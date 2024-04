NGS Group AB: Idag inleds teckningsperioden i NGS Group AB:s (publ) företrädesemission om upp till 35,2 MSEK

Idag inleds teckningsperioden i NGS Group AB:s (publ) (”NGS Group” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 35,2 MSEK, före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 29 februari 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 26 mars 2024.

Företrädesemissionen i sammandrag

Aktieägare i NGS Group erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 2 april 2024.

Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nyemitterade aktier.

Teckningskursen är 3,25 SEK per aktie.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser uppgående till cirka 21,2 MSEK, motsvarande cirka 60,4 procent av Företrädesemissionen.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer NGS Group att erhålla cirka 35,2 MSEK före transaktionskostnader.

Prospektet

Fullständig information om Företrädesemissionen återfinns i det prospekt som har upprättats av styrelsen i Bolaget och som har godkänts av Finansinspektionen den 28 mars 2024. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.ngsgroup.se tillsammans med all annan information relaterad till Företrädesemissionen. Prospektet hålls även tillgängligt på Redeyes hemsida, www.redeye.se och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se . Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s, samt Redeye AB:s respektive hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

5 april – 16 april 2024 Handel med teckningsrätter 5 april – 19 april 2024 Teckningsperiod 5 april – fram till dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel med betalda tecknade aktier (BTA) Omkring den 22 april 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med transaktionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till NGS Group i samband med transaktionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erika Rönnquist Hoh

Koncernchef NGS Group AB

+46 733434130, erika.ronnquist.hoh@ngsgroup.se

Om NGS Group AB (publ)

NGS Group AB är en koncern inom bemanning, rekrytering, interima tjänster, interim management, executive search och assessment, verksam i Sverige och Norge. Våra verksamheter är specialiserade inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Genom ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsområden arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för kunskapsdelning och utnyttja möjliga synergieffekter för att hela tiden utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom det förenklade prospekt som tillhandahålls av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget.

Detta pressmeddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda förenklade prospektet.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Ryssland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva ytterligare åtgärder än sådana åtgärder som följer av svensk rätt och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Japan, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Japan, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea.

I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”avser”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

