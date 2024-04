Virtune AB (Publ) förnyar sitt EU-Grundprospekt för emissionsprogrammet av krypto ETP:er enligt EU-regelverk och publicerar Grundprospektet för 2024

Stockholm, Sverige, 5 april 2024 - Virtune, en reglerad svensk emittent av börshandlade produkter inom krypto (ETP), är stolta över att meddela att de har förnyat sitt EU-Grundprospekt den 5 april 2024.



Med huvudkontor och verksamhet på Kungsgatan i centrala Stockholm befinner sig Virtune i framkant av fintech-sektorn. Virtune strävar efter att minska inträdesbarriärerna till kryptoinvesteringar genom att möjliggöra en sömlös och enkel väg för investerare. I en era präglad av snabb tillväxt på kryptomarknaden och stunder av instabilitet där många konkurrenter är oreglerade aktörer, så sticker Virtune ut genom transparens och dess reglerade status.



Virtune har nu fått förtroende från mer än 22 000 investerare i Norden och det förvaltade kapitalet har stigit till över 70 miljoner dollar. Per den 5:e april är Virtunes produktutbud noterat på Nasdaq Stockholm och inkluderar Virtune Bitcoin ETP, Virtune Staked Ethereum ETP, Virtune Chainlink ETP, Virtune Staked Polkadot ETP, Virtune Arbitrum ETP och Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK/EUR. Under de senaste 12 månaderna har Virtune också gjort inträde i den tyska marknaden med tre av sina produkter genom Boerse Stuttgart.



Virtune anpassar sig i takt med att kryptolandskapet utvecklas genom att erbjuda en diversifierad produktportfölj som innefattar exponering mot en rad kryptovalutor, staking alternativ inom decentraliserad finans och regelbaserade investeringsstrategier. Den samlade expertisen hos Virtunes ledning, som omfattar IPOs, private banking, entreprenörskap, data engineering och kapitalförvaltning, driver företagets ambitiösa vision.



Virtune har nu fått godkännande från svenska Finansinspektionen (SFSA - Fi.se) och uppdaterat publiceringen av sitt EU-Grundprospekt för 2024, detta möjliggör för Virtune att fortsätta sin innovativa resa i att utbilda marknaden och möjliggöra sömlös tillgång till krypto genom 100% fysiskt backade börshandlade produkter.



Christopher Kock, VD för Virtune: "Vi är glada över att ha slutfört förnyelsen av vårt EU-Grundprospekt vilket möjliggör för oss att fortsätta vår tillväxt- och expansionsresa i Europa. Att överträffa 22 000 investerare och nå över 70 miljoner dollar i förvaltat kapital är inte bara ett bevis på vårt teams hårda arbete utan också investerares förtroende till Virtune och tro på potentialen i digitala tillgångar. Vi har många spännande projekt i horisonten, så se till att hålla er uppdaterade om vad som kommer härnäst!”



Det uppdaterade Grundprospektet finns tillgängligt på Virtunes webbplats, vilket framhäver företagets regulatoriska status av svenska Finansinspektionen och understryker Virtunes uppdrag att erbjuda ett reglerat investeringsramverk för kryptomarknader. Det är viktigt att notera att Finansinspektionens godkännande inte innebär ett godkännande av värdepapperen. Investerare uppmanas att ta del av Grundprospektet och relevanta Slutliga Villkor för att fullt ut förstå riskerna innan en investering.



Om Virtune AB (Publ):

Headquartered in Stockholm, Virtune is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange-traded products on European regulated exchanges. With a focus on regulatory adherence, strategic industry partnerships, and a highly skilled team, Virtune offers global investors innovative and advanced investment solutions tailored to the evolving global crypto market landscape.