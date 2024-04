eXp Realty 任命 Leo Pareja 为首席执行官，推动下一阶段的增长和创新

华盛顿州,贝灵厄姆, April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 作为“the most agent-centric real estate brokerage on the planet™ (全球以代理人为中心的地产经纪典范™)”,也是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附属公司,今天宣布任命 Leo Pareja 为其新任首席执行官(CEO),并立即生效。他将接替 Glenn Sanford,后者将全力致力于担任 eXp World Holdings 的创始人、主席和首席执行官。



之前担任首席战略官职务时,Pareja 为 eXp Realty 在竞争激烈的房地产市场上巩固好其地位方面发挥了重要作用。他具有远见的领导力和卓越的业绩记录极大地丰富了公司对经纪人的价值主张。例如,成功推出战略举措,如 eXp Exclusives , Revenos 并对 eXp Solutions 进行了重大改进。

“通过重塑转介和潜在客户生成,Leo 创新和公认的行业领导力提升了我们的经纪人价值主张,” Sanford说道。“他的行业经验深厚,对我们社区有深远的影响力,我相信在他的领导下,eXp Realty 将进一步巩固其竞争优势,为我们的经纪人提供无与伦比的价值,进一步巩固我们在房地产行业的领先地位。”

此次任命时, eXp Realty 在备受瞩目的 RealTrends 500 报告中的五个类别位于名列前茅:交易量、5 年交易量增长(交易量)、5 年交易量增长(金额)、最佳经纪公司和上市独立公司。该公司还在两个类别中上升至第三名:交易金额和亿万富翁俱乐部。随着公司不断增加市场份额,迎来业界最优秀的经纪人,这一成功模式得到了验证。

“当我们迈入 eXp Realty 的新篇章时,我很荣幸能够领导一家始终将创新和经纪人的成功当作使命的前沿公司,” Pareja表示。“我们将继续通过技术和经纪人支持重新定义房地产领域,同时赋能我们社区的每个成员发挥其全部潜力。”

Pareja 于 2022 年加入 eXp Realty,拥有超过二十年的房地产经验,曾获得多项荣誉,包括在 RealTrends 的《The Thousand》报告中获得认可,名列全国西班牙裔房地产专业人士协会(NAHREP)的前250名,以及被《Realtor® Magazine》评为30位30岁以下经纪人。他的创业精神体现在他联合创办了美国东海岸最大的私人贷款公司和开立快速增长的 MLS 技术供应商。他还在美国西班牙裔房地产专业人士协会中扮演了重要角色,曾担任华盛顿大都会地区分会的创始人和后来的全国主席。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、Virbela® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。eXp Realty 是全球最大的独立房地产公司,在美国、加拿大、英国、澳大利亚、法国、印度、墨西哥、葡萄牙、南非、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥伦比亚、西班牙、以色列、巴拿马、德国、多米尼加共和国、希腊、新西兰、智利、波兰和迪拜拥有超过 85,000 家代理商,且在国际上不断扩大规模。作为一家上市公司,eXp World Holdings 为房地产专业人士提供了独特的机会,可以通过实现生产目标和为整体公司增长做出贡献来获得股权奖励。eXp World Holdings 及其子公司提供了一整套经纪和房地产科技解决方案,包括其创新的住宅和商业经纪模式、专业服务、协作工具和个人发展。这家基于云技术和 Frame 技术的经纪公司由 Virbela 提供支持,提供一个深度社交和协作的沉浸式 3D 平台,使代理商联系更加紧密、效率更高。SUCCESS® Enterprises,以 SUCCESS® 杂志及其相关媒体资产为基础,成立于 1897 年,是一个领先的个人和专业发展品牌和出版公司。

如欲了解更多信息,请访问 https://expworldholdings.com 。

媒体关系联系方式:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

投资者关系部门联系方式:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com