2024 年巴塞隆拿婚紗時裝周（Barcelona Bridal Fashion Week 2024）：為巴塞隆拿和全球帶來時尚盛宴

巴塞罗那，西班牙, April 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024 年巴塞隆拿婚紗時裝周（BBFW）將有 37 個主要品牌在天橋上隆重登場，超過 400 間公司參加此次貿易展，有望成為有史以來最出色的展會之一。 該活動由 Fira de Barcelona 舉辦，並獲得加泰羅尼亞商業和勞工部（Catalan Ministry of Business and Labor）的支持，現已成為婚紗時尚界設計師和專業人士的重要聚會。

2024 年巴塞隆拿婚紗時裝周將於 4 月 17 日至 21 日舉行，參展品牌數量增加了 14%，國際化比例達到創紀錄的 80%，參展公司來自超過 35 個國家，勢必成為展示婚紗時尚傑作和設計創意的盛事。

巴塞隆拿婚紗時裝周總監 Albasarí Caro 特別強調本屆展會的重要性是「匯集業內最負盛名的設計師，透過前所未有的方式改變巴塞隆拿，使其成為業界商貿和潮流趨勢的全球中心。」

此外，世界著名的高級訂製時裝和成衣設計師 Giambattista Valli 是巴塞隆拿婚紗之夜（Barcelona Bridal Night）的明星，屆時他會推出第三個「愛情系列」（Love Collection）（2025），這亦是該公司史上首次專門舉辦婚紗時裝展。

眾多高級訂製品牌亦會亮相，例如 Zuhair Murad、Elie Saab、Stephane Rolland 和 Viktor&Rolf，以及 Jenny Packham、Tony Ward 和 Ines Di Santo 等其他知名國際設計師，還有 Georges Hobeika 首次參加。

展會亦將舉辦「巴塞隆拿街頭婚紗展」（Barcelona Goes Bridal），邀請全城民眾共賞盛事！ 代表婚紗時尚產業周期的藝術裝置及本地品牌的禮服亦佔有一席之地。

2024 年巴塞隆拿婚紗時裝周不僅注重時尚和潮流，還致力發展商貿，並制定了進取的計劃來吸引主要國際買家。 參展代表來自 80 多個國家，其中歐洲、美國、日本、韓國和拉丁美洲等主要市場的陣容相當鼎盛。

巴塞隆拿婚紗與時尚獎（Barcelona Bridal & Fashion Awards）頒獎典禮負責為整個活動畫上圓滿句號，以表彰設計師的才華和創意，以及他們透過產品系列體現的促進創新、可持續發展和共融性的承擔。

2024 年巴塞隆拿婚紗時裝周著重國際性、創意和商機，勢將成為展示婚紗時尚傑作的盛會。

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