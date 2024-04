Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 08.04.2024

Share buy-back programme - week 14

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 280,100 1,165.74 326,524,820 2 April 2024 7,000 1,212.66 8,488,620 3 April 2024 7,000 1,221.48 8,550,360 4 April 2024 7,000 1,230.22 8,611,540 5 April 2024 6,000 1,222.44 7,334,640 Total under the share buy-back programme 307,100 1,170.66 359,509,980

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,091,700 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 4.0 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 13 1212 XCSE 20240402 9:00:18.061000 35 1213 XCSE 20240402 9:01:10.600000 2 1213 XCSE 20240402 9:01:10.600000 25 1209 XCSE 20240402 9:01:47.846000 48 1214 XCSE 20240402 9:09:19.343000 39 1213 XCSE 20240402 9:09:19.359000 38 1215 XCSE 20240402 9:09:38.064000 32 1218 XCSE 20240402 9:11:22.416000 15 1218 XCSE 20240402 9:11:22.419000 37 1217 XCSE 20240402 9:12:14.838000 40 1216 XCSE 20240402 9:15:03.381000 10 1220 XCSE 20240402 9:15:16.933000 2 1220 XCSE 20240402 9:15:16.933000 14 1220 XCSE 20240402 9:15:56.218000 28 1220 XCSE 20240402 9:17:32.280000 12 1220 XCSE 20240402 9:18:09.126000 9 1221 XCSE 20240402 9:19:23.776000 14 1221 XCSE 20240402 9:19:23.776000 7 1221 XCSE 20240402 9:20:00.933000 5 1221 XCSE 20240402 9:20:00.933000 13 1221 XCSE 20240402 9:20:40.188000 12 1221 XCSE 20240402 9:21:18.934000 13 1221 XCSE 20240402 9:21:58.934000 13 1221 XCSE 20240402 9:22:41.933000 13 1221 XCSE 20240402 9:23:26.094000 12 1221 XCSE 20240402 9:24:06.933000 37 1219 XCSE 20240402 9:24:21.564000 2 1221 XCSE 20240402 9:34:00.974000 40 1221 XCSE 20240402 9:37:57.021000 29 1221 XCSE 20240402 9:37:57.038000 14 1222 XCSE 20240402 9:40:20.015000 49 1221 XCSE 20240402 9:40:25.244000 10 1221 XCSE 20240402 9:40:25.244330 321 1221 XCSE 20240402 9:40:25.244330 10 1221 XCSE 20240402 9:40:25.244381 50 1221 XCSE 20240402 9:40:25.244381 12 1223 XCSE 20240402 9:43:38.933000 4 1223 XCSE 20240402 9:44:42.424000 9 1223 XCSE 20240402 9:44:42.424000 37 1221 XCSE 20240402 9:45:39.479000 1 1221 XCSE 20240402 9:45:39.479000 23 1219 XCSE 20240402 9:45:40.634000 34 1221 XCSE 20240402 9:48:54.084000 4 1221 XCSE 20240402 9:48:54.084000 19 1222 XCSE 20240402 9:55:53.104000 13 1221 XCSE 20240402 9:55:58.207000 6 1221 XCSE 20240402 9:56:17.101000 10 1223 XCSE 20240402 9:57:28.934000 2 1223 XCSE 20240402 9:57:28.934000 11 1223 XCSE 20240402 9:58:34.933000 2 1223 XCSE 20240402 9:58:34.933000 3 1222 XCSE 20240402 9:58:49.505000 13 1223 XCSE 20240402 9:59:58.933000 21 1222 XCSE 20240402 10:02:27.480000 40 1223 XCSE 20240402 10:05:14.871000 13 1223 XCSE 20240402 10:06:49.933000 27 1221 XCSE 20240402 10:07:12.045000 13 1221 XCSE 20240402 10:07:12.045000 5 1222 XCSE 20240402 10:09:10.625000 18 1223 XCSE 20240402 10:12:43.364000 7 1223 XCSE 20240402 10:12:43.364000 10 1224 XCSE 20240402 10:14:46.643000 2 1224 XCSE 20240402 10:14:46.643000 8 1224 XCSE 20240402 10:16:00.934000 4 1224 XCSE 20240402 10:16:00.934000 13 1224 XCSE 20240402 10:17:10.933000 25 1222 XCSE 20240402 10:18:27.594000 13 1222 XCSE 20240402 10:18:27.594000 1 1222 XCSE 20240402 10:18:27.594000 8 1222 XCSE 20240402 10:18:27.594000 5 1222 XCSE 20240402 10:21:34.797000 1 1222 XCSE 20240402 10:21:34.797000 13 1222 XCSE 20240402 10:21:34.797000 5 1222 XCSE 20240402 10:21:34.797000 27 1222 XCSE 20240402 10:21:34.797000 39 1221 XCSE 20240402 10:22:06.376000 13 1221 XCSE 20240402 10:22:06.376000 36 1220 XCSE 20240402 10:23:12.273000 2 1220 XCSE 20240402 10:23:12.273000 23 1219 XCSE 20240402 10:29:53.853000 2 1219 XCSE 20240402 10:29:53.853000 12 1219 XCSE 20240402 10:29:53.853000 13 1219 XCSE 20240402 10:29:53.853000 40 1217 XCSE 20240402 10:37:06.559000 5 1216 XCSE 20240402 10:37:17.954000 39 1214 XCSE 20240402 10:40:01.300000 25 1213 XCSE 20240402 10:40:02.583000 26 1213 XCSE 20240402 10:40:05.856000 27 1212 XCSE 20240402 10:40:06.521000 13 1212 XCSE 20240402 10:40:07.805000 13 1212 XCSE 20240402 10:40:08.756000 13 1211 XCSE 20240402 10:43:02.681000 12 1211 XCSE 20240402 10:43:02.681000 1 1211 XCSE 20240402 10:43:02.681000 13 1211 XCSE 20240402 10:43:02.681000 10 1210 XCSE 20240402 10:43:26.044000 3 1210 XCSE 20240402 10:43:26.044000 13 1209 XCSE 20240402 10:46:01.874000 1 1208 XCSE 20240402 10:48:07.861000 25 1207 XCSE 20240402 10:50:35.452000 2 1207 XCSE 20240402 10:50:35.452000 13 1207 XCSE 20240402 10:50:35.452000 29 1208 XCSE 20240402 10:58:11.513000 29 1208 XCSE 20240402 10:58:11.513000 9 1208 XCSE 20240402 10:59:11.241000 1 1208 XCSE 20240402 10:59:11.241000 2 1208 XCSE 20240402 10:59:11.241000 12 1208 XCSE 20240402 11:00:14.933000 50 1209 XCSE 20240402 11:05:44.046000 30 1209 XCSE 20240402 11:05:44.068000 40 1209 XCSE 20240402 11:12:58.736000 47 1209 XCSE 20240402 11:12:58.756000 18 1210 XCSE 20240402 11:13:59.834000 1 1210 XCSE 20240402 11:13:59.834000 13 1210 XCSE 20240402 11:15:00.933000 40 1208 XCSE 20240402 11:15:27.879000 13 1208 XCSE 20240402 11:15:27.879000 13 1208 XCSE 20240402 11:15:27.879000 13 1208 XCSE 20240402 11:15:27.940000 27 1210 XCSE 20240402 11:17:44.858000 27 1210 XCSE 20240402 11:28:48.644000 13 1210 XCSE 20240402 