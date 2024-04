Selskabsmeddelelse nr. 7 / 2024

8. april 2024

Opdatering vedrørende opgørelse og betaling af Earn Out ved udnyttelse af option

I forlængelse af kommunikation i årsregnskabsmeddelelse og selskabets årsregnskab for 2023, jf. selskabsmeddelelse nr. 5 / 2024 skal NewCap Holding A/S hermed give en opdatering vedrørende udnyttelse af option på førtidig opgørelse og betaling.

Som oplyst har selskabet udnyttet option på opgørelse og betaling for den resterende earn out periode frem til 2029 og at modpartens opgørelse forventes at foreligge i 2. kvartal 2024, herunder at selve opgørelsen skal udarbejdes af modparten, samt at det ikke kan udelukkes at parterne ikke kan blive enige om den endelige opgørelse.

NewCap Holding A/S har nu modtaget modpartens opgørelse og er ved at gennemgå denne. Selve den beløbsmæssige størrelse af modpartens opgørelse er på linje med den i årsregnskabet indregnede, ca. SEK 30 mio. (ca. DKK 20 mio.). Den foreløbige gennemgang viser, at der er en fortsat uenighed om nogle omkostningsfradrag, som det umiddelbart ikke forventes der kan findes en afklaring på. Hertil indgår også en beregningsteknisk fejl i den modtagne opgørelse vedrørende den af modparten foretagne tilbagediskontering af fremtidige betalinger. Effekten af denne er ca. SEK 4 mio. i merbetaling.

NewCap Holding A/S vil søge af finde en løsning på de anførte forhold, men det kan ikke udelukkes at uenigheder i sidste ende må afklares ved voldgift. Det forventes, at det af modparten opgjorte beløb vil indgå i løbet af 2. kvartal 2024.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

NewCap Holding A/S

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

