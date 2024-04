Projek Simpanan Tenaga Hidro Pertama Estonia Zero Terrain bekerjasama dengan kerajaan Estonia dan menerima geran sebanyak €1.9 juta

TALLINN, Estonia, April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kementerian Iklim Estonia tandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan syarikat tenaga Zero Terrain untuk bantu Estonia capai matlamat 100% tenaga boleh diperbaharui menjelang tahun 2030. Dengan kerjasama ini, Zero Terrain bekerjasama rapat dengan kerajaan untuk merangka penyelesaian bagi membolehkan projek penyimpanan tenaga hidro pam (PHS) di Estonia direalisasikan, termasuk sokongan mendapatkan modal dan menangani cabaran pasaran.

Selain itu, Zero Terrain menerima geran bernilai €1.98J daripada program penyelidikan gunaan negeri untuk menyokong pembangunan projek Zero Terrain di Estonia dan eksport teknologi.

Loji simpanan tenaga jangka panjang bawah tanah Zero Terrain Paldiski 500MW merupakan kemajuan ketara teknologi PHS konvensional, menjadikannya boleh dibina di mana-mana, bahkan di tanah rata.

Zero Terrain Paldiski melambangkan pencapaian penting dalam sistem tenaga negara. Loji Penyimpanan Tenaga Hidro Pam Paldiski ialah Projek Kepentingan Bersama EU (projek PCI). Projek ini ialah satu-satunya projek storan tenaga hidro pam hijau di wilayah Baltik Utara dan juga akan menjadi kemudahan terbesar di negara ini.

“Menandatangani MoU tersebut adalah satu maju yang penting dalam perjalanan Zero Terrain ke arah masa depan tenaga yang bersih dan selamat. Kami percaya tidak mungkin ada sistem tenaga yang dipacu tenaga boleh diperbaharui tanpa penyimpanan tenaga berskala besar dan jangka panjang. Kerjasama ini menandakan kerjasama dan komitmen untuk memacu perubahan positif dalam landskap tenaga boleh diperbaharui Estonia,“ kata Peep Siitam, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Zero Terrain.

Projek simpanan tenaga jangka panjang pertama Estonia, Zero Terrain Paldiski, memperoleh permit bangunan utama pada bulan Disember 2022. Pembinaan loji simpanan hidro pam pertama di negara ini akan bermula pada tahun 2025 . Semasa kitaran operasi nominal selama 12 jam, Zero Terrain Paldiski menjana kuasa 6GWj ke grid, yang agak melebihi purata penggunaan harian semua isi rumah Estonia.

Selain itu Zero Terrain juga menerima geran sebanyak €1.98J daripada program penyelidikan gunaan negeri. Menurut Siitam, geran itu akan digunakan untuk membangunkan reka bentuk modular Zero Terrain, memulakan aktiviti pembangunan di negara lain, dan melibatkan pelabur baharu di Zero Terrain Paldiski, Estonia.

“Zero Terrain sedang membangunkan teknologi simpanan tenaga berskala besar, membolehkan Estonia dan negara lain beralih kepada tenaga boleh diperbaharui dengan lebih meluas dengan kemajuan ketara teknologi PHS konvensional,” kata Arbo Reino, pakar tenaga Agensi Perniagaan dan Inovasi Estonia.

"Keperluan global untuk kapasiti penyimpanan tenaga jangka panjang (LDES) memang tidak dapat dinafikan. LDES 85–120 TWh-jam diperlukan di seluruh dunia menjelang tahun 2040 (McKinsey, 2021), jadi minat terhadap teknologi dan projek kami adalah tinggi, terutamanya di kawasan yang PHS tradisional tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan geografi," kata Siitam.

Zero Terrain dimiliki bersama oleh syarikat tenaga Estonia, AS Alexela, syarikat tenaga boleh diperbaharui Baltik-Poland Sunly AS, Vool OÜ, Combiwood Grupp OÜ, Warmeston OÜ, dan Ronnivara OÜ.

Untuk pertanyaan media dan maklumat lanjut, sila hubungi: Hedwig.Meidra@zeroterrain.com