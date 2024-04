eXp Realty Menunjuk Leo Pareja sebagai CEO untuk Memimpin Era Pertumbuhan dan Inovasi Selanjutnya

BELLINGHAM, Wash., April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” dan anak perusahaan inti dari eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini mengumumkan penunjukan Leo Pareja sebagai Chief Executive Officer (CEO) baru, berlaku segera. Beliau menggantikan Glenn Sanford, yang kini akan sepenuhnya mengabdikan dirinya pada posisinya sebagai Pendiri, Chairman, dan CEO eXp World Holdings.



Dalam peran beliau sebelumnya sebagai Chief Strategy Officer, Pareja memiliki peran penting dalam mengukuhkan posisi eXp Realty di pasar real estat yang kompetitif. Kepemimpinan visioner dan rekam jejak luar biasa beliau sudah sangat memperkaya proposisi nilai perusahaan kepada para agennya. Sebagai contoh, peluncuran inisiatif strategis yang sukses seperti eXp Exclusives , Revenos dan peningkatan signifikan pada eXp Solutions .

“Kepemimpinan industri Leo yang inovatif dan diakui telah meningkatkan proposisi nilai agen kami dengan membentuk kembali sistem rujukan dan pembuatan prospek,” ujar Sanford. “Pengalaman industri dan pengaruh beliau yang mendalam terhadap komunitas kami sangat berarti, dan saya percaya bahwa di bawah arahan beliau, eXp Realty akan lebih memperkuat keunggulan kompetitifnya dan menyediakan nilai yang tak tertandingi kepada para agen kami, yang makin mengukuhkan posisi kami sebagai pemimpin yang inovatif di industri real estat.”

Pengumuman ini datang ketika eXp Realty diakui di posisi teratas dalam lima kategori dalam laporan RealTrends 500 yang bergengsi: Transaction Sides, 5 Year Top Movers (Sides), 5 Year Top Movers (Volume), Best Brokerages dan Public Independent. Perusahaan ini juga naik ke posisi No. 3 dalam dua kategori: Volume dan Billionaires’ Club. Perusahaan terus membuktikan modelnya seiring dengan peningkatan pangsa pasar dengan menyambut para agen terbaik di industri.

“Saat kami memasuki babak baru ini di eXp Realty, saya merasa terhormat untuk memimpin perusahaan yang selalu menempatkan inovasi dan kesuksesan agen di garis terdepan dari misinya,” ujar Pareja. “Bersama-sama, kita tidak hanya akan terus mendefinisikan ulang lanskap real estat melalui teknologi dan dukungan agen yang tiada tara, tetapi juga memberdayakan setiap anggota komunitas kita untuk mencapai potensi penuh mereka.”

Bergabung dengan eXp Realty pada tahun 2022, Pareja membawa lebih dari dua dekade pengalaman real estat, yang ditandai dengan banyak penghargaan termasuk pengakuan dalam laporan The Thousand oleh RealTrends, menempati posisi teratas dalam daftar Top 250 oleh National Association of Hispanic Real Estate Professionals (NAHREP), dan dinobatkan sebagai agen 30 di bawah 30 oleh Realtor® Magazine. Semangat kewirausahaan Pareja terbukti dari kesuksesan beliau dalam mendirikan salah satu perusahaan pemberi pinjaman swasta terbesar di Pantai Timur AS dan vendor teknologi MLS yang berkembang pesat. Beliau juga telah memainkan peran signifikan dalam National Association of Hispanic Real Estate Professionals, bertugas sebagai presiden pendiri cabang Metro D.C. dan kemudian sebagai presiden nasional.

Tentang eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) adalah perusahaan induk untuk eXp Realty®, Virbela® dan SUCCESS® Enterprises. eXp Realty adalah perusahaan real estat independen terbesar di dunia dengan lebih dari 85.000 agen yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Prancis, India, Meksiko, Portugal, Afrika Selatan, Puerto Riko, Brasil, Italia, Hong Kong, Kolombia, Spanyol, Israel, Panama, Jerman, Republik Dominika, Yunani, Selandia Baru, Cile, Polandia, dan Dubai, serta terus meningkatkan skalanya secara internasional. Sebagai perusahaan yang diperdagangkan secara terbuka, eXp World Holdings memberikan peluang unik kepada tenaga real estat profesional untuk memperoleh kompensasi ekuitas untuk tujuan produksi dan kontribusi bagi pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. eXp World Holdings dan bisnisnya menawarkan rangkaian solusi teknologi usaha broker dan real estat lengkap, termasuk sebuah model usaha broker residensial dan komersial yang inovatif, layanan profesional, alat kolaboratif, dan pengembangan diri. Usaha broker berbasis cloud ini didukung oleh teknologi Virbella dan Frame, yang menawarkan platform 3D imersif sangat sosial dan kolaboratif, sehingga memungkinkan agen untuk lebih terhubung dan produktif. SUCCESS® Enterprises, yang didukung oleh majalah SUCCESS® dan properti media terkait, didirikan pada tahun 1897 dan merupakan merek dan publikasi pengembangan pribadi dan profesional terkemuka.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://expworldholdings.com .