11:28:48.644000 13 1210 XCSE 20240402 11:28:48.644000 13 1210 XCSE 20240402 11:28:48.644000 16 1210 XCSE 20240402 11:28:55.453000 36 1210 XCSE 20240402 11:28:55.453000 41 1209 XCSE 20240402 11:30:35.499000 10 1209 XCSE 20240402 11:30:35.502000 28 1209 XCSE 20240402 11:30:35.502000 13 1208 XCSE 20240402 11:39:15.604000 13 1208 XCSE 20240402 11:39:15.604000 12 1208 XCSE 20240402 11:39:15.604000 13 1208 XCSE 20240402 11:39:15.604000 13 1208 XCSE 20240402 11:39:15.604000 12 1208 XCSE 20240402 11:39:15.604000 51 1207 XCSE 20240402 11:40:30.855000 13 1207 XCSE 20240402 11:40:30.855000 53 1208 XCSE 20240402 11:42:05.206000 15 1207 XCSE 20240402 11:49:09.891000 10 1207 XCSE 20240402 11:49:09.891000 12 1207 XCSE 20240402 11:49:09.891000 12 1207 XCSE 20240402 11:49:09.891000 37 1207 XCSE 20240402 11:49:10.232000 16 1207 XCSE 20240402 11:49:10.232000 25 1207 XCSE 20240402 12:01:26.186000 37 1207 XCSE 20240402 12:01:26.186000 12 1207 XCSE 20240402 12:01:26.186000 12 1208 XCSE 20240402 12:08:09.061000 3 1208 XCSE 20240402 12:09:15.933000 9 1208 XCSE 20240402 12:09:15.933000 13 1208 XCSE 20240402 12:10:21.951000 53 1210 XCSE 20240402 12:38:16.783000 28 1209 XCSE 20240402 12:38:29.098000 24 1209 XCSE 20240402 12:38:29.098000 6 1209 XCSE 20240402 12:39:24.712000 2 1210 XCSE 20240402 12:50:08.875000 11 1210 XCSE 20240402 12:51:36.065000 26 1210 XCSE 20240402 12:52:15.451000 38 1212 XCSE 20240402 13:05:35.540000 18 1213 XCSE 20240402 13:07:05.517000 50 1213 XCSE 20240402 13:07:05.517000 50 1213 XCSE 20240402 13:07:05.518000 50 1213 XCSE 20240402 13:12:18.057000 21 1213 XCSE 20240402 13:20:35.452000 15 1213 XCSE 20240402 13:23:16.016000 3 1214 XCSE 20240402 13:24:25.499000 77 1214 XCSE 20240402 13:24:25.499000 30 1214 XCSE 20240402 13:24:25.499000 11 1216 XCSE 20240402 13:27:47.269000 51 1215 XCSE 20240402 13:37:34.999000 12 1215 XCSE 20240402 13:37:34.999000 42 1214 XCSE 20240402 13:37:35.283000 24 1214 XCSE 20240402 13:37:35.283000 12 1215 XCSE 20240402 13:45:58.933000 13 1215 XCSE 20240402 13:47:18.934000 13 1215 XCSE 20240402 13:48:47.933000 13 1215 XCSE 20240402 13:50:33.933000 62 1214 XCSE 20240402 13:50:35.458000 13 1214 XCSE 20240402 13:50:35.458000 4 1214 XCSE 20240402 13:50:35.458000 12 1214 XCSE 20240402 13:54:21.933000 13 1214 XCSE 20240402 13:55:23.933000 13 1214 XCSE 20240402 13:56:30.934000 12 1214 XCSE 20240402 13:57:37.934000 1 1214 XCSE 20240402 13:57:37.934000 13 1214 XCSE 20240402 13:58:44.933000 7 1214 XCSE 20240402 13:59:52.933000 6 1214 XCSE 20240402 13:59:52.933000 13 1214 XCSE 20240402 14:00:59.933000 27 1213 XCSE 20240402 14:01:44.653000 13 1213 XCSE 20240402 14:01:44.653000 39 1213 XCSE 20240402 14:01:44.671000 26 1212 XCSE 20240402 14:02:58.483000 13 1212 XCSE 20240402 14:02:58.483000 26 1212 XCSE 20240402 14:02:58.650000 26 1212 XCSE 20240402 14:02:58.760000 26 1211 XCSE 20240402 14:03:16.342000 25 1210 XCSE 20240402 14:03:18.015000 25 1210 XCSE 20240402 14:03:18.794000 26 1210 XCSE 20240402 14:03:19.870000 27 1210 XCSE 20240402 14:03:20.457000 26 1210 XCSE 20240402 14:03:20.858000 14 1209 XCSE 20240402 14:03:22.897000 14 1208 XCSE 20240402 14:03:24.014000 25 1211 XCSE 20240402 14:07:38.393000 12 1211 XCSE 20240402 14:07:38.393000 13 1211 XCSE 20240402 14:07:38.790000 39 1212 XCSE 20240402 14:12:37.691000 26 1211 XCSE 20240402 14:13:31.936000 13 1211 XCSE 20240402 14:13:31.978000 29 1211 XCSE 20240402 14:17:10.084000 11 1211 XCSE 20240402 14:17:10.088000 16 1211 XCSE 20240402 14:17:15.454000 2 1211 XCSE 20240402 14:17:15.454000 7 1211 XCSE 20240402 14:17:15.454000 26 1210 XCSE 20240402 14:18:08.982000 14 1208 XCSE 20240402 14:24:19.608000 13 1208 XCSE 20240402 14:24:19.608000 13 1208 XCSE 20240402 14:25:35.454000 13 1208 XCSE 20240402 14:25:35.454000 13 1208 XCSE 20240402 14:25:35.454000 38 1207 XCSE 20240402 14:32:47.304000 13 1207 XCSE 20240402 14:32:47.304000 12 1207 XCSE 20240402 14:32:47.304000 50 1207 XCSE 20240402 14:32:47.315000 25 1207 XCSE 20240402 14:32:47.316000 50 1207 XCSE 20240402 14:33:22.128000 49 1206 XCSE 20240402 14:33:22.847000 14 1205 XCSE 20240402 14:35:21.143000 13 1205 XCSE 20240402 14:35:21.143000 13 1205 XCSE 20240402 14:35:21.143000 13 1205 XCSE 20240402 14:35:21.143000 49 1204 XCSE 20240402 14:35:35.454000 38 1204 XCSE 20240402 14:35:35.470000 9 1210 XCSE 20240402 14:49:57.545000 54 1210 XCSE 20240402 14:49:57.545000 51 1209 XCSE 20240402 14:51:35.105000 13 1209 XCSE 20240402 14:51:35.105000 49 1208 XCSE 20240402 14:51:35.937000 27 1207 XCSE 20240402 14:56:04.151000 13 1207 XCSE 20240402 14:56:04.151000 13 1207 XCSE 20240402 14:56:04.151000 13 1206 XCSE 20240402 15:04:01.715000 12 1206 XCSE 20240402 15:04:01.715000 12 1206 XCSE 20240402 15:04:01.715000 12 1206 XCSE 20240402 15:04:01.715000 12 1206 XCSE 20240402 15:04:01.715000 12 1206 XCSE 20240402 15:04:01.715000 1 1206 XCSE 20240402 15:04:01.715000 12 1206 XCSE 20240402 15:04:01.715000 12 1206 XCSE 20240402 15:04:01.715000 13 1205 XCSE 20240402 15:05:52.784000 13 1205 XCSE 20240402 15:05:52.784000 13 1205 XCSE 20240402 15:05:52.784000 13 1205 XCSE 20240402 15:05:52.784000 39 1205 XCSE 20240402 15:09:51.280000 6 1205 XCSE 20240402 15:20:54.245000 7 1205 XCSE 20240402 15:24:56.461000 25 1205 XCSE 20240402 15:24:56.461000 12 1205 