2023. aasta septembris pikendati lepingut kuueks kuuks kuni 2024. aasta aprillini.

Kruiisilaev Silja Europa prahiti 2022. aasta augustis. 2023. aasta oktoobris pikendati prahilepingut kuni 2024. aasta lõpuni.

Aasta jooksul lõppesid 2 laeva prahilepingud. 2022. aasta märtsis sõlmitud kruiisilaeva Romantika prahileping lõpetati 1. septembril 2023. Kruiisilaev Victoria I, mille prahileping lõppes juulis, alustas 12. oktoobril 2023. aastal Tallinna-Helsingi liini teenindamist.

391,0 miljonit eurot (2022: 378,2 miljonit eurot) ehk peaaegu pool kogutulust teeniti müügist laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes. Piletimüügitulu moodustas 217,5 miljonit eurot (2022: 191,9 miljonit eurot) ja kaubaveo müügitulu 91,0 miljonit eurot (2022: 103,2 miljonit eurot). Tulu laevade prahtimisest ulatus 101,2 miljoni euroni (2022: 65,8 miljonit eurot).

Kasum

Kontserni brutokasum suurenes 2023. aastal 90,4 miljoni euro võrra, ulatudes 203,8 miljoni euroni (2022: 113,5 miljonit eurot). EBITDA suurenes 78,7 miljoni euro võrra, ulatudes 214,5 miljoni euroni.

Kontserni kasumlikkust mõjutasid peamiselt järgmised tegurid:

→ tugev hinnastamisstrateegia ja laevade prahtimine;

→ jätkuv keskendumine kulude kokkuhoiule varem rakendatud meetmete abil;

→ madalamad kütusehinnad maailmaturul ja väiksem kütusekulu tänu laevade prahtimisele.

Kontserni 2023. aasta auditeeritud puhaskasum oli 78,9 miljonit eurot, st 0,106 eurot aktsia kohta; 2022. aasta puhaskasum oli 13,9 miljonit eurot, st 0,019 eurot aktsia kohta.

Kauplustes ja restoranides müüdud kauba kulud ulatusid 170,6 miljoni euroni (2022: 160,6 miljonit eurot). 2023. aasta kütusekulud olid 97,2 miljonit eurot (2022: 144,1 miljonit eurot).

Kütusekulude langus oli tingitud kütuse maailmaturu hindade umbes 23% langusest, kuid ka kütuse tarbimise vähenemisest ja sellest, et võrreldes eelmise majandusaastaga oli rohkem laevu välja prahitud. Samal ajal on kontserni kütuse transpordikulu osa kütusehinnast võrreldes eelmise aastaga suurenenud, kuna kütust hangitakse nüüd kaugemalt.

Kontserni personalikulud kokku olid 181,0 miljonit eurot (2022: 162,9 miljonit eurot). Haldus- ning müügi-ja turundustöötajatega seotud personalikulud olid vastavalt 27,8 miljonit eurot ja 21,5 miljonit eurot (2022: vastavalt 23,3 miljonit eurot ja 19,6 miljonit eurot). Teenindus- ja tehniliste töötajatega seotud personalikulud ulatusid 131,7 miljoni euroni (2022: 120,0 miljonit eurot). 2023. aasta keskmine töötajate arv oli 4 879 (2022: 5 023).

2023. aasta turundus- ja halduskulud olid 83,0 miljonit eurot (2022: 74,3 miljonit eurot). Ilma personalikuludeta ulatusid perioodi halduskulud 15,1 miljoni euroni (2022: 14,1 miljonit eurot) ning müügi-ja turunduskulud olid 18,7 miljonit eurot (2022: 17,3 miljonit eurot).

Amortisatsioonikulu suurenes aasta varasemaga võrreldes 3,1 miljoni euro võrra 101,2 miljoni euroni peamiselt seoses Tallinna-Helsingi liinil sõitva shuttle-laeva MyStar üleandmisega 2022. aasta detsembris. Materiaalse või immateriaalse põhivara väärtuse langusest tulenevat kahjumit kontsernil ei tekkinud.

Kõrgemate intressimäärade ja shuttle-laeva MyStar üleandmisega seoses suurenenud finantskohustuste tõttu kasvasid netofinantskulud 2023. aastal 10,9 miljoni euro võrra 35,5 miljoni euroni.

Likviidsus ja rahavood

Kontserni 2023. aasta äritegevuse netorahavoog oli positiivne summas 203,4 miljonit eurot (2022: 144,3 miljonit eurot).

Kontserni investeerimistegevuse netorahavoog oli 26,2 miljonit eurot (2022: 200,3 miljonit eurot).

2023. aastal maksti intressikandvaid laene tagasi netosummas 189,6 miljonit eurot. Intressimaksetele kulus 32,8 miljonit eurot (2022: 23,5 miljonit eurot).

