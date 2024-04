Captivision, 코첼라 벨리의 사막 이벤트인 Framework in the Desert Event에서 엔터테인먼트 파트너사들 선보일 예정

마이애미 & 서울, April 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 건축용 미디어 글라스 부문을 선도하는 독점 제조기업인 Captivision Inc. (나스닥: CAPT) (캡티비전)이 Framework와 파트너십을 맺고 축제 기간에 맞춰 몰입형 경험을 제공하는 엔터테인먼트 및 스트리밍 서비스 파트너 역할을 할 것이라고 발표했다. Framework는 다가오는 페스티벌 주말에 걸쳐 패밀리 리조트로 유명한 Coachella Valley (코첼라 벨리)에서 열리는 사막 축제의 애프터파티에서 서비스를 제공할 예정이다. Captivision은 4월 12일 (금요일)부터 14일 (일요일)까지 사흘 간 열리는 축제기간에 맞춰 독특한 미디어 글라스 설치물을 선보이게 된다.

Captivision은 전략적 파트너십을 통해 개조된 화물 컨테이너에 설치된 혁신적인 미디어 글라스를 선보이며 전례 없는 경험을 느낄 수 있는 환경을 조성하게 된다. 아울러 Captivision은 라이브 엔터테인먼트 부문 경험의 경계를 허물고 이를 재정의하는 방향으로 사업 포커싱 전략을 가져간다는 새로운 시작도 선언하는 셈이다.

Captivision 설치물은 캘리포니아주 Thermal(써멀)에 위치한 Atlantic Aviation 공항 격납고에서 펼쳐지는 Framework의 더 데저트 행사 (공식명칭: the Framework in the Desert) 행사에서 아트, 트레일러, 광고 등 행사의 엔터테인먼트 파트너와 Framework의 디지털 콘텐츠를 연출하게 된다. Framework in the Desert 행사는 최고수준의 일렉트로닉 음악 아티스트들이 참여하는 유명한 페스티벌 애프터파티로, 주말 기간에 걸쳐 물리적 노출 효과(physical impressions)는 8만건 이상, 소셜미디어 플랫폼 등을 통해 현장 분위기를 느낄 수 있는 소셜 효과 (social impressions)는 100만 건 이상을 기록할 것으로 예상된다.

Captivision의 회장 겸 CEO인 Gary Garrabrant는 "Framework와 엔터테인먼트 부문 파트너사들과 협력해 Framework in the Desert 행사 참가 관객들에게 또 다른 활기를 불어넣을 수 있게 되어 기쁜 마음이다"라고 소감을 밝혔다. 그는 이어 "이번에 맺은 협력은 주요 엔터테인먼트 미디어 파트너업계와 체결한 첫 번째 사례로 Captivision이 미국 시장에서 거둘 수 있는 수익 창출의 잠재력과 입지를 더욱 확대해 나가고 다각화하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

Captivision은 Framework in the Desert 행사가 미국에서 진행되는 Captivision의 다양한 이벤트 및 페스티벌 지원 활동의 촉매제 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 회사 경영진은 수년 간 여러 지역에 걸쳐 다양한 이벤트와 페스티벌 등의 협력을 통해 경험을 쌓아 왔는데 이를 바탕으로 엔터테인먼트 미디어 분야에서 상당한 입지를 확보해 성장세를 이어 나간다는 계획이다.

Captivision 소개

Captivision은 IT 건축자재와 건축용 유리를 결합한 미디어 글라스 부문을 선도하는 독점 제조기업이다. 관련 제품은 엔터테인먼트 미디어, 정보 미디어, 문화 예술 콘텐츠는 물론 마케팅 활용 사례에 이르기까지 그 영역에 구애받지 않는 다양한 응용 분야를 갖고 있다. Captivision은 실시간 라이브 스트리밍 기능을 통해 모든 외장 유리(글라스 파사드)를 투명한 미디어 스크린으로 변환시킬 수 있는 기술력을 갖고 있다.

Captivision이 제공하는 미디어 글라스 및 솔루션은 스포츠 경기장, 엔터테인먼트 무대, 카지노 및 호텔, 컨벤션 센터, 사무실 및 소매점, 공항 등 전 세계 수백 곳의 장소에서 구현되었다. 보다 자세한 정보는 회사 홈페이지(http://www.captivision.com/)에서 확인할 수 있다.

Framework 소개

Framework는 로스엔젤레스에서 차별화된 이벤트 경험을 제공하며 이 분야를 선도하겠다는 목표로 2013년 설립되었다. 창립 이래 전 세계를 무대로 진행된 35개 행사에서 200명 이상의 아티스트와 110만 명 이상의 게스트가 참여했고, Coachella의 Yuma Tent 행사를 비롯해 Sound Nightclub, Nylon House, Fisher x Chris Lake와 함께한 전례없는 Hollywood Boulevard (할리우드 대로) 폐쇄 무대 등 다양한 포트폴리오 경험을 갖고 있다. Framework는 이후 야간 이벤트 경험을 시장에 선보이고 싶어하는 기업과 주요 브랜드를 위해 메인 컨설턴트와 재능 바이어, 이벤트 프로듀서 등의 역할을 해 오고 있다.