XCSE 20240402 15:24:56.461000 12 1205 XCSE 20240402 15:24:56.461000 13 1205 XCSE 20240402 15:24:56.461000 113 1207 XCSE 20240402 15:31:28.515000 76 1207 XCSE 20240402 15:32:21.959000 25 1207 XCSE 20240402 15:34:05.195000 54 1207 XCSE 20240402 15:34:05.195000 25 1206 XCSE 20240402 15:35:43.937000 12 1206 XCSE 20240402 15:35:43.937000 12 1206 XCSE 20240402 15:35:43.937000 53 1206 XCSE 20240402 15:40:09.064000 121 1213 XCSE 20240402 15:57:00.934000 79 1214 XCSE 20240402 15:59:50.586000 13 1214 XCSE 20240402 15:59:50.586000 13 1214 XCSE 20240402 15:59:50.586000 13 1214 XCSE 20240402 16:00:01.113000 13 1212 XCSE 20240402 16:00:08.841000 14 1211 XCSE 20240402 16:01:34.640000 13 1211 XCSE 20240402 16:01:34.640000 8 1211 XCSE 20240402 16:01:34.640000 5 1211 XCSE 20240402 16:01:34.640000 13 1211 XCSE 20240402 16:01:34.640000 13 1211 XCSE 20240402 16:01:34.640000 64 1211 XCSE 20240402 16:01:34.658000 64 1211 XCSE 20240402 16:12:59.852000 13 1211 XCSE 20240402 16:12:59.852000 50 1211 XCSE 20240402 16:13:41.655000 79 1212 XCSE 20240402 16:20:04.667000 13 1212 XCSE 20240402 16:20:04.667000 13 1212 XCSE 20240402 16:20:04.667000 116 1213 XCSE 20240402 16:23:07.552000 22 1213 XCSE 20240402 16:23:07.553000 92 1213 XCSE 20240402 16:23:07.553000 76 1214 XCSE 20240402 16:27:30.640000 13 1214 XCSE 20240402 16:27:30.640000 13 1214 XCSE 20240402 16:30:54.186000 12 1215 XCSE 20240402 16:36:14.934000 11 1215 XCSE 20240402 16:36:34.925000 6 1216 XCSE 20240402 16:38:18.133000 14 1216 XCSE 20240402 16:38:18.133000 37 1216 XCSE 20240402 16:38:18.133000 37 1215 XCSE 20240402 16:40:57.997000 12 1215 XCSE 20240402 16:40:57.997000 12 1215 XCSE 20240402 16:40:57.997000 12 1215 XCSE 20240402 16:40:57.997000 13 1215 XCSE 20240402 16:40:57.997000 12 1215 XCSE 20240402 16:40:57.997000 12 1215 XCSE 20240402 16:40:57.997000 155 1214 XCSE 20240402 16:48:01.973533 13 1222 XCSE 20240403 9:01:19.144000 13 1222 XCSE 20240403 9:01:19.144000 12 1222 XCSE 20240403 9:01:19.144000 13 1221 XCSE 20240403 9:01:19.413000 14 1227 XCSE 20240403 9:05:01.683000 12 1227 XCSE 20240403 9:05:15.476000 38 1227 XCSE 20240403 9:08:31.228000 37 1226 XCSE 20240403 9:08:31.735000 39 1225 XCSE 20240403 9:10:04.396000 25 1224 XCSE 20240403 9:10:04.529000 26 1223 XCSE 20240403 9:12:34.360000 12 1223 XCSE 20240403 9:12:34.360000 25 1221 XCSE 20240403 9:12:34.492000 20 1222 XCSE 20240403 9:15:59.446000 6 1222 XCSE 20240403 9:17:15.131000 12 1222 XCSE 20240403 9:17:15.131000 8 1222 XCSE 20240403 9:17:15.131000 10 1222 XCSE 20240403 9:18:59.493000 15 1222 XCSE 20240403 9:18:59.493000 26 1220 XCSE 20240403 9:19:35.848000 27 1219 XCSE 20240403 9:23:52.981000 13 1219 XCSE 20240403 9:23:52.981000 13 1220 XCSE 20240403 9:26:54.041000 12 1220 XCSE 20240403 9:27:49.610000 12 1220 XCSE 20240403 9:28:40.610000 12 1220 XCSE 20240403 9:29:27.610000 12 1218 XCSE 20240403 9:30:19.527000 27 1217 XCSE 20240403 9:30:35.758000 10 1217 XCSE 20240403 9:30:35.758000 2 1217 XCSE 20240403 9:30:35.758000 26 1215 XCSE 20240403 9:32:04.952000 27 1214 XCSE 20240403 9:33:11.074000 49 1216 XCSE 20240403 9:36:25.101000 492 1215 XCSE 20240403 9:36:25.101689 7 1218 XCSE 20240403 9:38:49.173000 40 1223 XCSE 20240403 9:47:55.665000 31 1223 XCSE 20240403 9:47:55.665000 17 1223 XCSE 20240403 9:47:55.665000 49 1225 XCSE 20240403 9:52:09.215000 12 1225 XCSE 20240403 9:53:20.835000 105 1226 XCSE 20240403 9:54:35.758000 39 1224 XCSE 20240403 9:58:05.106000 37 1226 XCSE 20240403 10:08:16.136000 12 1225 XCSE 20240403 10:10:40.610000 25 1223 XCSE 20240403 10:12:39.555000 12 1223 XCSE 20240403 10:12:39.555000 14 1223 XCSE 20240403 10:12:39.555000 24 1224 XCSE 20240403 10:17:26.986000 51 1222 XCSE 20240403 10:17:37.101000 7 1222 XCSE 20240403 10:17:37.101000 97 1225 XCSE 20240403 10:25:52.463000 8 1224 XCSE 20240403 10:32:39.734000 2 1224 XCSE 20240403 10:33:11.837000 53 1224 XCSE 20240403 10:33:11.837000 8 1224 XCSE 20240403 10:33:11.837000 66 1223 XCSE 20240403 10:33:11.855000 8 1222 XCSE 20240403 10:35:51.173000 32 1222 XCSE 20240403 10:35:51.173000 37 1222 XCSE 20240403 10:35:51.178000 25 1221 XCSE 20240403 10:40:48.862000 12 1221 XCSE 20240403 10:40:48.862000 27 1223 XCSE 20240403 10:53:50.788000 52 1222 XCSE 20240403 10:57:31.243000 50 1221 XCSE 20240403 11:00:33.397000 43 1220 XCSE 20240403 11:00:33.521000 7 1220 XCSE 20240403 11:00:33.521000 51 1222 XCSE 20240403 11:06:13.603000 39 1223 XCSE 20240403 11:12:18.733000 12 1223 XCSE 20240403 11:12:18.733000 35 1222 XCSE 20240403 11:16:07.446000 4 1222 XCSE 20240403 11:16:07.446000 35 1220 XCSE 20240403 11:17:11.558000 1 1220 XCSE 20240403 11:17:57.568000 2 1220 XCSE 20240403 11:22:13.038000 35 1220 XCSE 20240403 11:22:13.038000 14 1220 XCSE 20240403 11:22:13.038000 37 1221 XCSE 20240403 11:35:53.285000 1 1221 XCSE 20240403 11:46:37.802000 11 1221 XCSE 20240403 11:46:37.802000 38 1221 XCSE 20240403 11:46:37.802000 12 1221 XCSE 20240403 11:46:37.802000 1 1221 XCSE 20240403 11:46:37.802000 12 1221 XCSE 20240403 11:46:37.802000 65 1220 XCSE 20240403 11:46:38.211000 50 1219 XCSE 20240403 11:55:55.919000 12 1219 XCSE 20240403 11:55:55.919000 12 1219 XCSE 20240403 11:55:55.919000 16 1221 XCSE 20240403 12:09:16.379000 24 1221 XCSE 20240403 12:09:16.379000 12 1221 XCSE 20240403 12:10:05.610000 