Mohawk Industries, Inc. 誠邀閣下參與 2024 年第一季度盈利網上電話會議

佐治亞州，卡爾霍恩, April 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 將於 2024 年 4 月 25 日星期四公布 2024 年第一季度盈利業績。閣下謹獲邀請收聽將於 2024 年 4 月 26 日星期五上午 11:00（美國東部時間）現場網上廣播的電話會議。



主題： Mohawk Industries, Inc. 2024 年第一季度盈利電話會議 時間： 2024 年 4 月 26 日 美國東部時間上午 11:00 場所： www.mohawkind.com 選擇投資者資訊 方式： 直播網上廣播 – 請瀏覽上述網址或 登記參與電話會議：https://dpregister.com/sreg/10188065/fc2a593c61 電話會議直播： 撥打 1-833-630-1962 （美國/加拿大） 撥打 1-412-317-1843 （國際）

關於 MOHAWK

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力於創造產品來提升全球住宅及商業空間。Mohawk 擁有垂直一體化製造和分銷流程，在生產地毯、小地毯、磁磚、層壓板、木材、石材和乙烯基地板方面具有競爭力優勢。我們的創新能力居業內首位，公司品牌因所生產的產品和使用的技術而與眾不同，可以滿足所有改建和新建設項目的需求。我們是在行內最受認可的品牌，並包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step 及 Unilin。Mohawk 在過去二十年間成功從一家美國地毯製造商轉型為全球最大地板公司，其業務範圍涉及澳洲、巴西、加拿大、歐洲、馬來西亞、墨西哥、新西蘭和美國。

未能在指定時間收聽的人士，可於 2024 年 5 月 24 日前致電 美國：1-877-344-7529，加拿大：1-855-669-9658，或國際：1-412-317-0088，並輸入會議號 # 5217402。

聯絡方式：

Mohawk Industries, Inc.



James Brunk，財務總監



706-624-2239