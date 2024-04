Savaria annonce l'acquisition des actifs de monte-plats et de plates-formes élévatrices pour matériel de D.A. Matot, inc.

LAVAL, Québec, 08 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Savaria Corporation (« Savaria ») (TSX : SIS), un chef de file mondial de l'industrie de l'accessibilité, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de tous les actifs de monte-plats et de plates-formes élévatrices pour matériel de D.A. Matot, inc. (« Matot »).



Fondée en 1888, Matot a fonctionné comme une entreprise familiale au cours des 130 dernières années, devenant un fournisseur nord-américain de premier plan de plates-formes élévatrices utilisées pour le transport de marchandises dans des applications commerciales et industrielles. Les monte-plats et les plates-formes élévatrices pour matériel sont utilisés dans un large éventail d'activités, notamment dans les hôpitaux et les établissements de soins, dans le secteur de l'hôtellerie et dans divers environnements commerciaux et industriels. La clientèle de Matot comprend les distributeurs actuels de Savaria ainsi que de grandes sociétés d'ascenseurs de passagers. En 2023, les activités de Matot dans le domaine des monte-plats et des plates-formes élévatrices pour matériel ont généré des revenus de 6,3 M $ américains (8,6 M $ canadiens) et un BAIIA de 1,1 M $ américains (1,5 M $ canadiens).

« La qualité et la solide réputation de Matot sont bien connues dans notre industrie. Cette opportunité unique d'ajouter leur gamme de produits à notre offre actuelle renforcera notre position de chef de file sur le marché. En outre, cette acquisition est conforme à notre stratégie qui consiste à offrir la gamme de produits la meilleure et la plus étendue à notre réseau de distributeurs et à nos magasins directs. Les monte-plats et les plates-formes élévatrices pour matériel sont utilisés par un grand nombre de clients pour déplacer des marchandises de manière sécuritaire et efficace, et nous serons fiers d’offrir la gamme de produits de Matot à nos clients actuels et à de nouveaux clients », a déclaré Alex Bourassa, président, Accessibilité Amérique du Nord.

« Après cinq générations d’implication de notre famille dans le secteur des monte-plats, nous considérons Savaria comme le partenaire idéal pour perpétuer l’engagement de notre famille envers la qualité et le service à la clientèle. Notre décision de faire évoluer notre entreprise familiale vers les amortisseurs industriels n'a pas été facile, mais transmettre notre héritage à Savaria nous donne une grande confiance dans le fait que Matot prospérera sous son nouveau propriétaire, assurant une qualité et une croissance continues pour nos précieux clients et parties prenantes », ont déclaré Anne et Cece Matot.

Afin d'assurer une transition en douceur pour les clients, Matot continuera de fabriquer des produits pour le compte de Savaria pendant une période de transition au cours de laquelle les activités de fabrication seront progressivement transférées à l'usine de Savaria à Brampton. L'entreprise Kelair d'amortisseurs ne fait pas partie de cette transaction et reste au sein de la famille Matot.

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 450 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.