18 1221 XCSE 20240403 12:12:04.659000 9 1221 XCSE 20240403 12:15:17.632000 9 1221 XCSE 20240403 12:15:17.632000 21 1222 XCSE 20240403 12:19:16.611000 45 1222 XCSE 20240403 12:19:41.200000 6 1222 XCSE 20240403 12:19:41.200000 49 1221 XCSE 20240403 12:24:03.405000 32 1220 XCSE 20240403 12:26:01.888000 31 1220 XCSE 20240403 12:26:01.888000 12 1220 XCSE 20240403 12:26:01.888000 17 1221 XCSE 20240403 12:33:36.436000 49 1221 XCSE 20240403 12:33:36.437000 6 1224 XCSE 20240403 12:58:37.463000 12 1224 XCSE 20240403 13:01:17.919000 51 1224 XCSE 20240403 13:01:17.981000 106 1223 XCSE 20240403 13:12:41.567000 13 1223 XCSE 20240403 13:12:41.567000 89 1222 XCSE 20240403 13:15:00.126000 25 1224 XCSE 20240403 13:25:45.441000 26 1224 XCSE 20240403 13:30:16.106000 32 1224 XCSE 20240403 13:40:11.559000 32 1224 XCSE 20240403 13:42:57.122000 17 1224 XCSE 20240403 13:42:57.122000 37 1223 XCSE 20240403 13:48:36.051000 12 1223 XCSE 20240403 13:48:36.051000 12 1223 XCSE 20240403 13:48:36.051000 61 1222 XCSE 20240403 13:48:36.079000 53 1225 XCSE 20240403 14:16:48.030000 43 1225 XCSE 20240403 14:16:48.030000 31 1225 XCSE 20240403 14:16:48.030000 12 1225 XCSE 20240403 14:17:55.610000 12 1225 XCSE 20240403 14:19:02.610000 12 1225 XCSE 20240403 14:19:58.614000 20 1224 XCSE 20240403 14:20:37.294000 19 1224 XCSE 20240403 14:20:37.294000 13 1224 XCSE 20240403 14:22:01.642000 25 1224 XCSE 20240403 14:22:01.646000 13 1224 XCSE 20240403 14:22:01.646000 6 1223 XCSE 20240403 14:26:03.146000 7 1223 XCSE 20240403 14:26:03.146000 13 1223 XCSE 20240403 14:26:03.146000 13 1223 XCSE 20240403 14:26:03.146000 13 1223 XCSE 20240403 14:26:03.146000 8 1222 XCSE 20240403 14:28:19.320000 8 1222 XCSE 20240403 14:28:28.309000 17 1222 XCSE 20240403 14:28:28.309000 12 1222 XCSE 20240403 14:28:28.309000 19 1222 XCSE 20240403 14:30:15.136000 75 1222 XCSE 20240403 14:47:22.198000 12 1222 XCSE 20240403 14:47:22.199000 20 1222 XCSE 20240403 14:47:37.237000 66 1222 XCSE 20240403 14:47:37.237000 14 1222 XCSE 20240403 14:49:15.659000 60 1222 XCSE 20240403 14:49:15.659000 90 1222 XCSE 20240403 14:49:15.660000 61 1222 XCSE 20240403 14:49:15.678000 17 1222 XCSE 20240403 14:49:30.786000 52 1222 XCSE 20240403 14:51:41.359000 29 1222 XCSE 20240403 14:52:02.685000 29 1221 XCSE 20240403 14:52:04.135000 21 1221 XCSE 20240403 14:52:04.135000 16 1221 XCSE 20240403 14:59:27.516000 33 1221 XCSE 20240403 15:16:51.179000 12 1221 XCSE 20240403 15:16:51.179000 12 1221 XCSE 20240403 15:16:51.179000 4 1221 XCSE 20240403 15:16:51.179000 12 1221 XCSE 20240403 15:16:51.179000 13 1221 XCSE 20240403 15:16:51.179000 12 1221 XCSE 20240403 15:16:51.179000 12 1221 XCSE 20240403 15:16:51.179000 98 1220 XCSE 20240403 15:23:44.067000 70 1220 XCSE 20240403 15:24:51.631000 15 1220 XCSE 20240403 15:24:51.631000 16 1220 XCSE 20240403 15:26:48.326000 90 1219 XCSE 20240403 15:28:44.262000 13 1219 XCSE 20240403 15:28:44.262000 12 1219 XCSE 20240403 15:28:44.262000 111 1219 XCSE 20240403 15:28:44.263000 20 1219 XCSE 20240403 15:29:48.157000 99 1219 XCSE 20240403 15:30:03.185000 20 1219 XCSE 20240403 15:30:18.223000 13 1219 XCSE 20240403 15:31:23.990000 37 1219 XCSE 20240403 15:31:24.010000 76 1220 XCSE 20240403 15:35:18.739000 22 1220 XCSE 20240403 15:35:18.739000 21 1221 XCSE 20240403 15:36:48.326000 22 1221 XCSE 20240403 15:37:47.611000 21 1221 XCSE 20240403 15:38:11.173000 65 1221 XCSE 20240403 15:39:03.644000 10 1221 XCSE 20240403 15:40:11.173000 42 1221 XCSE 20240403 15:40:11.208000 10 1221 XCSE 20240403 15:42:01.227000 40 1221 XCSE 20240403 15:42:01.227000 37 1221 XCSE 20240403 15:42:01.229000 21 1221 XCSE 20240403 15:42:16.307000 9 1221 XCSE 20240403 15:43:03.849000 13 1221 XCSE 20240403 15:43:51.174000 6 1221 XCSE 20240403 15:44:43.848000 13 1221 XCSE 20240403 15:45:11.173000 13 1221 XCSE 20240403 15:45:54.068000 73 1225 XCSE 20240403 15:55:29.603000 20 1225 XCSE 20240403 15:57:43.393000 19 1225 XCSE 20240403 16:00:02.720000 20 1225 XCSE 20240403 16:00:02.720000 8 1225 XCSE 20240403 16:00:16.324000 31 1225 XCSE 20240403 16:00:16.334000 8 1225 XCSE 20240403 16:00:16.334000 11 1227 XCSE 20240403 16:01:49.208000 13 1226 XCSE 20240403 16:04:11.102000 12 1226 XCSE 20240403 16:04:11.102000 13 1226 XCSE 20240403 16:04:11.102000 37 1225 XCSE 20240403 16:05:51.250000 17 1225 XCSE 20240403 16:06:19.392000 14 1225 XCSE 20240403 16:06:34.423000 37 1225 XCSE 20240403 16:07:31.178000 16 1225 XCSE 20240403 16:07:46.179000 21 1225 XCSE 20240403 16:07:46.179000 12 1225 XCSE 20240403 16:08:49.450000 62 1224 XCSE 20240403 16:09:59.391000 13 1224 XCSE 20240403 16:09:59.392000 13 1223 XCSE 20240403 16:11:11.223000 1 1223 XCSE 20240403 16:11:11.223000 11 1223 XCSE 20240403 16:11:23.330000 9 1223 XCSE 20240403 16:11:23.330000 5 1224 XCSE 20240403 16:11:49.010000 45 1224 XCSE 20240403 16:11:49.010000 13 1223 XCSE 20240403 16:12:33.394000 25 1222 XCSE 20240403 16:24:01.172000 30 1222 XCSE 20240403 16:24:09.392000 3 1222 XCSE 20240403 16:24:51.050000 42 1222 XCSE 20240403 16:25:20.126000 25 1222 XCSE 20240403 16:25:20.126000 5 1222 XCSE 20240403 16:25:20.126000 7 1221 XCSE 20240403 16:30:06.137000 8 1221 XCSE 20240403 16:31:39.395000 56 1221 XCSE 20240403 16:31:41.174000 2 1221 XCSE 20240403 16:31:57.177000 13 1221 XCSE 20240403 