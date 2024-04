eXp Realty Menamakan Leo Pareja sebagai Ketua Pegawai Eksekutif untuk Memacu Era Pertumbuhan dan Inovasi Seterusnya

BELLINGHAM, Wash., April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ®, “firma broker hartanah paling berpusatkan ejen di planet ini™” dan anak syarikat teras eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini mengumumkan pelantikan Leo Pareja sebagai Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) baharunya, berkuat kuasa serta-merta. Beliau menggantikan Glenn Sanford, yang kini akan menumpukan sepenuh usahanya kepada jawatan beliau sebagai Pengasas, Pengerusi dan CEO eXp World Holdings.



Dalam jawatannya sebelum ini sebagai Ketua Pegawai Strategi, Pareja memainkan peranan penting dalam mengukuhkan kedudukan eXp Realty dalam pasaran hartanah yang kompetitif. Kepimpinannya yang berwawasan dan rekod prestasi yang luar biasa telah memperkayakan nilai syarikat kepada ejennya. Contohnya kejayaan pelancaran inisiatif strategik seperti eXp Exclusives , Revenos an peningkatan ketara kepada eXp Solutions eXp Solutions .

"Kepimpinan industri Leo yang inovatif dan diiktiraf telah meningkatkan proposisi nilai ejen kami dengan membentuk semula rujukan dan penjanaan utama," kata Sanford. "Pengalaman industri dan pengaruhnya yang mendalam terhadap komuniti kami sangat memberi kesan, saya percaya bahawa di bawah arahannya, eXp Realty akan mengukuhkan lagi kelebihan daya saingnya dan memberikan nilai yang tiada tandingannya kepada ejen kami, mengukuhkan lagi kedudukan kami sebagai peneraju ulung dalam industri hartanah."

Pengumuman itu dibuat apabila eXp Realty diiktiraf di tempat teratas dalam lima kategori dalam laporan RealTrends 500 yang menjadi rebutan: Bahagian Urus Niaga, Penggerak Terbaik 5 Tahun (Bahagian), Penggerak Terbaik 5 Tahun (Volum), Broker Terbaik dan Bebas Awam. Kedudukan syarikat itu turut naik ke No. 3 dalam dua kategori: Kelab Volum dan Jutawan. Syarikat itu terus membuktikan modelnya apabila ia memperoleh bahagian pasaran, mengalu-alukan ejen terbaik dalam industri.

"Ketika kami melangkah ke lembaran baharu ini di eXp Realty, saya berbesar hati untuk memimpin sebuah syarikat yang sentiasa meletakkan inovasi dan kejayaan ejen di barisan hadapan dalam misinya," kata Pareja. "Bersama-sama, kita bukan sahaja akan terus mentakrifkan semula landskap hartanah melalui teknologi dan sokongan ejen yang tiada tandingan tetapi juga memperkasakan setiap ahli komuniti kita untuk mencapai potensi penuh mereka."

Setelah menyertai eXp Realty pada tahun 2022, Pareja membawa lebih daripada dua dekad pengalaman hartanah, diserlahkan dengan pelbagai pengiktirafan termasuk pengiktirafan dalam laporan The Thousand RealTrends, mengungguli senarai 250 Terbaik bagi Persatuan Profesional Hartanah Hispanik Kebangsaan (NAHREP), dan dinamakan ejen 30 bawah 30 oleh Majalah Realtor®. Semangat keusahawanannya dibuktikan dengan pengasas bersama salah satu syarikat pinjaman swasta terbesar di Pantai Timur A.S. dan vendor teknologi MLS yang berkembang pesat. Beliau juga telah memainkan peranan penting dalam Persatuan Kebangsaan Profesional Hartanah Hispanik, berkhidmat sebagai presiden pengasas bahagian Metro D.C. dan kemudiannya sebagai presiden negara.

Perihal eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ialah syarikat induk untuk eXp Realty®, Virbela® dan SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ialah syarikat hartanah bebas terbesar di dunia dengan lebih daripada 85,000 ejen di Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Australia, Perancis, India, Mexico, Portugal, Afrika Selatan, Puerto Rico, Brazil, Itali, Hong Kong, Colombia, Sepanyol, Israel, Panama, Jerman, Republik Dominika, Greece, New Zealand, Chile, Poland dan Dubai serta terus berkembang pada peringkat antarabangsa. Sebagai sebuah syarikat dagangan awam, eXp World Holdings menyediakan peluang unik kepada profesional hartanah untuk memperoleh anugerah ekuiti untuk matlamat pengeluaran dan sumbangan kepada pertumbuhan syarikat secara keseluruhan. eXp World Holdings dan perniagaannya menawarkan rangkaian yang lengkap penyelesaian teknologi pembrokeran dan hartanah, termasuk model pembrokeran kediaman dan komersialnya yang inovatif, perkhidmatan profesional, alat kerjasama dan pembangunan peribadi. Pembrokeran berasaskan awan dikuasakan oleh teknologi Virbela dan Frame yang menawarkan platform 3D imersif yang sangat sosial dan kolaboratif, membolehkan ejen menjadi lebih terhubung dan produktif. SUCCESS® Enterprises, yang dinaungi oleh majalah SUCCESS® dan aset media yang berkaitan dengannya telah ditubuhkan pada tahun 1897 dan merupakan jenama dan penerbitan pembangunan peribadi dan profesional yang terkemuka.