Seisuga 31. detsember 2023 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 41,9 miljonit eurot (31. detsember 2022: 114,9 miljonit eurot). Lisaks oli kontsernil kasutamata arvelduskrediiti summas 75,0 miljonit eurot (2022: 135,0 miljonit eurot). Likviidsuspuhver kokku (raha, raha ekvivalendid ja kasutamata laenuvõimalused) ulatus 116,9 miljoni euroni seisuga 31. detsember 2023 (31. detsember 2022: 249,9 miljonit eurot).

Juhtkonna hinnangul on kontsernil oma tegevuse jaoks piisavalt likviidseid vahendeid.

Dividendid

2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.

Seoses jätkuva globaalse ebakindlusega otsustas 13. juunil 2023 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek 2022. aasta eest dividende mitte maksta.

Kontserni juhatus on kooskõlastatult kontserni nõukoguga otsustanud valmistada ette ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule maksta 2024. aastal 2023. aasta kasumist dividende 0,06 eurot aktsia kohta.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes 2023 2022 Müügitulu 835 325 771 387 Müüdud kaupade ja teenuste kulud -631 491 -657 917 Brutokasum/-kahjum 203 834 113 470 Müügi- ja turunduskulud -42 162 -38 796 Üldhalduskulud -52 401 -47 555 Nõuete allahindlus -71 -153 Muud äritulud 4 275 10 871 Muud ärikulud -171 -164 Kasum/kahjum äritegevusest 113 304 37 673 Finantstulud 1 332 215 Finantskulud -36 864 -24 871 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum -75 -90 Kasum/kahjum enne tulumaksu 77 697 12 927 Tulumaks 1 175 1 008 Puhaskasum/-kahjum 78 872 13 935 Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum/-kahjum 78 872 13 935 Muu koondkasum Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed -172 480 Muu koondkasum/-kahjum -172 480 Koondkasum/-kahjum kokku 78 700 14 415 Emaettevõtte omanikele kuuluv koondkasum/-kahjum kokku 78 700 14 415 Tava- ja lahustatud aktsiakahjum (eurodes aktsia kohta) 0,106 0,019

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Seisuga 31. detsember, tuhandetes eurodes 2023 2022 VARAD Raha ja raha ekvivalendid 41 921 114 935 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 31 766 31 380 Ettemaksed 7 661 9 379 Tulumaksu ettemakse 193 37 Varud 41 411 39 965 Käibevara 122 952 195 696 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 0 75 Muud finantsvarad ja ettemaksed 4 794 3 622 Edasilükkunud tulumaksu vara 21 840 21 840 Kinnisvarainvesteeringud 300 300 Materiaalne põhivara 1 377 664 1 438 286 Immateriaalne vara 27 671 31 823 Põhivara 1 432 269 1 495 946 VARAD KOKKU 1 555 221 1 691 642 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad võlakohustused 104 097 165 049 Võlad tarnijatele ja muud võlad 85 406 86 934 Võlad omanikele 6 6 Tulumaksukohustus 10 35 Ettemakstud tulud 34 788 44 222 Lühiajalised kohustused 224 307 296 246 Intressikandvad võlakohustused 545 160 688 465 Pikaajalised kohustused 545 160 688 465 Kohustused kokku 769 467 984 711 Aktsiakapital 349 477 349 477 Ülekurss 663 663 Reservid 67 056 66 363 Jaotamata kasum 368 558 290 428 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 785 754 706 931 Omakapital kokku 785 754 706 931 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 555 221 1 691 642





Konsolideeritud rahavoogude aruanne

31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes 2023 2022 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 78 872 13 935 Korrigeerimised: Amortisatsioon 101 224 98 136 Puhaskasum/-kahjum materiaalse põhivara müügist -15 -34 Neto intressikulu 35 290 24 622 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum 75 90 Realiseerimata kasum/kahjum valuutakursi muutustest -198 341 Kahjum investeeringutest 123 0 Tulumaks -1 175 -1 008 Korrigeerimised 135 324 122 147 Muutused: Äritegevusega seotud nõuetes -378 -2 036 Äritegevusega seotud ettemaksetes 1 718 -1 602 Varudes -1 446 -5 334 Äritegevusega seotud kohustustes -10 457 17 415 Muutused varades ja kohustustes -10 563 8 443 Äritegevusest teenitud raha 203 633 144 525 Makstud tulumaks -186 -227 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 203 447 144 298 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine -28 131 -203 322 Laekumised materiaalse põhivara müügist 613 2 768 Laekunud intressid 1 332 215 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -26 186 -200 339 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Saadud laenud 59 972 196 290 Laenude tagasimaksed -251 431 -110 055 Arvelduskrediidi muutus -15 -165 Rendimaksete tasumine -21 519 -17 157 Makstud intressid -32 827 -23 516 Laenudega seotud tehingukulude tasumine -4 455 -1 977 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -250 275 43 420 RAHAVOOD KOKKU -73 014 -12 621 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 114 935 127 556 Raha ja raha ekvivalentide muutus -73 014 -12 621 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 41 921 114 935

Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail Anneli.simm@tallink.ee