16:35:49.395000 12 1221 XCSE 20240403 16:35:49.395000 2 1221 XCSE 20240403 16:35:49.472000 14 1220 XCSE 20240403 16:39:29.392000 2 1220 XCSE 20240403 16:40:29.394000 30 1220 XCSE 20240403 16:40:29.457000 7 1220 XCSE 20240403 16:41:11.102000 22 1220 XCSE 20240403 16:41:19.394000 32 1221 XCSE 20240403 16:42:36.351000 11 1221 XCSE 20240403 16:42:36.351000 20 1221 XCSE 20240403 16:42:36.372000 20 1221 XCSE 20240403 16:43:11.173000 29 1221 XCSE 20240403 16:43:11.237000 29 1221 XCSE 20240403 16:45:16.283085 9 1221 XCSE 20240403 16:45:46.216358 62 1221 XCSE 20240403 16:45:47.358798 28 1221 XCSE 20240403 16:45:47.436132 14 1222 XCSE 20240403 16:47:39.412819 7 1222 XCSE 20240403 16:48:29.137515 28 1222 XCSE 20240403 16:48:29.215493 51 1222 XCSE 20240403 16:48:29.215548 30 1222 XCSE 20240403 16:48:29.216717 15 1222 XCSE 20240403 16:49:13.898770 30 1222 XCSE 20240403 16:49:19.392809 25 1222 XCSE 20240403 16:49:22.693572 28 1222 XCSE 20240403 16:49:41.172863 3 1222 XCSE 20240403 16:49:53.094721 3 1222 XCSE 20240403 16:50:09.395138 7 1222 XCSE 20240403 16:50:14.153195 59 1222 XCSE 20240403 16:50:41.257982 26 1222 XCSE 20240403 16:50:41.257982 26 1234 XCSE 20240404 9:00:32.831000 1 1238 XCSE 20240404 9:03:17.429000 2 1242 XCSE 20240404 9:03:27.158000 9 1242 XCSE 20240404 9:03:27.158000 39 1241 XCSE 20240404 9:03:53.273000 37 1240 XCSE 20240404 9:03:56.197000 25 1239 XCSE 20240404 9:03:56.362000 25 1239 XCSE 20240404 9:05:51.131000 13 1239 XCSE 20240404 9:05:51.131000 25 1239 XCSE 20240404 9:05:51.133000 4 1238 XCSE 20240404 9:05:53.941000 9 1238 XCSE 20240404 9:05:53.941000 14 1237 XCSE 20240404 9:06:03.269000 25 1234 XCSE 20240404 9:08:11.460000 26 1233 XCSE 20240404 9:08:11.466000 17 1236 XCSE 20240404 9:14:12.952000 9 1238 XCSE 20240404 9:14:45.223000 4 1238 XCSE 20240404 9:14:45.223000 37 1237 XCSE 20240404 9:15:07.922000 28 1236 XCSE 20240404 9:17:16.924000 12 1236 XCSE 20240404 9:17:16.924000 40 1236 XCSE 20240404 9:17:16.933000 27 1236 XCSE 20240404 9:17:22.943000 79 1240 XCSE 20240404 9:26:14.003000 30 1240 XCSE 20240404 9:28:33.194000 61 1239 XCSE 20240404 9:28:48.771000 12 1239 XCSE 20240404 9:28:48.771000 13 1239 XCSE 20240404 9:28:48.771000 65 1238 XCSE 20240404 9:29:13.471000 13 1238 XCSE 20240404 9:29:13.471000 7 1237 XCSE 20240404 9:29:14.122000 6 1237 XCSE 20240404 9:29:14.122000 13 1236 XCSE 20240404 9:29:14.734000 2 1234 XCSE 20240404 9:32:54.289000 11 1234 XCSE 20240404 9:32:54.289000 13 1234 XCSE 20240404 9:32:54.289000 13 1234 XCSE 20240404 9:32:54.289000 13 1234 XCSE 20240404 9:32:54.306000 62 1236 XCSE 20240404 9:44:36.926000 14 1237 XCSE 20240404 9:50:08.585000 12 1237 XCSE 20240404 9:51:04.222000 12 1237 XCSE 20240404 9:52:03.223000 26 1237 XCSE 20240404 9:54:09.668000 37 1235 XCSE 20240404 9:54:27.140000 13 1235 XCSE 20240404 9:54:27.140000 12 1235 XCSE 20240404 9:54:27.140000 12 1235 XCSE 20240404 9:54:27.140000 11 1234 XCSE 20240404 9:56:47.687000 38 1234 XCSE 20240404 9:56:51.695000 7 1234 XCSE 20240404 10:00:00.681000 17 1237 XCSE 20240404 10:05:03.840000 13 1237 XCSE 20240404 10:06:01.312000 7 1237 XCSE 20240404 10:07:03.289000 5 1237 XCSE 20240404 10:07:03.289000 11 1237 XCSE 20240404 10:08:07.227000 3 1238 XCSE 20240404 10:09:00.223000 7 1238 XCSE 20240404 10:09:00.223000 2 1238 XCSE 20240404 10:09:00.223000 5 1238 XCSE 20240404 10:10:06.223000 7 1238 XCSE 20240404 10:10:06.223000 5 1238 XCSE 20240404 10:11:12.224000 7 1238 XCSE 20240404 10:11:12.224000 74 1238 XCSE 20240404 10:11:19.965000 12 1241 XCSE 20240404 10:19:01.223000 1 1241 XCSE 20240404 10:19:01.223000 12 1241 XCSE 20240404 10:20:08.111000 12 1241 XCSE 20240404 10:21:19.413000 12 1241 XCSE 20240404 10:22:27.222000 75 1239 XCSE 20240404 10:22:45.960000 66 1238 XCSE 20240404 10:25:12.986000 40 1237 XCSE 20240404 10:26:59.174000 40 1238 XCSE 20240404 10:29:05.395000 38 1238 XCSE 20240404 10:33:42.516000 12 1238 XCSE 20240404 10:39:58.426000 38 1238 XCSE 20240404 10:39:58.426000 13 1238 XCSE 20240404 10:39:58.426000 12 1238 XCSE 20240404 10:39:58.426000 63 1237 XCSE 20240404 10:39:58.481000 76 1239 XCSE 20240404 10:53:05.610000 13 1239 XCSE 20240404 10:53:05.610000 12 1239 XCSE 20240404 10:53:05.610000 23 1238 XCSE 20240404 10:56:12.678000 16 1238 XCSE 20240404 10:56:12.678000 39 1237 XCSE 20240404 10:56:12.702000 39 1236 XCSE 20240404 11:00:13.093000 13 1236 XCSE 20240404 11:09:34.070000 12 1236 XCSE 20240404 11:09:34.070000 13 1235 XCSE 20240404 11:09:46.348000 12 1235 XCSE 20240404 11:10:48.009000 13 1235 XCSE 20240404 11:10:48.009000 25 1235 XCSE 20240404 11:14:49.567000 26 1234 XCSE 20240404 11:14:58.950000 14 1233 XCSE 20240404 11:15:54.306000 2 1233 XCSE 20240404 11:18:20.681000 11 1233 XCSE 20240404 11:19:02.876000 14 1233 XCSE 20240404 11:19:02.876000 13 1233 XCSE 20240404 11:19:02.876000 24 1232 XCSE 20240404 11:22:08.777000 16 1232 XCSE 20240404 11:22:08.777000 39 1231 XCSE 20240404 11:41:24.321000 13 1231 XCSE 20240404 11:41:24.321000 50 1230 XCSE 20240404 11:41:29.121000 37 1229 XCSE 20240404 11:42:32.400000 38 1229 XCSE 20240404 11:44:23.262000 12 1230 XCSE 20240404 11:56:13.223000 12 1230 XCSE 20240404 11:57:09.494000 12 1230 XCSE 20240404 11:58:04.223000 12 1230 XCSE 20240404 11:59:00.223000 7 1230 XCSE 20240404 11:59:55.631000 