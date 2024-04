Barcelona Bridal Fashion Week 2024 veste Barcelona e o mundo da moda

BARCELONA, Espanha, April 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) 2024 está pronta para se tornar uma das edições mais notáveis até hoje, com 37 grandes marcas na passarela e mais de 400 empresas participando da feira. O evento, organizado pela Fira de Barcelona e com apoio do Ministério de Negócios e Trabalho da Catalunha, tornou-se um ponto de encontro fundamental para designers e profissionais do mundo da moda nupcial.



Apresentando um aumento de 14% no número de marcas e um número recorde de 80% de internacionalidade (com empresas de mais de 35 países), a BBFW 2024 promete ser uma vitrine de excelência e criatividade em moda nupcial, entre os dias 17 e 21 de abril.

O diretor da BBFW, Albasarí Caro, destaca a importância de uma edição que “reunirá os designers mais prestigiados do setor e transformará Barcelona, mais do que nunca, no epicentro mundial dos negócios e das tendências do setor”.

Além disso, o renomado estilista de alta costura e itens “ready-to-wear” Giambattista Valli será a estrela da Noite Nupcial de Barcelona com a apresentação de sua terceira “Love Collection” 2025, a qual será também o primeiro desfile exclusivo para noivas na história da empresa.

O desfile também contará com as marcas de alta costura Zuhair Murad, Elie Saab, Stephane Rolland ou Viktor&Rolf, além de outros estilistas internacionais consagrados, como Jenny Packham, Tony Ward ou Ines Di Santo, com a presença, pela primeira vez nesta edição, de Georges Hobeika.

O evento se abrirá para a cidade com o Barcelona Goes Bridal!, uma instalação artística que representará o ciclo do setor de moda nupcial e exibirá vestidos de marcas locais.

A BBFW 2024 não se restringirá apenas à moda e às tendências, mas também aos negócios, com um plano ambicioso para atrair os principais clientes internacionais. Mais de 80 países estarão representados, contando com uma grande presença dos principais mercados, como Europa, EUA, Japão, Coreia do Sul e América Latina.

A cerimônia do Barcelona Bridal & Fashion Awards encerrará o evento, reconhecendo o talento e a criatividade dos estilistas, assim como seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a inclusão em suas coleções.

A Barcelona Bridal Fashion Week 2024 se propõe a ser uma celebração da excelência em moda nupcial, com foco na internacionalidade, criatividade e oportunidades de negócios.

Para atendimento à imprensa, entre em contato com:

Salvador Bilurbina

E-mail: sbilurbina@firabarcelona.com

Telefone: +34 628162674