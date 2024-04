La Dette à Long Terme de CGG Revue à la Hausse par S&P

Paris, France – le 8 avril 2024

CGG annonce aujourd'hui que S&P Global Ratings (" S&P") a relevé la note de crédit émetteur de la société de " CCC+ " à " B- ", sur la base « d’une performance financière nettement plus forte attendue en 2024 – 2025 ».

« Nous pensons que le réhaussement de la note de S&P est en ligne avec notre récente feuille de route financière », a déclaré Jérôme Serve, Directeur Financier de CGG. « Nous restons focalisés sur l’amélioration de la performance financière, la génération de trésorerie et la réduction de notre endettement. »

Résultats financiers du T1 2024

CGG annoncera ses résultats non audités du premier trimestre 2024 le 14 mai 2024, après la clôture du marché.