5 1230 XCSE 20240404 11:59:55.631000 2 1230 XCSE 20240404 12:00:51.223000 10 1230 XCSE 20240404 12:00:51.223000 6 1230 XCSE 20240404 12:01:50.629000 1 1230 XCSE 20240404 12:02:20.223000 37 1228 XCSE 20240404 12:12:59.337000 6 1228 XCSE 20240404 12:12:59.337000 7 1228 XCSE 20240404 12:12:59.625000 43 1228 XCSE 20240404 12:12:59.625000 52 1227 XCSE 20240404 12:20:04.431000 10 1227 XCSE 20240404 12:20:04.431000 2 1227 XCSE 20240404 12:20:04.431000 89 1227 XCSE 20240404 12:20:04.451000 20 1226 XCSE 20240404 12:20:14.062000 14 1226 XCSE 20240404 12:24:50.581000 18 1228 XCSE 20240404 12:29:18.307000 50 1228 XCSE 20240404 12:29:18.307000 34 1228 XCSE 20240404 12:29:18.307000 3 1229 XCSE 20240404 12:48:47.149000 19 1229 XCSE 20240404 12:48:47.149000 21 1229 XCSE 20240404 12:48:47.149000 12 1229 XCSE 20240404 12:48:47.149000 50 1229 XCSE 20240404 12:48:47.149000 51 1229 XCSE 20240404 12:48:47.149000 62 1228 XCSE 20240404 12:48:55.782000 65 1227 XCSE 20240404 12:54:50.031000 13 1227 XCSE 20240404 12:54:50.031000 49 1226 XCSE 20240404 12:57:17.386000 40 1227 XCSE 20240404 12:57:17.386000 50 1227 XCSE 20240404 12:57:17.386000 8 1228 XCSE 20240404 13:17:10.621000 50 1228 XCSE 20240404 13:17:10.621000 42 1228 XCSE 20240404 13:17:10.621000 50 1228 XCSE 20240404 13:17:10.621000 50 1228 XCSE 20240404 13:17:10.639000 8 1228 XCSE 20240404 13:17:10.639000 35 1226 XCSE 20240404 13:18:02.097000 15 1226 XCSE 20240404 13:18:02.098000 2 1226 XCSE 20240404 13:18:02.098000 49 1225 XCSE 20240404 13:25:13.116000 49 1225 XCSE 20240404 13:25:13.136000 10 1224 XCSE 20240404 13:27:48.367000 27 1226 XCSE 20240404 13:29:37.635000 10 1227 XCSE 20240404 13:45:01.223000 21 1227 XCSE 20240404 13:45:01.223000 12 1227 XCSE 20240404 13:45:01.223000 14 1227 XCSE 20240404 13:45:01.223000 8 1227 XCSE 20240404 13:45:01.223000 33 1227 XCSE 20240404 13:45:01.223000 18 1226 XCSE 20240404 13:48:26.684000 57 1229 XCSE 20240404 13:53:45.266000 20 1229 XCSE 20240404 13:53:45.266000 74 1228 XCSE 20240404 13:53:45.673000 6 1227 XCSE 20240404 14:22:30.479000 33 1227 XCSE 20240404 14:22:30.479000 13 1227 XCSE 20240404 14:22:30.479000 51 1226 XCSE 20240404 14:22:30.497000 51 1227 XCSE 20240404 14:22:30.497000 47 1228 XCSE 20240404 14:41:07.106000 18 1228 XCSE 20240404 14:41:07.106000 21 1228 XCSE 20240404 14:41:07.106000 18 1228 XCSE 20240404 14:41:07.106000 15 1228 XCSE 20240404 14:41:07.106000 6 1228 XCSE 20240404 14:41:07.106000 50 1228 XCSE 20240404 14:41:07.106000 38 1228 XCSE 20240404 14:41:09.229000 19 1229 XCSE 20240404 14:46:59.433000 50 1229 XCSE 20240404 14:46:59.433000 31 1229 XCSE 20240404 14:46:59.433000 7 1229 XCSE 20240404 14:47:47.223000 5 1229 XCSE 20240404 14:47:47.223000 2 1229 XCSE 20240404 14:53:50.315000 60 1229 XCSE 20240404 14:53:50.315000 62 1228 XCSE 20240404 14:53:51.506000 10 1228 XCSE 20240404 15:03:09.082000 54 1228 XCSE 20240404 15:04:10.631000 12 1228 XCSE 20240404 15:04:10.631000 10 1228 XCSE 20240404 15:04:10.631000 11 1227 XCSE 20240404 15:09:37.318000 4 1226 XCSE 20240404 15:16:41.310000 86 1227 XCSE 20240404 15:16:41.333000 4 1227 XCSE 20240404 15:16:41.333000 87 1226 XCSE 20240404 15:16:41.395000 88 1225 XCSE 20240404 15:16:41.418000 43 1227 XCSE 20240404 15:19:28.060000 7 1227 XCSE 20240404 15:19:28.060000 7 1227 XCSE 20240404 15:19:28.060000 44 1227 XCSE 20240404 15:19:28.060000 1 1227 XCSE 20240404 15:19:28.060000 12 1227 XCSE 20240404 15:19:53.222000 12 1227 XCSE 20240404 15:20:18.424000 12 1227 XCSE 20240404 15:20:57.223000 13 1227 XCSE 20240404 15:21:51.215000 1 1227 XCSE 20240404 15:22:45.222000 11 1227 XCSE 20240404 15:22:45.222000 12 1227 XCSE 20240404 15:23:35.222000 4 1227 XCSE 20240404 15:26:52.777000 7 1227 XCSE 20240404 15:26:52.777000 1 1227 XCSE 20240404 15:26:52.777000 6 1227 XCSE 20240404 15:29:12.567000 6 1227 XCSE 20240404 15:29:12.567000 12 1227 XCSE 20240404 15:31:00.778000 12 1227 XCSE 20240404 15:33:05.223000 37 1225 XCSE 20240404 15:33:55.145000 2 1225 XCSE 20240404 15:33:55.145000 11 1225 XCSE 20240404 15:33:55.145000 37 1224 XCSE 20240404 15:34:20.634000 12 1224 XCSE 20240404 15:34:20.634000 11 1223 XCSE 20240404 15:38:00.342000 41 1223 XCSE 20240404 15:39:27.015000 11 1223 XCSE 20240404 15:39:27.015000 7 1224 XCSE 20240404 15:46:15.321000 41 1224 XCSE 20240404 15:46:15.321000 49 1225 XCSE 20240404 15:46:15.357000 7 1225 XCSE 20240404 15:46:15.376000 40 1225 XCSE 20240404 15:46:15.376000 50 1225 XCSE 20240404 15:46:15.376000 12 1225 XCSE 20240404 15:46:27.224000 12 1225 XCSE 20240404 15:47:02.222000 11 1227 XCSE 20240404 15:52:29.249000 38 1227 XCSE 20240404 15:52:29.249000 3 1227 XCSE 20240404 15:52:29.249000 99 1227 XCSE 20240404 15:53:18.322000 87 1226 XCSE 20240404 15:54:00.982000 3 1227 XCSE 20240404 16:07:35.690000 119 1227 XCSE 20240404 16:07:39.241000 99 1226 XCSE 20240404 16:10:56.730000 6 1227 XCSE 20240404 16:27:45.933000 38 1227 XCSE 20240404 16:27:45.933000 10 1227 XCSE 20240404 16:27:45.933000 50 1227 XCSE 20240404 16:27:45.948000 40 1227 XCSE 20240404 16:27:45.948000 8 1227 XCSE 20240404 16:27:45.997000 50 1227 XCSE 20240404 16:27:49.099000 7 1227 XCSE 20240404 16:27:49.117000 7 1227 XCSE 20240404 16:27:49.135000 78 1226 XCSE 20240404 16:30:03.619000 115 1227 XCSE 20240404 16:44:11.006000 21 