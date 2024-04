AdUX - Résultats annuels 2023

Communiqué de presse

RESULTATS ANNUELS 2023

Paris, le 4 avril 2024, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses résultats annuels de l’exercice 2023.

EBITDA positif et en croissance sur l’année 2023

En M€



FY 2023



FY 2022



Var. %



Groupe















Chiffre d’affaires 22,1 23,6 -6% Marge brute 10,4 10,4 -1% EBITDA (1) 3,6 3,0 +20% Résultat opérationnel 2,5 4,2 -42% Résultat net 2,3 4,1 -44%

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2023 s’élève à 22,1 millions d’euros contre 23,6 millions d’euros en 2022 (-6%), soit un chiffre d’affaires en décroissance par rapport à 2022. En 2023, La dynamique commerciale a souffert de l'environnement économique difficile.

La marge brute se stabilise à 10,4 millions d’euros (-1%) ce qui, associé à une bonne maîtrise des coûts, permet de dégager un EBITDA positif et en croissance (+20%) par rapport à la même période en 2022. L’EBITDA s’est amélioré pour atteindre 3,6 millions d’euros contre 3,0 millions d’euros sur la même période en 2022.

Le résultat opérationnel s’élève à 2,5 millions d’euros contre 4,2 millions d’euros en 2022 (-42%). Cette diminution s’explique par un résultat non courant nul en 2023 contre +2,5 millions d’euros en 2022 principalement lié à la liquidation de la société Group Hi-Media USA.

Analyse du compte de résultat

La marge brute sur l’exercice s’élève à 10,4 millions d’euros soit une marge relativement stable (-1%) par rapport à l’exercice 2022.

Les coûts d’achats ont diminué de 0,4 million d’euros sur l’année. Ils s’élèvent à 3,2 millions d’euros au 31 décembre 2023.

Les coûts de personnel s’élèvent à 3,5 millions d’euros soit une diminution de 0,3 million d’euros par rapport à l’exercice 2022.

L’EBITDA est positif et s’élève à 3,6 millions d’euros, en progression de +0,6 million d’euros par rapport à l’exercice 2022.

Les dotations aux amortissements sont stables et se situent à -1,2 million d’euros ce qui permet de générer un résultat opérationnel courant de 2,5 millions d’euros contre 1,8 million d’euros en 2022.

Les autres produits et charges non courants sont nuls au 31 décembre 2023. En 2022, ils s’élevaient à +2,5 millions d’euros. Ce résultat provenait de la liquidation en décembre 2022 de la société Group Hi-Media USA qui n’avait plus d’activité.

Le résultat opérationnel s’établit donc à 2,5 millions d’euros.

Après prise en compte du résultat financier et des charges d’impôts, le résultat net part du Groupe s’établit à 2,3 millions d’euros.

En M€ 2023 2022 Var. Var % Chiffre d'affaires 22,1 23,6 -1,5 -6% Charges facturées par les supports -11,8 -13,2 1,4 -11% Marge brute 10,4 10,4 -0,1 -1% Achats -3,2 -3,6 0,4 -12% Charges de personnel -3,5 -3,8 0,3 -7% EBITDA 3,6 3,0 0,6 20% Dotations et reprises aux amortissements et provisions -1,2 -1,2 0,1 -5% Résultat opérationnel courant 2,5 1,8 0,7 38% Autres produits et charges non courants 0,0 2,5 -2,5 -100% Résultat opérationnel 2,5 4,2 -1,8 -42% Coût de l'endettement -0,2 -0,1 -0,1 104% Autres produits et charges financiers 0,0 0,0 0,1 -396% Résultat des sociétés intégrées 2,3 4,1 -1,8 -44% Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 0,0 Résultat avant impôt 2,3 4,1 -1,8 -44% Impôts -0,1 -0,1 0,0 -12% Résultat net 2,3 4,1 -1,8 -44% Dont Part des minoritaires 0,0 0,0 0,0 -143% Dont Part du Groupe 2,3 4,1 -1,8 -45%

Actualités et Perspectives

En 2023, le groupe atteint l'objectif d'augmentation de sa rentabilité.

En 2024, le groupe poursuit le déploiement de sa stratégie basée sur le marketing à la performance et les activités de " drive to store ", tout en privilégiant les produits à plus forte marge. La croissance de l'EBITDA en 2023 par rapport à l'exercice précédent confirme la pertinence de cette stratégie.

En ce début d'année, la combinaison d'un environnement qui reste incertain avec un marché de la publicité digitale attendu en légère croissance, conduit le Groupe à rester concentré sur le maintien de son niveau de rentabilité (taux d’EBITDA sur chiffre d’affaires).

