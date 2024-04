Mohawk Industries, Inc. nodigt u uit voor conference call over winst eerste kwartaal 2024

CALHOUN, Ga., April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In samenwerking met Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) Bekendmaking winst eerste kwartaal 2024 op donderdag 25 april 2024. U bent uitgenodigd om te luisteren naar de conference call die live wordt uitgezonden op vrijdag 26 april 2024 om 11:00 uur ET.



Wat: Conference call winst 1e kwartaal 2024 Mohawk Industries, Inc. Wanneer: 26 april 2024 11:00 uur ET Waar: www.mohawkind.com Selecte informatie voor investeerders Hoe: Live via internet - Ga naar bovenstaande website of registreer voor de conference call op: https://dpregister.com/sreg/10188065/fc2a593c61 Live conference call: Bel 1-833-630-1962 (VS/Canada) Bel 1-412-317-1843 (internationaal)

OVER MOHAWK

Mohawk Industries is de toonaangevende wereldwijde fabrikant van vloerbedekkingen die producten creëert om woon- en commerciële ruimtes over de hele wereld te verfraaien. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk leveren competitieve voordelen op bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels en vloeren in laminaat, hout, steen of vinyl. Onze toonaangevende en innoverende producten en technologieën onderscheiden onze merknamen van de concurrentie en voldoen aan alle vereisten voor verbouwingen en nieuwbouwprojecten. Onze merken behoren tot de meest erkende in deze branche en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin. Gedurende de afgelopen twee decennia heeft Mohawk zijn bedrijf omgevormd van een Amerikaanse tapijtenfabrikant tot 's werelds grootste aanbieder van vloerbedekkingen, met vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Voor degenen die dit op het aangegeven tijdstip niet kunnen beluisteren, blijft de call beschikbaar voor herhaling tot 24 mei 2024 via VS: 1-877-344-7529, Canada: 1-855-669-9658 of internationaal: 1-412-317-0088 en voer het Conferentie-ID # 5217402 in.

Contact:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Chief Financial Officer

706-624-2239