1227 XCSE 20240404 16:45:16.006386 3 1227 XCSE 20240404 16:46:30.581199 75 1228 XCSE 20240404 16:48:42.876293 75 1228 XCSE 20240404 16:48:42.876309 555 1228 XCSE 20240404 16:48:42.876327 13 1218 XCSE 20240405 9:05:18.818000 13 1218 XCSE 20240405 9:05:18.818000 12 1218 XCSE 20240405 9:05:18.818000 13 1218 XCSE 20240405 9:05:18.818000 13 1216 XCSE 20240405 9:05:19.533000 39 1216 XCSE 20240405 9:05:19.533000 12 1218 XCSE 20240405 9:07:04.501000 37 1222 XCSE 20240405 9:09:37.048000 15 1222 XCSE 20240405 9:09:37.065000 20 1224 XCSE 20240405 9:11:56.644000 24 1224 XCSE 20240405 9:11:56.644000 12 1224 XCSE 20240405 9:12:32.320000 12 1223 XCSE 20240405 9:13:11.255000 12 1223 XCSE 20240405 9:13:50.320000 37 1220 XCSE 20240405 9:14:09.055000 12 1220 XCSE 20240405 9:14:09.055000 1 1220 XCSE 20240405 9:14:09.055000 37 1219 XCSE 20240405 9:14:25.822000 36 1219 XCSE 20240405 9:21:11.223000 50 1220 XCSE 20240405 9:25:34.530000 43 1220 XCSE 20240405 9:29:42.296000 6 1218 XCSE 20240405 9:40:10.899000 31 1218 XCSE 20240405 9:40:10.899000 40 1217 XCSE 20240405 9:40:14.921000 40 1216 XCSE 20240405 9:47:32.297000 38 1216 XCSE 20240405 9:47:32.304000 33 1216 XCSE 20240405 9:47:34.531000 38 1215 XCSE 20240405 9:50:57.866000 12 1215 XCSE 20240405 9:50:57.866000 53 1215 XCSE 20240405 9:50:57.867000 6 1217 XCSE 20240405 10:02:26.265000 75 1217 XCSE 20240405 10:02:26.265000 27 1216 XCSE 20240405 10:06:02.323000 25 1215 XCSE 20240405 10:06:03.031000 12 1216 XCSE 20240405 10:06:03.031000 50 1216 XCSE 20240405 10:06:03.031000 8 1216 XCSE 20240405 10:06:03.051000 25 1216 XCSE 20240405 10:06:03.321000 15 1215 XCSE 20240405 10:07:03.553000 14 1215 XCSE 20240405 10:08:58.070000 23 1217 XCSE 20240405 10:10:20.796000 51 1217 XCSE 20240405 10:10:20.796000 22 1218 XCSE 20240405 10:17:07.153000 11 1218 XCSE 20240405 10:17:07.174000 8 1218 XCSE 20240405 10:17:07.195000 7 1218 XCSE 20240405 10:17:07.217000 7 1218 XCSE 20240405 10:18:45.072000 5 1218 XCSE 20240405 10:18:49.525000 76 1218 XCSE 20240405 10:20:05.264000 13 1217 XCSE 20240405 10:20:38.223000 7 1217 XCSE 20240405 10:20:38.223000 12 1218 XCSE 20240405 10:23:15.322000 49 1218 XCSE 20240405 10:52:51.305000 25 1217 XCSE 20240405 10:52:51.384000 13 1217 XCSE 20240405 10:52:51.384000 12 1217 XCSE 20240405 10:52:51.384000 12 1217 XCSE 20240405 10:52:54.842000 51 1217 XCSE 20240405 10:52:54.842000 60 1217 XCSE 20240405 10:52:54.851000 30 1216 XCSE 20240405 10:54:58.327000 10 1216 XCSE 20240405 11:02:02.371000 4 1216 XCSE 20240405 11:02:02.371000 13 1215 XCSE 20240405 11:10:47.286000 12 1215 XCSE 20240405 11:10:47.286000 13 1215 XCSE 20240405 11:10:47.286000 12 1215 XCSE 20240405 11:10:47.286000 8 1215 XCSE 20240405 11:11:43.979000 90 1217 XCSE 20240405 11:14:32.032000 32 1217 XCSE 20240405 11:14:32.032000 46 1218 XCSE 20240405 11:16:31.904000 42 1218 XCSE 20240405 11:16:31.904000 23 1218 XCSE 20240405 11:16:31.904000 20 1218 XCSE 20240405 11:16:31.904000 12 1218 XCSE 20240405 11:18:00.253000 1 1218 XCSE 20240405 11:18:00.253000 12 1217 XCSE 20240405 11:19:27.321000 19 1216 XCSE 20240405 11:28:39.467000 19 1216 XCSE 20240405 11:28:39.467000 12 1216 XCSE 20240405 11:28:39.467000 63 1216 XCSE 20240405 11:30:12.185000 12 1217 XCSE 20240405 11:32:31.123000 12 1217 XCSE 20240405 11:33:41.292000 12 1217 XCSE 20240405 11:34:52.320000 12 1217 XCSE 20240405 11:36:03.320000 12 1217 XCSE 20240405 11:37:17.320000 44 1215 XCSE 20240405 11:41:19.108000 6 1215 XCSE 20240405 11:54:11.267000 7 1215 XCSE 20240405 11:54:11.267000 5 1215 XCSE 20240405 11:55:15.937000 13 1215 XCSE 20240405 11:55:15.937000 7 1215 XCSE 20240405 11:55:15.937000 12 1215 XCSE 20240405 11:55:15.937000 13 1215 XCSE 20240405 11:55:15.937000 1 1213 XCSE 20240405 12:01:32.357000 39 1213 XCSE 20240405 12:10:40.791000 14 1213 XCSE 20240405 12:10:40.791000 52 1212 XCSE 20240405 12:26:15.861000 34 1214 XCSE 20240405 12:39:02.283000 32 1214 XCSE 20240405 12:39:02.283000 77 1214 XCSE 20240405 12:39:02.283000 78 1214 XCSE 20240405 12:39:02.493000 79 1214 XCSE 20240405 12:41:08.893000 2 1214 XCSE 20240405 12:43:03.159000 50 1214 XCSE 20240405 12:43:03.159000 10 1214 XCSE 20240405 12:43:03.159000 10 1214 XCSE 20240405 12:43:03.159000 35 1214 XCSE 20240405 12:43:03.159000 4 1214 XCSE 20240405 12:45:17.512000 10 1214 XCSE 20240405 12:45:17.530000 10 1214 XCSE 20240405 12:45:17.549000 5 1214 XCSE 20240405 12:45:21.347000 10 1214 XCSE 20240405 12:45:21.365000 10 1214 XCSE 20240405 12:45:21.384000 79 1212 XCSE 20240405 12:48:45.508000 13 1212 XCSE 20240405 12:48:45.508000 38 1213 XCSE 20240405 12:51:13.883000 13 1213 XCSE 20240405 12:51:13.883000 40 1214 XCSE 20240405 13:05:15.221000 4 1218 XCSE 20240405 13:48:57.139000 8 1218 XCSE 20240405 13:48:57.139000 6 1219 XCSE 20240405 13:59:27.666000 4 1219 XCSE 20240405 13:59:27.666000 80 1219 XCSE 20240405 13:59:27.666000 4 1219 XCSE 20240405 13:59:27.666000 62 1218 XCSE 20240405 14:00:00.043000 25 1217 XCSE 20240405 14:23:11.113000 4 1218 XCSE 20240405 14:25:40.941000 32 1218 XCSE 20240405 14:25:58.578000 25 1217 XCSE 20240405 14:30:01.501000 12 1217 XCSE 20240405 14:30:01.501000 9 1217 XCSE 20240405 14:30:01.501000 3 1217 XCSE 20240405 14:30:01.501000 12 1217 XCSE 20240405 14:30:01.501000 12 1217 XCSE 20240405 14:30:01.501000 