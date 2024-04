Merus présente des données précliniques démontrant l’efficacité de Zeno dans le traitement des modèles de cancer avec une forte expression du gène NRG1 lors de la réunion annuelle 2024 de l’AACR

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 08 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS) (« Merus », la « Société », « nous » ou « notre »)/« nos », une société spécialisée dans l’oncologie au stade clinique développant des anticorps de pleine longueur multispécifiques innovants (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd’hui que des données précliniques sur le zénocutuzumab (« Zeno ») dans le traitement des modèles de cancer avec une forte expression de la neuréguline 1 (« NRG1 ») ont été présentées lors de la réunion annuelle 2024 de l’American Association for Cancer Research (« AACR »).



« Exemplaire de notre approche du développement d’anticorps multispécifiques, Zeno a été sélectionné à l’aide d’essais impartiaux pour permettre à la biologie de nous apprendre quel est le meilleur potentiel de Biclonics®. Par la suite, nous continuons à en apprendre davantage, tant sur le plan préclinique que sur le plan mécanique, afin d’identifier les domaines dans lesquels la molécule présente un potentiel », a déclaré Cecile Geuijen, directrice scientifique de Merus. « Dans cette étude, nous avons examiné l’efficacité de Zeno dans des modèles précliniques exprimant des taux élevés du gène NRG1 et avons trouvé des preuves d’activité anti-tumorale dans plusieurs types de tumeurs. »

Le zénocutuzumab, un anticorps bispécifique HER2 et HER3, est efficace dans les modèles de cancer à forte expression du gène NRG1

Les observations de la présentation sont les suivantes :

Des modèles de xénogreffes dérivées de patients (« PDX ») (28 modèles PDX au total) représentant 21 types de tumeurs différents ont été sélectionnés sur la base d’une forte expression du gène NRG1 dans les types de tumeurs respectifs

Zeno a induit une inhibition significative de la croissance tumorale dans sept des 28 modèles PDX testés

Il a également été observé que Zeno : inhibe fortement la prolifération des lignées cellulaires du cancer gastrique N87 et du cancer du sein SKBR-3 à des concentrations élevées du gène NRG1 inhibe la prolifération de HCC95, une lignée cellulaire de cancer du poumon amplifiée par le gène NRG1 et bloque la signalisation par des voies impliquées dans la régulation de la croissance et de la survie cellulaires

Ces données démontrent que Zeno est efficace pour tuer les cellules tumorales in vitro et in vivo dans des modèles de cancer à forte expression du gène NRG1 représentant plusieurs types de tumeurs différents

La présentation complète est disponible sur la page Publications de notre site Web.

À propos de Merus N.V.

Merus est une société d’oncologie au stade clinique qui développe des anticorps humains bispécifiques et trispécifiques de pleine longueur, appelés Multiclonics ® . Les anticorps Multiclonics® sont conçus selon les procédés standards de l’industrie de la bioproduction. Les études précliniques et cliniques ont révélé qu’ils présentaient plusieurs caractéristiques similaires à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, telles qu’une demi-vie prolongée et une faible immunogénicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet , le compte X et la page LinkedIn de Merus.

À propos de Zeno

Zeno est un Biclonics® à cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps (« ADCC ») qui utilise le mécanisme Merus Dock & Block® pour inhiber la voie de signalisation tumorale neuréguline/HER3 dans les tumeurs solides présentant des fusions du gène NRG1 (cancer NRG1+). Grâce à son mécanisme unique de liaison à HER2 et de blocage puissant de l’interaction de HER3 avec son ligand NRG1 ou les protéines de fusion NRG1, Zeno a le potentiel pour se révéler particulièrement efficace contre le cancer NRG1+. Dans les études précliniques, Zeno inhibe de manière puissante la formation de d’hétérodimères HER2/HER3, inhibant ainsi les voies de signalisation oncogènes, ce qui conduit à l’inhibition de la prolifération des cellules tumorales et au blocage de leur survie.

