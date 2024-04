eXpリアルティ (eXp Realty)、レオ・パレハ (Leo Pareja) をCEO に指名し、次の時代の成長とイノベーションを推進

ワシントン州ベリンガム発, April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「地球上で最もエージェント中心の不動産取引業者 (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™)」であり、eXpワールド・ホールディングス (eXp World Holdings, Inc.) (NASDAQ: EXPI) の主要子会社であるeXpリアルティ®は、本日、レオ・パレハが直ちに新最高経営責任者 (CEO) に就任することを発表した。前任のグレン・サンフォードは、今後はeXpワールド・ホールディングスの創業者、会長兼CEOとしての地位に全力を注ぐことになる。



パレハはこれまで、最高戦略責任者として、競争の激しい不動産市場でeXpリアルティの地位を確固たるものにするために重要な役割を果たしてきた。その先見的なリーダーシップと卓越した実績は、エージェントに対する同社の価値提案を大いに豊かにした。例えば、 eXpエクスクルーシブス (eXp Exclusives) 、 レベノス (Revenos) のような戦略的イニシアチブの立ち上げを成功させ、 eXpソリューションズ (eXp Solutions) も大幅に強化した。

サンフォードは次のように述べている。「革新的で高い評価を受けているレオの業界リーダーシップは、紹介とリードジェネレーションを変貌させることで、エージェントの価値提案を向上させてきました。」「当業界におけるレオの深い経験と、当業界のコミュニティに対する影響力は計り知れません。彼の指揮の下、eXpリアルティは競争上の優位性をさらに強化し、エージェントに比類ない価値を提供し、不動産業界の画期的なリーダーとしての地位をさらに強固なものにしていくものと確信しています。」

今回の発表と同時期には、eXpリアルティがリアルトレンド500 (RealTrends 500) レポートにおいて、取引サイド、5年間トップムーバー (サイド)、5年間トップムーバー (取引量)、ベストブローカー、公的独立の5部門でトップの座を獲得している。また、同社は出来高と億万長者クラブの2つのカテゴリーでも3位に浮上した。同社は市場シェアを拡大し、業界のベストエージェントを迎え入れることで、そのモデルを証明し続けている。

パレハは次のように述べている。「eXpリアルティの新たな一歩を踏み出すにあたり、常に革新とエージェントの成功を使命の最前線に置いてきた会社を率いることを光栄に思います。」「私たちは共に、テクノロジーと比類のないエージェント・サポートを通じて、不動産業界を再定義し続けるだけでなく、地域社会のすべての人々がその可能性を最大限に発揮できるよう支援していきます。」

2022年にeXpリアルティに入社したパレハは、20年以上の不動産経験を持ち、リアルトレンズ (RealTrends) の「1000人 (The Thousand)」レポートでの評価、全米ヒスパニック不動産専門家協会 (National Association of Hispanic Real Estate Professionals: NAHREP) のトップ250リスト入り選出、「リアルター (Realtor®)」誌の30歳以下の30人に選ばれるなど、数々の称賛を受けている。その起業家精神は、米国東海岸最大級のプライベート融資会社や急成長中のMLSテクノロジー・ベンダーを共同設立したことで実証されている。また、全米ヒスパニック不動産専門家協会でも重要な役割を果たし、メトロD.C.支部の創立会長を務めた後、全国会長も務めた。

eXpワールド・ホールディングスについて

eXpワールド・ホールディングス (NASDAQ: EXPI) は、eXpリアルティ (eXp Realty®)、ビルベラ (Virbela®)、サクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) の持ち株会社である。eXpリアルティは、米国、カナダ、英国、オーストラリア、南アフリカ、インド、メキシコ、ポルトガル、フランス、プエルトリコ、ブラジル、イタリア、香港、コロンビア、スペイン、イスラエル、パナマ、ドイツ、ドミニカ共和国、ギリシャ、ニュージーランド、チリ、ポーランド、ドバイに85,000以上のエージェントを擁する世界最大の独立系不動産会社で、国際的な規模拡大を継続している。eXpワールド・ホールディングスは上場企業として、不動産プロフェッショナルに対して、生産目標や会社全体の成長への貢献に応じて株式報酬を得るユニークな機会を提供している。eXpワールド・ホールディングスとその事業所は、革新的な住宅・商業仲介モデル、プロフェッショナルサービス、コラボレーションツール、自己啓発など、仲介と不動産テックのソリューションを各種提供している。このクラウドベースの仲介業者は、ビルベラおよびフレーム (Frame) と呼ばれるテクノロジーにより、極めてソーシャルでコラボレーティブな3Dプラットフォームを提供し、エージェントのより結びつきのある生産的な仕事を可能にしている。サクセス (SUCCESS®) 誌とその関連メディアを中核とするサクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) は、1897年に設立され、パーソナルディベロップメントおよび職業能力開発のトップブランド・出版会社である。

