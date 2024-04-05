Zero Terrain 公司與愛沙尼亞政府合作開展愛沙尼亞首個抽水蓄能項目，並獲得 190 萬歐元撥款

塔林，愛沙尼亞, April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 愛沙尼亞氣候部（Estonian Ministry of Climate）與能源公司 Zero Terrain 簽署諒解備忘錄（MoU），協助愛沙尼亞於 2030 年實現 100% 使用再生能源的目標。 透過此次合作，Zero Terrain 與政府密切配合，制定解決方案，以實施愛沙尼亞的抽水蓄能（PHS）項目，包括提供資金保障和應對市場挑戰的支援。



此外，Zero Terrain 還獲得了國家應用研究計劃的 198 萬歐元撥款，用於支援 Zero Terrain 在愛沙尼亞的項目開發和技術出口。

相較傳統抽水蓄能技術，「 Zero Terrain Paldiski 500MW 」地下長期蓄能電站取得了重大進展，可以在任何地方建造，甚至在平坦的土地上亦可實施。

「Zero Terrain Paldiski」是該國能源系統的顯著里程碑。 Paldiski 抽水蓄能電站是歐盟共同利益項目（EU Project of Common Interest，PCI 項目）。 這是波羅的海北部地區唯一的綠地抽水蓄能項目，亦將成為該國最大的基礎設施。

Zero Terrain 創辦人兼行政總裁 Peep Siitam 表示：「簽署這份諒解備忘錄是 Zero Terrain 公司前行的重要一步，邁向應用清潔、安全能源的未來。 我們相信，如果缺乏大規模的長期蓄能設施，就無法建立由可再生能源驅動的能源系統。 此次合作標誌著雙方建立夥伴關係，以及推動愛沙尼亞可再生能源業界產生積極變化的承諾。」

愛沙尼亞的首個長期蓄能項目「Zero Terrain Paldiski」於 2022 年 12 月獲得了主要建築許可證。 該國第一座抽水蓄能電站將於 2025 年開始興建 。 在 12 小時的標稱運行週期內，「Zero Terrain Paldiski」向電網發電 6GWh，這略高於所有愛沙尼亞家庭每日的平均用電量。

Zero Terrain 還獲得了國家應用研究計劃的 198 萬歐元撥款。 據 Siitam 稱，這筆撥款將用於開發 Zero Terrain 的模組化設計、在其他國家啟動開發工作，並涉及新的投資者注資於愛沙尼亞「Zero Terrain Paldiski」項目。

愛沙尼亞商業與創新局（Estonian Business and Innovation Agency）的能源專家 Arbo Reino 說：「Zero Terrain 正在開發大規模蓄能技術，相較傳統抽水蓄能技術，可以說取得了重大進展，有助愛沙尼亞和其他國家更廣泛地應用再生能源。」

Siitam 進一步說明：「全球對長期蓄能（LDES）電量的需求顯而易見。 到 2040 年，全球需要 85-120 太瓦時的長期蓄能電量（McKinsey，2021），所以大家對我們的技術和項目很感興趣，特別是在傳統抽水蓄能技術由於地理局限而無法實施的地區。」

Zero Terrain 由愛沙尼亞能源公司 AS Alexela、波羅的海-波蘭可再生能源公司 Sunly AS、Vool OÜ、Combiwood Grupp OÜ、Warmeston OÜ 和 Ronnivara OÜ 共同擁有。

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