Publicatie jaarverslag 2023 en oproeping Algemene Vergadering

Gereglementeerd bericht

5 april 2024, 8u00 CET

Kinepolis Group NV presenteert haar geïntegreerd jaarverslag 2023, met een uitgebreid overzicht van de strategische, financiële, operationele en ESG-prestaties van de Groep over het jaar 2023.

Het rapport met niet-financiële informatie is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Het financieel rapport is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Link naar het jaarverslag 2023.

Op woensdag 8 mei 2024 om 10u00 gaat de Gewone Algemene Vergadering door op de maatschappelijke zetel van Kinepolis Group NV (Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel).

Link naar de verslagen, oproeping, volmacht en overige stukken.

Link naar ABN-AMRO platform voor deelname aan de vergadering.

Contact

Kinepolis Press Office Kinepolis Investor Relations

+32 (0)9 241 00 16 +32 (0)9 241 00 22

pressoffice@kinepolis.com investor-relations@kinepolis.com

Over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring. Meer info op www.kinepolis.com/corporate