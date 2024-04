Freddie Mac anuncia el lanzamiento de una herramienta gratuita para ayudar a los compradores de vivienda a que aprovechen los programas de asistencia para el pago inicial

MCLEAN, Va., April 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy Freddie Mac (OTCQB: FMCC) anunció el lanzamiento de DPA One® para ayudar a los prestadores hipotecarios a rápidamente e parejar prestatarios con programas de asistencia para el pago inicial (Down Payment Assistance, DPA) a nivel nacional. DPA One es una herramienta nueva innovadora que incorpora y presenta programas de asistencia para el pago inicial en un formato único, estandarizado y con abundante información para que los prestadores puedan eficiente y rapidamente tener acceso y comparar los programas para ayudar a más familias a tener acceso a una vivienda.



“Una y otra vez, las investigaciones revelan que el pago inicial es el mayor obstáculo que los compradores de primera vivienda deben superar para tener acceso a la propiedad de una vivienda. Pero encontrar y comparar los numerosos programas y sus pautas es todo un desafío”, dijo Sonu Mittal, Vicepresidente Senior de Adquisiciones de Vivienda Unifamiliar de Freddie Mac. “DPA One ofrece una ventanilla única sin costo que proporciona a los prestadores y sus prestatarios más detalle y visibilidad de estos programas, y a la vez conecta eficientemente el programa de asistencia adecuado con el prestador, los asesores de vivienda y los prestatarios que más necesitan esa asistencia”.

Al 2023, los latinos son el grupo de nuevos propietarios de vivienda con el más rápido crecimiento en Estados Unidos, con investigaciones proyectando que representarán siete de cada diez nuevos propietarios en las próximas dos décadas. En el difícil mercado actual, DPA One provee información adicional a los compradores potenciales de vivienda, que pueden ponerse en contacto con sus prestadores para ver todos los posibles programas de asistencia para el pago inicial para los que califican adecuados a sus necesidades individuales.

“Las agencias estatales de financiación de la vivienda ayudan a satisfacer las necesidades de vivienda asequible de sus residentes, lo que incluye hacer más factible la compra de la primera vivienda para millones de personas en todo el país, proporcionándo asistencia para el pago inicial”, ha declarado Stockton Williams, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Agencias Estatales de Vivienda. “DPA One hara que prestadores hipotecarios de todo tipo participen facilmente en los programas de asistencia para el pago inicial de las agencias de financiación de vivienda (HFA) con el fin de que puedan llegar más fácilmente a los prestatarios desatendidos para quienes se diseñaron dichos programas”.

Para los prestadores y asesores de vivienda, DPA One simplifica la introducción de los parámetros de elegibilidad de los clientes, la rápida recepción y comparación de los programas que se adecuan a dichos parámetros y la descarga de los resultados para compartirlos inmediatamente con los clientes para facilitar su consulta. Compararndo hasta tres programas a la vez, los prestadores pueden revisar y tomar decisiones más rápidas e informadas sobre los programas que les gustaría aplicar para ayudar a sus clientes.

Para los proveedores de programas de asistencia para el pago inicial, DPA One ayuda a reducir los errores de presentación y las preguntas de los prestadores sobre los requisitos de los programas mediante el uso de un formato único y estandarizado, a la vez proporcionando acceso para gestionar, editar y actualizar sus programas en tiempo real.

DPA One está disponible inmediatamente sin costo para prestadores, asesores de vivienda y proveedores de programas de asistencia para el pago inicial. DPA One dispone actualmente de programas de asistencia para el pago inicial para 48 de las 50 agencias estatales de financiamiento para la vivienda, incluyendo programas locales y municipales para los mercados de Texas, California, Florida, Arizona, Illinois, Virginia, Maryland, Michigan, Kentucky, Carolina del Norte, Colorado, Pensilvania, Tennessee, Minnesota, Virginia del Oeste, Washington y Ohio. El resto de los programas locales y estatales continuarán implementándose mensualmente este año.

Además de ampliar el acceso de los compradores de primera vivienda mediante DPA One, Freddie Mac también ofrece CreditSmart® Essentials en Español, un programa gratuito de educación financiera para personas que se encuentren en cualquier punto de su trayectoria financiera. Desde la construcción de crédito y la gestión del dinero hasta la compra de una vivienda, CreditSmart ofrece un itinerario de aprendizaje personalizable que empodera a las personas a tomar las riendas de su futuro financiero.

La hipoteca Freddie Mac Home Possible® ayuda a los prestatarios de muy-bajos a bajos-ingresos a alcanzar el sueño de ser propietarios de una vivienda con un requisito de pago inicial de tan solo el 3%. Además de sus fondos propios, los prestatarios también pueden recibir asistencia para el pago inicialpara ayudar a alcanzar el requisito mínimo del 3% de pago inicial. Desde 2015, Freddie Mac ha hecho posible que la propiedad de vivienda sea posible para más de 760,000 familias otorgando hipotecas Home Possible y Freddie Mac HFA Advantage® por un total de $150,400 millones.

Los prestatarios pueden hablar con sus prestadores sobre DPA One. Los agentes de préstamos y los proveedores de programas de asistencia para el pago inicial pueden visitar el sitio web de DPA One para obtener más información y solicitar una demostración.

