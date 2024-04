COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 4 avril 2024

Valeo annonce une nouvelle émission d’obligations vertes pour un montant de 850 millions d’euros à échéance avril 2030

Le 4 avril 2024, Valeo annonce le placement de 850 millions d'euros, à échéance 11 avril 2030, de nouvelles obligations vertes.

Cette émission a permis de placer 850 millions d’euros d’obligations de maturité 6 ans avec un coupon de 4,50%. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citibank, Mizuho et Natixis ont agi comme Teneurs de Livre de cette transaction. Les fonds levés serviront à financer les projets et investissements liés au portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier pour l'électrification du véhicule.

Les obligations vertes ont été émises dans le cadre du Green and Sustainability-Linked Financing Framework établi en septembre 2023, disponible sur le site internet de Valeo, rubrique investisseurs obligataires. Un second supplément au prospectus de base a été visé par l’AMF en date du 3 avril 2024.

D’ici 2050, Valeo se fixe l’objectif d’être Net-Zéro sur l’ensemble de ses activités opérationnelles et de son approvisionnement dans le monde, et sur toute sa chaîne de valeur en Europe (l’ensemble des objectifs du Plan CAP 50 sont disponibles dans le Document d’Enregistrement Universel 2023 de Valeo, Chapitre 4). Pour atteindre ses objectifs, Valeo va continuer à développer son portefeuille de technologies, favorisant une mobilité décarbonée et accessible au plus grand nombre.

A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres : 22 milliards d’euros de CA en 2023 | 112 700 collaborateurs au 31 décembre 2023 | 29 pays, 175 sites de production, 66 centres de recherche et développement et 20 plateformes de distribution.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Contacts presse

Dora Khosrof | +33 7 61 52 82 75

Caroline De Gezelle | + 33 7 62 44 17 85

press-contact.mailbox@valeo.com

Relations investisseurs

+33 1 40 55 37 93

valeo.corporateaccess.mailbox@valeo.com

Pièce jointe