Aduro Clean Technologies fait le point sur le projet de recherche mené conjointement avec la Western University

LONDRES, Ontario, 05 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies, Inc., ci-après « Aduro » ou la « Société » (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources du XXIe siècle, fait le point avec enthousiasme sur son projet de recherche intitulé « Tuning Supercritical Fluids for Polymer Recycling to Monomers and Chemicals » en partenariat avec la Western University.

Lancé début 2023 grâce à une généreuse subvention de 1,15 million de dollars issus de la dotation du programme de subventions Alliance du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (« CRSNG ») et Accélération de Mitacs, complétée par une contribution additionnelle de 382 500 dollars d’Aduro, ce projet de trois ans vise à faire progresser le programme de recyclage des polymères de la Société par le biais d’une recherche consciencieuse, tout en offrant une formation et un mentorat de haute qualité aux chercheurs du projet afin d’en faire du personnel hautement qualifié pour le recyclage avancé des polymères. Sous la direction du Dr. Paul Charpentier et du Dr. Cedric L. Briens de la Western University, l’équipe a mené des études rigoureuses générant une importante base de données de connaissances qui soutient l’objectif d’avancement des processus de recyclage.

En avril 2024, le Dr. Charpentier a présenté l’état d’avancement actuel du projet, qui se concentre sur le recyclage innovant des polyoléfines comme le PEBD, le PEHD et le PP à l’aide de la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT »). Cette recherche étudie l’applicabilité des procédés HCT, catalytiques et thermiques, et leur combinaison pour maximiser la conversion des déchets plastiques mixtes en produits chimiques de valeur et rationaliser les processus de recyclage.

Le projet a débuté par l’étude de l’application de la technologie HCT aux matières premières polymères pour l’étalonnage et la formation du personnel, ainsi que par un examen approfondi de la littérature et une recherche sur d’autres technologies de recyclage et sur les contaminants présents dans les déchets plastiques à travers le monde. Une partie importante de l’étude s’est concentrée sur la compréhension de la solubilité/miscibilité et de l’effet des paramètres de réaction qui sont cruciaux pour améliorer l’efficacité du recyclage chimique. Un aspect essentiel de la recherche visait à identifier et à quantifier les impuretés dans les polyoléfines et à comprendre le devenir de ces impuretés dans les différents processus de recyclage chimique.

La recherche a également porté sur les techniques avancées de tri et de traitement des déchets de polyoléfines, jetant ainsi les bases de méthodes de recyclage plus précises et plus efficaces. Ces études approfondies représentent une avancée significative dans le domaine du recyclage des polymères et ouvrent la voie à un recyclage plus durable et plus efficace des plastiques en produits de valeur.

La phase actuelle consistera à étudier le comportement des contaminants dans les conditions de la technologie Hydrochemolytic™ et de la pyrolyse, selon une approche méthodique visant à construire et à améliorer la base de données de l’entreprise, afin que les informations générées soient plus utiles pour prévoir les problèmes lors de l’élaboration de solutions pour les clients, lorsqu’il s’agit de matières premières de déchets réels. Ces connaissances sont essentielles pour améliorer les pratiques en matière de recyclage et garantir une plus grande efficacité et des bénéfices pour l’environnement.

Sur toute la durée du projet, le programme de recherche emploiera au total 19 chercheurs et ingénieurs hautement qualifiés.

L’un des points forts de l’initiative a été le recrutement couronné de succès de chercheurs du programme au sein de l’équipe d’Aduro. S’appuyant sur son engagement à cultiver les talents, Aduro a déjà offert des postes aux meilleurs diplômés du projet, leur permettant de poursuivre leur travail en tant qu’employés d’Aduro à plein temps. Cette impulsion stratégique souligne la conviction d’Aduro quant à l’importance d’investir et d’intégrer les talents de la recherche comme pierre angulaire de l’innovation et du progrès dans le secteur des technologies propres.

« Nous sommes heureux de partager cette mise à jour et de faire état des progrès significatifs du projet à ce jour. La relation synergique que nous avons cultivée avec la Western University ne fait pas seulement progresser la recherche essentielle, mais encourage également la prochaine génération de leaders scientifiques à rejoindre notre équipe », a confié Ofer Vicus, PDG d’Aduro.

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

