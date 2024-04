Communiqué de presse

Nomination

Damien Chiaffi est nommé Directeur général de MRM Il remplacera François Matray qui quitte la société pour raisons personnelles



Paris, le 4 avril 2024 :

Le Conseil d’administration de MRM, société foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce, réuni ce jour, annonce la nomination de Damien Chiaffi en qualité de Directeur général.

Lors de cette séance, le Conseil d’administration a pris acte de la décision de François Matray de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat de Directeur général de MRM, pour des raisons personnelles et familiales. Il occupait cette fonction depuis le 1er octobre 2020.

Damien Chiaffi, présent chez MRM depuis 2015, est actuellement Directeur Immobilier et RSE. Sa nomination en tant que Directeur général sera effective après l’Assemblée générale des actionnaires prévue le 5 juin 2024.

Les membres du Conseil d’administration ont salué le travail accompli par François Matray au cours de son mandat, et notamment l’acquisition des centres commerciaux de Flins et d’Ollioules fin 2022 qui ont permis à MRM de changer de dimension.

Louis Bourrousse, Président du Conseil d’administration de MRM, a déclaré : « Nous sommes heureux de promouvoir Damien Chiaffi au poste de Directeur général de MRM. Sa connaissance intime de la société, des actifs composant son patrimoine et des enseignes occupant ses centres et galeries commerciales le désignent tout naturellement pour succéder à François Matray. Il aura pour mission de poursuivre le déploiement de la stratégie de gestion et valorisation d’actifs de MRM. Le programme de restructuration/rénovation partielle du centre de Flins, la gestion proactive du mix enseignes et la commercialisation des surfaces disponibles figurent au rang des priorités, tout comme le déploiement du plan d’actions ESG et du Plan Climat adoptés par la Société. Je tiens à remercier vivement François Matray pour son implication sans faille dans la gestion de MRM, dans l’adaptation de ses actifs aux évolutions du secteur du commerce et pour avoir initié et mené à bien en 2022 une opération transformante qui a permis à MRM de changer de dimension. L’ensemble du Conseil se joint à moi pour souhaiter un plein succès à François Matray dans ses projets futurs. »

Éléments biographiques de Damien Chiaffi

Damien Chiaffi, deviendra Directeur général de MRM à compter du 5 juin 2024.

Il occupe la fonction de Directeur Immobilier et RSE de MRM depuis 2023. Il avait rejoint MRM en 2015 en qualité de Directeur de l’Asset Management.

De 2009 à 2015, Damien a passé plus de six ans chez Carrefour Property en tant qu’Asset Manager, en charge de l’élaboration et mise en œuvre de la stratégie de valorisation de sites. Il avait auparavant rejoint le groupe Carrefour en 2007 comme Responsable de programmes où il a géré des projets d’extension, création et transfert d’hypermarchés, galeries marchandes et parc d’activités commerciales.

Damien Chiaffi, 45 ans, est titulaire d’un DESS de Droit immobilier et de la Promotion immobilière de l’Université Paris-Panthéon-Assas.

Agenda

L’information financière du 1er trimestre 2024 sera publiée le 16 mai 2024 avant bourse.

À propos de MRM

MRM est une société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d’actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient, à date, 56,6% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR00140085W6 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA).

MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

Pour plus d’informations :

MRM

5, avenue Kléber

75795 Paris Cedex 16

France

T +33 1 58 44 70 00



relation_finances@mrminvest.com Isabelle Laurent, OPRG Financial

T +33 6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr









Site Internet : www.mrminvest.com

