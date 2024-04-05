當今全球職場中的心理安全問題

羅利市，北卡羅來納州, April 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在全球壓力與前所未有的挑戰不斷增加之際，構建心理安全的職場已經成為建立組織韌性和持續成功的必要條件。各級領導都認識到需要培養信任、開放和包容的文化，每個人的聲音都能得到傾聽、重視和尊重。



其財務影響顯而易見：心理安全是員工全心投入工作的關鍵所在，也是業務成果的核心所在。其好處涵蓋挽留人才、提升創新、改善客户服務，以及提升品牌價值等多方面。

直接從員工處獲取數據 - 非調查或觀點

作為最大的獨立訂製和本地化福祉服務提供商，Workplace Options (WPO) 擁有 11.6 萬名客户，為 7,900 萬人提供服務，對全球心理安全有深入洞見，這些洞見源於我們臨床團隊在以下 9 個國家進行的與員工面對面諮詢所收集的數據：澳洲、加拿大、中國、法國、德國、印度、墨西哥、英國和美國。

研究結果位於網站多媒體內容中心「WPO 心理安全研究：全球組織機構成功的環境」，展示了心理安全如何影響不同國家的員工。該網站包括多媒體資源、白皮書、影片、文章、資訊圖表以及其他關於心理安全全球意義的資訊。

該「WPO 心理安全研究: 全球組織機構成功的環境」可在此處瀏覽：心理安全。

「一個建基於心理安全的文化價值非凡。員工全身心投入工作能帶來更大的創意、創新，並營造一種讓員工可以在生活的方方面面展現真實自我的氛圍。」Workplace Options 總裁兼行政總裁 Alan King 表示。「這項研究的結果將幫助領導者和組織機構透過重視福祉，創建彈性文化，為員工的生活帶來實質性的改變。」

研究結果 - 比較各國職場的關切問題

每個國家的資訊均來自與客户的臨床互動，洞悉在員工的情緒、認知及對工作態度上所反映的職場症狀。其中包括：工作壓力、焦慮／恐慌、情緒低落、工作表現、與上司發生衝突／緊張關係、缺乏認可等。

領導者可利用這些數據了解員工所面臨的挑戰。例如，在澳洲，「缺乏認可」是員工最關注的問題。而相比之下，印度員工則視「與上司發生衝突／緊張關係」為其最大問題。在這兩個國家/地區經營的公司，可利用研究結果深入了解有助創建心理安全和組織韌力的策略。

國家 職場憂慮（按普遍性排序） 澳洲 缺乏認可、工作與生活平衡、工作表現 加拿大 對日常工作的擔憂、工作表現、公司價值觀／道德氛圍的衝突、與上司的工作衝突／緊張 中國 對日常工作的擔憂、缺乏認可、缺乏職業發展 法國 缺乏職業發展、工作表現、對日常工作的擔憂 德國 工作與生活平衡、工作表現、與上司的工作衝突／緊張、對日常工作的擔憂 印度 與上司的工作衝突／緊張、工作表現、工作與生活平衡、缺乏職業發展、對日常工作的擔憂 墨西哥 工作表現、對日常工作的擔憂、缺乏認可、與上司的工作衝突／緊張 英國 缺乏認可、工作與生活平衡、對日常工作的擔憂 美國 工作與生活平衡、工作表現、與上司的工作衝突／緊張



心理安全的價值

鑑於全球商業環境瞬息萬變，領導者必須打造注重心理安全的工作場所，心理安全是包容性領導力的基石。感受到心理安全的團隊在面對逆境時會表現出更高的創新力、生產力和韌性。

「作為全球企業福利策略的一部分，重要的是要創建一個框架，使地方文化和做法得到考慮和認可。」WPO Consulting Group 創始合伙人 Mary Ellen Gornick 表示。「這項研究為領導者提供了所需資訊，以在其業務所在地區創建包容性文化。但他們也應該牢記，在國家層面實施戰略時可能存在差異。」

心理安全帶來的好處包括：

– 提升員工敬業度：提高創造力、創新精神，開發新產品、服務和解決方案。

– 提升團隊績效：坦誠溝通、協作和建設性反饋。

– 提高員工敬業度和留任率：員工積極參與、動力十足、盡職盡責，工作滿意度提升、離職率降低、人才保留率增加。

– 增強問題解決能力和決策能力：開放的對話和不同觀點的探討有助於更有效的問題解決和決策過程。

– 改善員工福祉：營造一個員工感到受重視、尊重和關愛的支持環境，降低壓力、焦慮和職場倦怠，促進全面健康與福祉。

– 增強組織韌性：員工能夠更好地應對變革、不確定性和逆境，感到有能力去適應、創新和協作，從而在外部壓力下展現靈活性和韌性。

– 提升客户滿意度：感受到支持和賦權的員工更可能以積極、富有同理心的方式與客户互動，從而提高客户滿意度和忠誠度。

關於數據

職場症狀是指職場壓力或不適的工作條件在員工情緒、認知和對待工作的態度上的表現方式。由於員工在感到壓力或需要幫助時會聯絡 WPO，因此公司處於獨特的位置，可觀察到員工所面臨的各種工作問題和挑戰。

個體員工的詳細資訊會予以保密，並記錄在安全的案例説明中，以為持續的支援提供方便。WPO 還會以更量化的形式捕獲數據，並在確保參與者機密性的前提下，匯總報吿這些數據，幫助客户組織了解員工需求，識別組織和工作地點層面的潛在風險。

我們僅考慮了樣本量足以使數據變化在統計學上具有顯着意義的國家，即在這些國家有足夠數量的個案涉及工作相關問題和症狀。

關於 WORKPLACE OPTIONS

Workplace Options (WPO) 於 1982 年創立，是最大的獨立整體福祉解決方案供應商。WPO 透過遍布全球的資深服務提供者和專業人士網絡，幫助員工在個人和專業層面上變得更健康、更快樂、更具生產力。財富 500 強企業中有 56% 信賴 WPO，WPO 透過在線及親身方式，為 200 逾個國家及地區的 11.6 萬家機構及 7,900 萬人提供優質服務。

聯絡方式：

Bob Batchelor，公共關係和出版物主管

Bob.Batchelor@workplaceoptions.com

Jennifer Dart，企業傳訊經理

Jennifer.Dart@workplaceoptions.com

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