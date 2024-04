COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 5 avril 2024

Bureau Veritas rachète 0,8 % de ses actions dans le cadre du placement accéléré annoncé par Wendel

Bureau Veritas , un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), annonce qu’il a fait l’acquisition d’environ 3,69 millions de ses propres actions (environ 0,8 % de son capital) pour un montant total d’environ 100 millions euros dans le cadre de la procédure accélérée de construction d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels initiée par Wendel. Lors de la réalisation de cette opération, Wendel a cédé un nombre total d’environ 40,5 millions d’actions Bureau Veritas, représentant environ 9 % du capital de la société.

Wendel reste l'actionnaire principal de Bureau Veritas après la réalisation de cette opération, avec environ 26,5% du capital social et 41,2 % des droits de vote.

Conformément à l’objectif du programme de rachat d’actions adopté par l’Assemblée Générale, les actions rachetées seront affectées à l’objectif d’annulation et à d'autres fins autorisées par les actionnaires de la société lors de l’Assemblée Générale du 22 juin 2023.

Le fonds Lac1, géré par Bpifrance, a pris une participation d’environ 4 % au capital de la Société dans le cadre de l’opération de cession initiée par Wendel et devient ainsi un nouvel investisseur de référence.

Le fonds Lac1, géré par Bpifrance, et la Société, ont conclu un accord aux termes duquel il est convenu qu’à la suite de l'entrée de Lac1 au capital de la Société, le Conseil d'administration proposera la nomination de Bpifrance en qualité d’administrateur indépendant dans le respect des règles de parité ou, si une telle nomination ne pouvait pas intervenir dans l’immédiat, de censeur.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients pour leur excellence et Durabilité, l’entreprise innove pour les aider à s’adapter au changement.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à adresser les défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la Durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com . Suivez-nous aussi sur LinkedIn et sur X/Twitter (@bureauveritas).

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.





CONTACTS ANALYSTES/INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Anette Rey +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0) 6 69 79 84 laurent.brunelle@bureauveritas.com anette.rey@bureauveritas.com Colin Verbrugghe +33 (0)1 55 24 77 80 colin.verbrugghe@bureauveritas.com



Karine Ansart

+33 (0)1 55 24 76 19

karine.ansart@bureauveritas.com









Pièce jointe