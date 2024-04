Appel à Recycler met les Canadiens au défi de “Sonner la Charge” et recycler leurs piles et batteries pour le Mois de la Terre

TORONTO, 04 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appel à Recycler, le plus important programme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, encourage les Canadiens à célébrer le Mois de la Terre en accroissant leur recyclage de piles et batteries pour protéger l’environnement.



Célébré au mois d’avril, le Mois de la Terre est une extension du Jour de la Terre qui est observé le 22 avril. Le Mois de la Terre vise à souligner la responsabilité collective que nous partageons de protéger notre planète, ainsi que le rôle essentiel que joue le recyclage des piles et batteries dans ces efforts. Grâce à chaque pile et batterie recyclée, les Canadiens peuvent avoir un impact significatif sur notre empreinte environnementale collective. En 2023, près de 6 millions de kg de piles et batteries usagées ont été détournées des décharges canadiennes au travers du programme “Recyclez Vos Batteries, Canada!” d’Appel à Recycler. Cela représente la meilleure année jusqu'à présent pour le programme, qui a dépassé 45 millions de kg de piles et batteries recyclées depuis sa création en 1997.

Pour célébrer le Mois de la Terre, Appel à Recycler Canada a lancé une série d’initiatives afin d’encourager les Canadiens à exercer une influence positive sur l’environnement :

En favorisant la sensibilisation au recyclage des piles et batteries grâce au concours « Sonnez la charge » de Recyclez vos batteries Canada! , qui offre aux Canadiens la chance de gagner de magnifiques prix quand ils recyclent leurs piles et batteries de manière responsable auprès de plus de 12 000 points de dépôt pratiques partout au Canada.

En formant des partenariats avec des détaillants de premier plan, dont Longo’s et Batteries Expert, pour améliorer le concours « Sonnez la charge » grâce à l’activation en magasin et offrir aux consommateurs un accès facile au recyclage de piles et batteries tout en magasinant.

En célébrant 20 ans de collaboration entre Appel à Recycler et Staples pour recycler les piles et sensibiliser la population par le biais d'activations numériques et sur les réseaux sociaux.

En reconnaissant les écoles gagnantes du concours « Battery Blitz » de 2023 en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Colombie-Britannique. En collaboration avec Éco-Héros, ce programme vise à éduquer et à reconnaître les efforts extraordinaires des étudiants et des écoles à l’égard de leur engagement envers la promotion du recyclage de piles et batteries et l’éducation environnementale dans leurs communautés.

En partageant des conseils et des informations sur le recyclage des piles tout au long du mois, afin d'éduquer le public sur les meilleures pratiques.



« Le Mois de la Terre est une bonne occasion de considérer nos actions et l’impact que nous pouvons avoir sur notre planète » explique Joe Zenobio, président d’Appel à Recycler Canada. « Nous encourageons les Canadiens à sonner la charge pendant le mois d’avril en apportant leurs piles et batteries usagées à l’un des points de dépôt pratiques Appel à Recycler aux fins de recyclage. Grâce au soutien de nos partenaires, de nos membres participants, des gouvernements provinciaux et des points de collecte, nous visons à rendre le recyclage des piles et batteries accessible et pratique pour tous les Canadiens. »

Recycler les piles et batteries quand elles arrivent à la fin de leur vie utile est essentiel pour réduire le gaspillage des ressources et à atténuer les changements climatiques. En recyclant les piles et batteries de manière responsable, les Canadiens peuvent empêcher que les composants chimiques ou métalliques des piles et batteries ne soient jetés à la poubelle ou se retrouvent dans les sites d’enfouissement. Le recyclage permet également la récupération et la réutilisation de ces composants précieux pour fabriquer de nouveaux produits tels que des ustensiles en acier.

Pendant le Mois de la Terre et le reste de l’année, Appel à Recycler encourage tous les Canadiens à accroitre leur engagement envers le recyclage de piles et batteries. Étant donné que 92 % des Canadiens vivent dans un rayon de 15 kilomètres d’un point de dépôt Appel à Recycler, le recyclage de piles et batteries est pratique et facile. Collectez, protégez et déposez les piles et batteries auprès des emplacements « Recyclez vos batteries, Canada! », incluant les détaillants et les municipalités. Pour trouver le point de dépôt le plus près, consultez www.RecyclezVosBatteries.ca.

Faits clés :

Avril est le Mois de la Terre et un prolongement du Jour de la Terre. Sa mission est de célébrer notre planète et d'encourager les actions pour la préserver.

Le 22 avril, le Jour de la Terre est célébré à l’échelle internationale et représente une occasion unique pour accroître la sensibilisation à l’environnement et prendre des mesures à l’égard des enjeux qui affectent notre environnement.

En 2023, Appel à Recycler Canada a détourné suffisamment des métaux précieux pour produire l’équivalent de près de 37 millions de nouvelles batteries de téléphones portables, et suffisamment d’acier pour produire l’équivalent de plus de 278 millions de nouvelles piles alcalines AA.



À propos d’Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler®, le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, remplit les obligations de gestion des produits au nom de plus de 400 membres, qui incluent des producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler assure la gestion de « Recyclez vos batteries, Canada! », son programme de collecte et de recyclage de piles et batteries domestiques et de vélos électriques. L’organisation opère des programmes reconnus à l’échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle agit également en Ontario à titre d’Organisme de Responsabilité des Producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 45 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d’enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ainsi qu’un contrat exclusif avec un fournisseur de gestion des infrastructures informatiques certifié ISO 27001. Sa réputation d’excellence lui a permis de maintenir à long terme des relations de confiance avec les intervenants du secteur et d’établir un réseau canadien de plus de 12 000 points de dépôt participants, incluant des détaillants de renommée et des installations municipales.

Contact

Charles-Antoine Dubois

Responsable bilingue, communication institutionnelle, Appel à Recycler Canada

Courriel : cadubois@appelarecycler.ca | Portable : 647 464-7381

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58e91362-f07f-4782-9260-e6fba8cc09d0/fr