Les comptes consolidés et comptes annuels au 31 décembre 2023 ont été approuvés par le conseil d'administration d’AdUX SA en date du 3 avril 2024. Les procédures d'audit sont en cours. Le rapport financier annuel portant sur les comptes clos au 31 décembre 2023 sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de la Société à l’adresse www.adux.com à la rubrique « Investisseurs ».

A PROPOS D’ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur. Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 millions d’euros en 2023.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext).



Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Comptes de résultat consolidés des exercices 2023 et 2022

en milliers d'euros 2023 2022 Chiffre d'affaires 22 124 23 645 Charges facturées par les supports - 11 774 - 13 207 Marge brute 10 350 10 438 Achats - 3 155 - 3 593 Charges de personnel - 3 550 - 3 813 EBITDA (1) 3 645 3 032 Dotations et reprises aux amortissements et provisions - 1 190 - 1 247 Résultat opérationnel courant 2 455 1 785 Autres produits et charges non courants - 2 462 Résultat opérationnel 2 455 4 247 Coût de l'endettement - 175 - 86 Autres produits et charges financiers 45 - 15 Résultat des sociétés intégrées 2 325 4 146 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 16 - Résultat avant impôt 2 341 4 146 Impôts - 69 - 79 Résultat net 2 271 4 067 Dont Part des minoritaires 10 - 22 Dont Part du Groupe 2 262 4 089 (1) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions





Bilans consolidés au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2022

ACTIF - en milliers d'euros 31 déc. 2023 31 déc. 2022 Goodwill nets 2 468 2 468 Immobilisations incorporelles nettes 461 511 Immobilisations corporelles nettes 59 81 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 213 156 Impôts différés actifs - - Autres actifs financiers 214 150 Actifs non courants 3 414 3 366 Clients et autres débiteurs 19 858 16 912 Autres actifs courants 8 929 6 908 Trésorerie et équivalents de Trésorerie 1 881 1 995 Actifs courants 30 668 25 815 TOTAL DE L'ACTIF 34 082 29 180 PASSIF - en milliers d'euros 31 déc. 2023 31 déc. 2022 Capital social 1 569 1 569 Primes et réserves consolidées -4 977 -9 041 Actions propres -120 -124 Résultat consolidé (part du Groupe) 2 262 4 089 Capitaux propres (part du Groupe) -1 266 -3 506 Intérêts minoritaires 5 -5 Capitaux propres -1 260 -3 511 Emprunts et dettes financières à long terme 68 204 Dette de location à long terme 63 37 Provisions non courantes 329 701 Passifs d'impôt différés - - Passifs non courants 460 943 Dettes financières à court terme et découverts bancaires 2 646 1 287 Dette de location à court terme 170 138 Provisions courantes 102 152 Fournisseurs et autres créditeurs 23 117 21 811 Autres dettes et passifs courants 8 847 8 361 Passifs courants 34 882 31 748 TOTAL DU PASSIF 34 082 29 180

Tableau des flux de trésorerie consolidés des exercices 2023 et 2022

en milliers d'euros 2023 2022 Résultat net 2 271 4 067 Ajustements pour : Amortissements des immobilisations 566 881 Pertes de valeur - - Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie - -2 464 Coût de l'endettement 128 25 Quote-part dans les entreprises associées -16 - Résultat de cession d'immobilisations 109 101 Flux de trésorerie des activités cédées ou destinées à être cédées - - Flux de trésorerie des activités à céder - - Coûts des paiements fondés sur des actions - - Charges d'impôts 69 79 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 3 129 2 689 Variation du besoin en fonds de roulement -1 673 -1 060 Trésorerie provenant des activités opérationnelles 1 456 1 629 Intérêts payés -128 -25 Impôt sur le résultat payé -99 -6 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 1 229 1 598 Produits de cession d'immobilisations corporelles - - Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie - - Produits de cession d'actifs financiers - - Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée - - Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise - - Acquisition d'immobilisations -283 -280 Variation des actifs financiers -49 1 Variation des fournisseurs d'immobilisations - -42 Incidence des variations de périmètre - -13 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -332 -334 Produits de l'émission d'actions - - Rachat d'actions propres 4 -26 Nouveaux emprunts - 0 Remboursements d'emprunts -1 015 -1 102 Variation des autres dettes financières - - Dividendes payés aux minoritaires -0 0 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -1 011 -1 128 Incidence des variations de taux de change -1 0 VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE -114 136 Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier 1 995 1 860 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE 1 881 1 995





(1) Résultat opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

