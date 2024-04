Kalmarin hybridikonttilukit auttavat Med Europe Terminalia parantamaan ympäristötehokkuutta

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 8. HUHTIKUUTA 2024 KLO 15



Cargoteciin kuuluva Kalmar on allekirjoittanut sopimuksen Med Europe Terminalin kanssa kuuden Kalmar-hybridikonttilukin toimittamisesta. Suuri tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Laitteet on tarkoitus toimittaa vuoden 2024 viimeisen neljänneksen aikana.



Marseillen satamassa Ranskan etelärannikolla sijaitsevassa terminaalissa on jo käytössä Kalmarin diesel-sähköisiä konttilukkeja. Uudet hybridikonttilukit ovat osa kaluston uudistusohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa terminaalin ympäristötehokkuutta.



Sylvain Pelligrini, Technical, Procurement, IT & Claims Director, Med Europe Terminal: ”Pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristötehokkuuttamme, ja Kalmarin hyväksi havaittu hybridiratkaisu auttaa meitä etenemään harppauksin tämän tavoitteen saavuttamisessa. Odotamme kovasti, että saamme uudet hybridikonttilukit osaksi kalustoamme loppuvuodesta ja pääsemme jatkamaan pitkäaikaista kumppanuuttamme Kalmarin kanssa.”



Herve Helluin, Service Operations Manager, Kalmar: ”Tuemme mielellämme Med Europe Terminalia siirtymisessä kohti ekotehokkaampaa toimintaa. Hyväksi havaittu hybridiratkaisumme voi vähentää polttoaineenkulutusta jopa 40 prosenttia vastaaviin dieselkäyttöisiin laitteisiin verrattuna, ja se on nykyään todella suosittu valinta johtavien terminaalioperaattoreiden keskuudessa ympäri maailmaa.”



Lisätietoja lehditölle:



Herve Helluin, Service Operations Manager, Kalmar, puhelin: +33 44 248 9057, herve.helluin@kalmarglobal.com



Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puhelin: +358 20 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com



Kalmar on satamien, terminaalien, jakelukeskusten ja raskaan teollisuuden kestävien lastinkäsittelyratkaisujen globaali markkinajohtaja. Laajan sähkötoimisten tuotteiden valikoimamme ja maailmanlaajuisen palveluverkostomme ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme tekemään toiminnastaan entistäkin turvallisempaa, ekotehokkaampaa ja tuottavampaa. Yhteistyössä kehitettävät innovatiiviset ratkaisut muokkaavat alamme tulevaisuutta asiakkaidemme eduksi. www.kalmarglobal.com



Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: kaupankäyntitunnus CGCBV) liikevaihto vuonna 2023 oli noin 4,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 400 henkilöä. www.cargotec.com