23 1225 XCSE 20240405 14:49:06.620000 35 1225 XCSE 20240405 14:49:06.620000 27 1225 XCSE 20240405 14:49:06.620000 30 1225 XCSE 20240405 14:49:06.620000 50 1225 XCSE 20240405 14:49:11.625000 10 1225 XCSE 20240405 14:49:11.641000 50 1225 XCSE 20240405 14:49:11.661000 2 1225 XCSE 20240405 14:49:17.016000 8 1225 XCSE 20240405 14:49:17.047000 10 1225 XCSE 20240405 14:49:17.065000 10 1225 XCSE 20240405 14:49:17.083000 4 1225 XCSE 20240405 14:49:41.597000 2 1226 XCSE 20240405 14:50:11.610000 37 1226 XCSE 20240405 14:50:11.610000 10 1226 XCSE 20240405 14:50:11.610000 10 1226 XCSE 20240405 14:50:11.610000 40 1226 XCSE 20240405 14:50:11.621000 19 1227 XCSE 20240405 14:50:12.932000 10 1227 XCSE 20240405 14:50:12.932000 10 1227 XCSE 20240405 14:50:12.932000 79 1227 XCSE 20240405 14:50:12.932000 52 1227 XCSE 20240405 14:50:12.932000 26 1227 XCSE 20240405 14:50:12.932000 64 1225 XCSE 20240405 14:54:24.138000 4 1227 XCSE 20240405 14:55:58.627000 4 1227 XCSE 20240405 14:56:08.589000 37 1227 XCSE 20240405 14:56:10.553000 4 1227 XCSE 20240405 14:58:09.161000 4 1227 XCSE 20240405 14:59:08.590000 35 1227 XCSE 20240405 14:59:08.590000 26 1226 XCSE 20240405 15:10:13.333000 2 1226 XCSE 20240405 15:10:13.333000 10 1226 XCSE 20240405 15:10:13.333000 13 1226 XCSE 20240405 15:10:13.333000 50 1225 XCSE 20240405 15:12:11.795000 6 1224 XCSE 20240405 15:13:51.396000 23 1227 XCSE 20240405 15:28:09.159000 34 1229 XCSE 20240405 15:36:30.617000 11 1229 XCSE 20240405 15:41:51.389000 3 1229 XCSE 20240405 15:42:32.553000 4 1229 XCSE 20240405 15:42:32.581000 50 1229 XCSE 20240405 15:42:44.321000 7 1229 XCSE 20240405 15:42:44.400000 50 1229 XCSE 20240405 15:42:44.400000 117 1230 XCSE 20240405 15:48:17.361000 50 1230 XCSE 20240405 15:49:24.075000 49 1230 XCSE 20240405 15:52:09.537000 14 1230 XCSE 20240405 15:52:09.537000 64 1230 XCSE 20240405 15:52:09.556000 20 1231 XCSE 20240405 16:00:17.612000 6 1230 XCSE 20240405 16:00:29.100000 71 1230 XCSE 20240405 16:00:29.100000 12 1230 XCSE 20240405 16:00:29.100000 70 1230 XCSE 20240405 16:00:29.118000 23 1231 XCSE 20240405 16:01:24.059000 4 1231 XCSE 20240405 16:01:24.059000 50 1231 XCSE 20240405 16:01:24.059000 7 1231 XCSE 20240405 16:01:24.059000 50 1231 XCSE 20240405 16:01:24.081000 10 1231 XCSE 20240405 16:01:24.096000 10 1231 XCSE 20240405 16:01:24.114000 5 1231 XCSE 20240405 16:01:24.114000 48 1231 XCSE 20240405 16:01:30.378000 10 1231 XCSE 20240405 16:01:33.321000 10 1231 XCSE 20240405 16:01:33.340000 4 1231 XCSE 20240405 16:01:52.881000 57 1231 XCSE 20240405 16:02:29.987000 10 1231 XCSE 20240405 16:02:30.005000 10 1231 XCSE 20240405 16:02:30.024000 4 1231 XCSE 20240405 16:03:42.780000 2 1231 XCSE 20240405 16:07:05.094000 36 1231 XCSE 20240405 16:07:05.127000 27 1231 XCSE 20240405 16:07:05.128000 10 1231 XCSE 20240405 16:07:05.145000 50 1231 XCSE 20240405 16:09:46.226000 50 1231 XCSE 20240405 16:09:46.247000 10 1231 XCSE 20240405 16:09:46.265000 10 1231 XCSE 20240405 16:09:46.283000 35 1231 XCSE 20240405 16:09:57.112000 22 1231 XCSE 20240405 16:11:18.676000 214 1231 XCSE 20240405 16:11:18.676000 12 1231 XCSE 20240405 16:11:48.320000 10 1231 XCSE 20240405 16:12:13.556000 2 1231 XCSE 20240405 16:12:13.556000 12 1231 XCSE 20240405 16:12:46.980000 13 1231 XCSE 20240405 16:13:15.321000 7 1231 XCSE 20240405 16:13:44.448000 5 1231 XCSE 20240405 16:13:44.448000 12 1231 XCSE 20240405 16:14:10.320000 4 1231 XCSE 20240405 16:14:38.466000 8 1231 XCSE 20240405 16:14:38.466000 12 1231 XCSE 20240405 16:15:03.320000 2 1231 XCSE 20240405 16:15:28.321000 1 1231 XCSE 20240405 16:15:28.321000 9 1231 XCSE 20240405 16:15:28.321000 1 1231 XCSE 20240405 16:15:56.824000 10 1231 XCSE 20240405 16:15:56.824000 1 1231 XCSE 20240405 16:15:56.824000 12 1231 XCSE 20240405 16:16:23.321000 12 1231 XCSE 20240405 16:16:51.321000 11 1231 XCSE 20240405 16:17:17.321000 1 1231 XCSE 20240405 16:17:17.321000 12 1231 XCSE 20240405 16:17:43.320000 9 1231 XCSE 20240405 16:18:08.737000 3 1231 XCSE 20240405 16:18:08.737000 12 1231 XCSE 20240405 16:18:29.853000 13 1231 XCSE 20240405 16:18:53.320000 10 1231 XCSE 20240405 16:19:18.320000 2 1231 XCSE 20240405 16:19:18.320000 3 1231 XCSE 20240405 16:19:51.321000 9 1231 XCSE 20240405 16:19:51.321000 12 1231 XCSE 20240405 16:20:22.691000 1 1231 XCSE 20240405 16:20:49.320000 10 1231 XCSE 20240405 16:20:49.320000 1 1231 XCSE 20240405 16:20:49.320000 9 1231 XCSE 20240405 16:21:15.125000 3 1231 XCSE 20240405 16:21:15.125000 12 1231 XCSE 20240405 16:21:41.128000 12 1231 XCSE 20240405 16:22:05.320000 7 1231 XCSE 20240405 16:22:29.321000 2 1231 XCSE 20240405 16:22:29.321000 20 1230 XCSE 20240405 16:24:47.358000 29 1230 XCSE 20240405 16:27:54.557000 1 1230 XCSE 20240405 16:27:54.557000 12 1230 XCSE 20240405 16:27:54.557000 13 1230 XCSE 20240405 16:27:54.557000 12 1230 XCSE 20240405 16:27:54.557000 13 1230 XCSE 20240405 16:27:54.557000 7 1230 XCSE 20240405 16:27:54.557000 50 1230 XCSE 20240405 16:27:54.557000 16 1230 XCSE 20240405 16:27:54.723000 8 1230 XCSE 20240405 16:27:57.344000 1 1230 XCSE 20240405 16:27:57.344000 3 1230 XCSE 20240405 16:27:57.344000 11 1230 XCSE 20240405 16:28:00.320000 4 1230 XCSE 20240405 16:28:00.320000 13 1230 XCSE 20240405 16:28:03.321000 60 1232 XCSE 20240405 16:43:42.886450

Attachment