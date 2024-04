EDF : Communiqué de mise à disposition du document d’enregistrement universel et du rapport financier annuel 2023

Communiqué de mise à disposition du document d’enregistrement universel et du rapport financier annuel 2023

Paris, le 4 avril 2024. Le document d’enregistrement universel d’EDF relatif à l’exercice 2023 a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Les éléments suivants sont notamment intégrés dans le document d’enregistrement universel :

le rapport financier annuel 2023 ;

le rapport du Conseil d’administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et les informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale (y compris la déclaration de performance extra financière et le plan de vigilance).

Le document d’enregistrement universel est accessible sur le site internet de la société à l’adresse suivante, et tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur :

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/investisseurs/informations-reglementees

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 434 TWh, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO 2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 40,9 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.

(1) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison.

Pièce jointe