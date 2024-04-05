AI-Media 革新為 DAZN 提供 AI 驅動的 LEXI Tool Kit 字幕服務

倫敦, April 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作為全球領先的端到端字幕技術解決方案供應商，AI-Media 很榮幸地宣布與全球體育娛樂流媒體平台 DAZN 建立新合作夥伴關係。透過這項合作，AI-Media 將會利用其 AI 驅動的 LEXI Tool Kit，為 DAZN 提供實時和預錄的多語言字幕和翻譯字幕服務。

DAZN 集團是全球發展最快的體育媒體平台之一，此次合作關係標誌着他們致力於提高內容包容性及無障礙性的重大時刻。憑藉 AI-Media 的 LEXI Tool Kit，DAZN 將無縫地為其廣泛及多元化的頂級體育內容融入實時字幕，從而為全球數以百萬計的觀眾帶來更豐富的觀賞體驗。

合作關鍵突出點包括：

尖端技術：AI-Media 最新的自動字幕解決方案 LEXI 3.0 推出了創新功能，如講者識別和 AI 驅動的字幕位置調整，確保字幕準確度高於 98%。LEXI 的專業詞彙涵蓋地區特色詞彙，包括艱深的詞語發音和複雜的拼寫，從而提升體育內容字幕質素。

一站式端到端解決方案：DAZN 將利用 AI-Media 的 Alta IP 字幕編碼器進行 LEXI 實時字幕傳送。Alta 專為互聯網影片環境而設計的虛擬化 API 驅動軟件解決方案，確保無縫整合。

擴大語言支援：首輪推出包括西班牙文及英文字幕，服務歐美市場，其後亦計劃透過 LEXI Translate 增加法文、德文、意大利文、阿拉伯文、日文等多種語言字幕支援。此舉讓 DAZN 得以支持其跨 120 個頻道的全球擴展策略，為全球各地的觀眾服務。

支援點播 FAST 頻道：DAZN 已採用 AI-Media 的 LEXI Recorded 解決方案，為其 FAST（免費廣吿支持串流電視）頻道上的預錄內容添加字幕。全新推出的 LEXI Tool Kit 成員 LEXI Recorded 提供快速、高準確度而又低成本的字幕服務，對於如此需要大量且時間緊迫的預錄內容字幕服務而言實屬必需。

高成本效益：由人工字幕服務過渡至 AI-Media 的 LEXI 平台，讓 DAZN 可在相同的人工字幕成本下提供跨多個頻道的多語言字幕服務，提高無障礙性之餘亦可優化資源。

AI-Media 全球策略性賬戶總經理 Mark Lovatt 對這項合作夥伴關係表示熱切期望：「透過這項新協議，我們很高興能利用 LEXI Tool Kit 解決方案，為 DAZN 的觀眾提供實時及預錄的多語言字幕。DAZN 選擇 AI-Media 的 LEXI 自動字幕，正好突顯了人工智能對這行業的影響。作為頂尖的自動字幕供應商，我們獨特地能夠以較低成本為 DAZN 提供高質素字幕。這項合作是我們在全球體育市場擴張的里程碑，我們很高興能與 DAZN 通力合作，透過我們領先的自動字幕讓更多觀眾無障礙地觀賞內容。」

DAZN 廣播及串流業務高級副總裁 James Pearce 讚賞這次合作關係，並表示：「DAZN 一直以來都走在利用科技以改善觀眾觀賞體驗的前沿。與 AI-Media 的這項合作關係正好再次印證了 DAZN 如何運用最佳的科技解決方案，為客戶提供所渴望和期望的服務及產品。DAZN 的宗旨就是將客戶選擇放在首位，因此我們將努力地於所有服務中推出這項方案，期待與 AI-Media 繼續深化合作。」

隨着 AI-Media 在全球體育市場持續擴張版圖，這項合作關係充分體現了雙方機構致力於讓不同觀眾群均能無障礙地欣賞各種內容。透過創新技術和策略性合作，AI-Media 將繼續在推動媒體無障礙環境的正面改革中走在尖端。

關於 AI-Media：

AI-Media 是一家專門開發創新字幕工作流程解決方案的科技公司，於 2003 年在澳洲創立。AI-Media 作為全球領導者，為世界各地的不同客戶和市場提供高質量的 AI 驅動實時和預錄字幕及翻譯技術和解決方案。於 2024 年 2 月，AI-Media 首次能夠展示其 AI 字幕產品 LEXI 比傳統人工字幕工作流程優勝的突破性數據，這一里程碑進一步鞏固了 AI-Media 作為實時和預錄字幕工作流程解決方案的 AI 技術領導地位。AI-Media (ASX:AIM) 一直致力於利用我們深厚的行業經驗和先進的 AI 技術創造出能夠簡化及精簡流程的解決方案，讓全球頂尖的廣播公司、企業和政府機構都能確保其內容實現無縫及包容的無障礙環境。

欲了解更多關於 Ai-Media 的資訊，請瀏覽 Ai-Media.tv。

關於 DAZN：

DAZN 是歐洲足球、女子足球、拳擊和綜合格鬥以及 NFL（美國除外）之家。DAZN 正在打造極致體育娛樂平台，建基於頂級體育版權、頂尖科技和多平台分發。DAZN 認為，來自世界各地的球迷都應該能夠在一個平台、一個賬戶、一個銀包和一個應用程式內觀看、閱讀、投注、玩遊戲、分享、社交互動以及購買門票和商品。

欲了解更多有關 DAZN 的產品、人員和業務表現，請瀏覽 dazngroup.com。

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